El próximo domingo 19 de diciembre en el ballotage que definirá las elecciones a presidente de Chile se enfrentarán Gabriel Boric, el candidato de izquierda, y el ultraderechista José Antonio Kast. El politólogo y experto en datos electorales, Andy Tow, desarrolló un simulador de escenarios electorales para explorar quién podría ser elegido en función de cómo se distribuyan los votos de los candidatos que se quedaron a medio camino

En la primera vuelta ningún candidato superó el 30% de los votos, y la diferencia entre los dos primeros fue cercana a dos puntos porcentuales. Mientras, la sumatoria de los votos a los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta (Franco Parisi, Sebastian Sichel, Yasna Provoste y Marco Enriquez-Ominami) alcanza casi el 45%.

Cómo usar el simulador

Mueva el control celeste hacia la izquierda para derivar un porcentaje de los votos de otro candidato a José Antonio Kast.

Mueva el control celeste hacia la derecha para derivar un porcentaje de los votos de otro candidato a Gabriel Boric.

Observe cómo impactarían estos votos en los porcentajes de Kast y Boric.

Utilice el primer control celeste (Retención) para simular la derivación de un porcentaje de los votos de Kast a Boric o de Boric a Kast, respectivamente.

Haga clic sobre el botón 'Resetear' para volver el simulador a la posición inicial y explorar otros escenarios.









El contexto y los resultados de la primera vuelta

Los candidatos presidenciales más votados en la primera vuelta del 21 de noviembre fueron los que representaban los nuevos bloques políticos. A la ultraderecha, Kast, respaldado por el Frente Social Cristiano, integrado por el Partido Republicano que fundó. A la izquierda, Gabriel Boric, del bloque Apruebo Dignidad, conformado por el Frente Amplio y el Partido Comunista. De esta manera, a la segunda vuelta llegaron los candidatos que representan los extremos: responder las demandas de los chilenos que se volcaron a las calles en octubre de 2019 o volver al Chile anterior al estallido social.

Por fuera de la segunda vuelta quedaron los representantes de los bloques políticos tradicionales: por la derecha, Sebastián Sichel resultó cuarto (12,8%), y por la centroizquierda, Yasna Provoste quedó quinta (11,6%). La fragmentación del voto, y la perspectiva de la segunda vuelta, convierte a Franco Parisi en un emergente en la política chilena. Esta no fue su primera aventura presidencial (en 2013, como candidato independiente, consiguió 10% del respaldo), pero en este contexto el 13% que obtuvo lo posiciona en tercer lugar, pese a que no cuenta con una estructura partidaria fuerte que lo respalde.

Uno de los tantos escenarios posibles

Por ejemplo, se puede observar jugando con el simulador que si el 100% de los votos de Provoste, de Enriquez-Ominami y de Artes se vuelcan a Boric, el 100% de los votos de Sichel van a Kast y los votos de Parisi se reparten en partes iguales, el candidato de izquierda sería el próximo presidente de Chile, consagrándose con el 53% de los votos.

No obstante hay que tener en cuenta que el voto no es obligatorio en Chile. Por lo tanto, una variable clave, que no está contemplada en este simulador, es el nivel de participación. Si se considera que la participación en la primera vuelta del 21 de noviembre de 2021 fue de 47%, la mayor o menor concurrencia a las urnas el próximo 19 de diciembre puede incidir significativamente en el resultado.



Acerca de los datos del simulador

Los valores utilizados por defecto en el simulador contabilizan el porcentaje de votos que obtuvieron Kast y Boric en la primera vuelta más el 50% de cada uno de los candidatos restantes: esto algebraicamente le otorga el 51% a Kast y el 49% a Boric.

Por eso, en el supuesto extremo de que todos los votos de los candidatos que no participan de la segunda vuelta se vuelquen a Boric o a Kast, el porcentaje de quién no reciba esos votos será igual al que obtuvo en la primera vuelta.