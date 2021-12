El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió sobre un retroceso en la democracia y en los derechos durante su discurso de apertura de la cumbre virtual sobre democracia. En el encuentro participaron representantes de cerca de 100 países. El mandatario demócrata no invitó a Bolivia, Honduras, Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Haití, Venezuela, China, Rusia, Turquía, Hungría, el único país de la Unión Europea que no fue convocado.

La cumbre de Biden



“La democracia no se produce por accidente. Tenemos que renovarla con cada generación. Y esto es una cuestión urgente por parte de todos, en mi opinión. Porque los datos que estamos viendo apuntan en gran medida en la dirección equivocada”, afirmó Biden, que además citó un informe del Instituto Internacional de Democracia y Asistencia Electoral donde se indica que “más de la mitad de las democracias han experimentado un declive en al menos un aspecto de su democracia en los últimos 10 años, incluido Estados Unidos.” Biden habló desde una mesa compartida con su secretario de Estado, Antony Blinken, que habló sobre los desafíos de la democracia.

Durante su intervención el mandatario estadounidense también anunció la Iniciativa Presidencial para la Renovación Democrática "para reforzar la resistencia democrática y los derechos humanos y a nivel mundial". Para 2022 la iniciativa cuenta con 424,4 millones de dólares para apoyar "una gobernanza trasparente y responsable" que estará enfocada en cinco ejes: el apoyo a la libertad de los medios de comunicación, la lucha contra la corrupción internacional, el apoyo a los sectores que pueden reformar la democracia, la promoción de la tecnología que favorezca la democracia, la defensa y definición de elecciones justas y libres.

Afuera de la lista



Según consigna el matutino The Washington Post los tres temas centrales de la cumbre de Biden son la defensa contra el autoritarismo, la lucha contra la corrupción y el fomento del respeto a los derechos humanos. A los asistentes se les pide asumir “compromisos significativos para fomentar la democracia en sus países”, indicó el medio. Los países que no fueron invitados al encuentro virtual fueron los gobiernos de China, Rusia, Turquía y Hungría. Esta semana la Casa Blanca indicó que “la inclusión o una invitación no es un sello de aprobación de su enfoque de la democracia, ni la exclusión es un sello de lo contrario, de desaprobación”, dijo la portavoz Jen Psaki consultada por los criterios con los que decidieron qué países serían invitados. Tampoco fueron convocados ocho países de América Latina: Bolivia, Honduras, Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Haití y Venezuela. Aunque el líder estadounidense sí invitó al opositor Juan Guaidó, el autoproclamado mandatario de Venezuela.