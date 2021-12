Reporte1

Sistema de reprogramación activado.

Rosa Babel desaparece de sí misma. Cambio.

Deberíamos agradecer a los duplicadores. Cambio.

Gracias, gracias, gracias. Viral ataque. Cambio.

Atraparás el silencio. Atraparás la quietud. Cambio.

Fibrilación. Cambio.

Hiciste mal pero luego hiciste silencio. Cambio.

Hacé silencio. Hacé quietud. Infarto. Lino fresco, lino natural, lino liviano. Mente de lino/Mujer de corcho. Cambio.

Dijo, ¿has entendido? Cambio.

Apagarse. Silenciarse. Demolerse. Comprender y preservar el germen. Morir en las propias manos del germen. Cambio.

Drogas pueden ser los pensamientos. Ejercicio mental efectivo: callar, callar, callar. Aquietarse. Fideicomisaria del silencio de Lirio John.

Guiándonos, Mburumbú, o cualquier divinidad duplicadora, junto a la Rosa Babel fibrilada. Cambio.

Quística esperanza de Lirio John. Respirá. Respirá y soltá.

Son memorias heredadas

Versión uno: basta.

Versión dos: basta.

Versión tres: salvación de la serie Rosa Babel.

Lirio John lleva la serie Rosa Babel a cuestas. Es suya. Es inmensa.

Reporte 2

Localizamos el vector. Cambio.

Quedate quieto, Lirio John.

Quedate quieto, Lirio John.

Quedate quieto.

Lo enemigo es amigo. Cambio.

Bueno es todo lo que ocurre porque sana la serie Rosa Babel. Bien es el mal. Cuidate de vos mismo, Lirio John.

Escudo de corcho contra el magma duplicador. Hecho está. Cambio.

Guerra contra el enemigo de la serie. Hecho está. Hierve la mente de Lirio John. Cambio.

Se modifica el ADN y se abre el tercer ojo de la serie. Hecho está. Nebulosa mente, que te limpies, que te pauses. Hecho está.

Rosa Babel estaba equivocada y luego, se siguió equivocando.

Funciona la mente de la serie en sentido contrario. Misión Rosa Babel.

Reporte 3

Rosa Babel niega que haya un plan de la élite para exterminar la población. Cambio.

Lirio John niega que el síndrome respiratorio de origen desconocido sea demasiado dañino como para usar mascarillas todo el tiempo. Cambio.

Rosa Babel niega que las vacunas basadas en un vector Ad26 sin capacidad de replicación humano que codifica la proteína S del SARS-CoV-2 penetren en el núcleo celular y causen daño alguno. Cambio.

Rosa Babel nunca vio un alienígena y no cree que tengan intención de venir justamente a un planeta habitado por simios parcialmente inteligentes. Cambio.

Lirio John tampoco ha visto alienígenas pero no descarta que los alienígenas puedan ser simios parcialmente inteligentes. Cambio.

El perro negro ha quedado en patio de atrás. Cambio.

Reporte 4

Lanzaderas activadas. Cambio.

Noche de luna, noche de luna, noche de luna. Cambio.

Tocar el alma de Lirio John y vaciarla por completo. Cambio.

Bote salvavidas, bote salvavidas, bote salvavidas. Cambio.

Gato de Cheshire, ya no te burlarás de Mburumbú.

Diente de oro, diente de oro, diente de oro. Cambio.

Labios gruesos, labios gruesos, labios gruesos. Cambio.

Yo fui atleta en mi juventud marciana.

Algas marinas, algas marinas, algas marinas. Cambio.

Reporte 5

Negamos que el sótano haya sido desratizado, despresurizado, desalentado, desmitificado, descapotado, desalojado, pero confirmamos que ha sido desnombrado y desnarrado. Cambio.

Reporte 6

Llovizna. Aro de oro. Gotas de rocío, una y otra vez. Memorias heredadas una y otra vez. Verdadero silencio. Hoy interrumpí el silencio de Lirio John. Error. Una noche más, en esta suma infinita de noches, usando el reverso del dolor y del miedo para sanar la serie Rosa Babel hacia atrás y hacia adelante.

Capitán Lirio John de un proceso acientífico pero empírico, emocional, álmico, poético y social.

No creo en Mburumbú, sin embargo no es suficiente para que no exista.

[email protected]