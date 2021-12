Hace unos días, la Cámara de la Construcción (CAMARCO) hizo su recambio dirigencial y volvió a poner en la silla de mando a Gustavo Weiss, titular de la empresa Eleprint, que reemplazó en el cargo a Iván Szczech. El hombre en cuestión, que ya presidió la entidad en dos oportunidades, habló con Página I12 del acuerdo con el Fondo Monetario (FMI) y aseguró que "el Gobierno quiere sostener la inversión en obra pública", pero que se verá qué plafón hay para hacerlo sin que el organismo condicione. Repasó además la marcha de la actividad, a la que consideró "sustancialmente mejor que años atrás"; y admitió que la suba de precios de materiales está muy por encima de la inflación.

-Vuelve a una entidad que presidió dos veces en períodos políticos diferentes. Cuál es la foto de hoy?

-En un repaso rápido de la historia reciente, veníamos bien hasta mayo del 2018, ahí llegó la crisis financiera, que nos arrastró en cifras negativas todo el 2019 y el 2020, por la pandemia. Y a partir de fines del año pasado y principios de este se pusieron en marcha muchas obras y ha habido una reactivación importante en obra publica. Empieza además a haber licitaciones y confiamos que el año que viene siga así. Estamos sustancialmente mejor que años atrás. Los que más están licitando son AYSA, Vialidad Nacional también empezó fuerte, y en las provincias es algo dispar.

-Hace unos días, el Presidente Fernández hizo mención a precios de insumos para la construcción con valores muy por encima de la media. Por qué pasa eso?

-Es cierto. Según el Índice Construya (que releva materiales), los precios subieron un 70 por ciento, contra una inflación del 50, estamos 20 puntos por arriba de la inflación. Y a eso se refería el Presidente.

-Y entonces?

-Es el famoso caso del pico de demanda, la oferta no alcanza porque hay mucha actividad y aumentan los precios. Precios Cuidados funciona muy poco y en el corto plazo, en el largo la solucion es que haya inversión y más producción, pero son procesos que se demoran en el tiempo. La otra razón de la suba es que los fabricantes nunca saben si esta demanda se mantiene en el tiempo.

-Una especie de aumento por las dudas... y qué le dice la CAMARCO al sector, qué la actividad se va a sostener o no?

-Sabemos que la inversión en obra se llevó este año 2,2 puntos del Producto Bruto, y que el Gobierno planifica subirlo a 2,5 en 2022. Yo estoy seguro de que el Gobierno va a seguir invirtiendo fuerte, la duda que hay es si en el programa con el FMI se va a poder hacer eso. El Gobierno quiere sostener la inversion publica, no tengo dudas, pero habrá que ver si lo pueden hacer. La intención la tienen.

-Ese paso de 2,2 a 2,5, en números, parece poco. Alcanza para sostener la actividad o crecer?

-Supongamos un PBI de 400 mil millones, un punto son 4000 mil millones de dólares. Con ese 2,5 se sostiene y aumenta la actividad en 2022. El empleo ya hoy está creciendo, el ultimo ISAC (Indicador de la Construcción) del INDEC muestra que tenemos 382 mil empleados, y venimos creciendo 20 por ciento interanual.

-En este contexto, ve al empresariado apoyando una negociación sustentable con el FMI?

-En el sector privado, no escuché a nadie que diga que no hay que acordar. Sería un desastre para el país no hacerlo.

Techint, el dólar y los hipotecarios

Tras años de intentos internos y externos de correciones de conducta de los constructores en una cámara que estuvo jaqueada por investigaciones de corrupción, la elección actual y sus resultados tuvieron críticas de algunos sectores. Es que en el organigrama directivo nuevo volvieron algunos dirigentes de firmas observadas, como el caso de Techint, que en la gestión anterior no habían sido incluídas. Weiss no esquiva el tema y responde.

-No he escuchado críticas, puedo decir que volvieron algunos, como Techint, que estuvo involucrado por el tema Venezuela (pagos para salir de los negocios en Sidor), pero hay gente con falta de mérito. Y el proceso judicial es un proceso que va a durar muchísimo tiempo, por eso no nos pareció justo que gente que no tiene condena no pueda pertenecer a la cámara. Fue un tema que se debatió internamente.

-En la Conferencia de la UIA, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, dijo que el dólar blue a 200 pesos es un dólar caro. Coincide? Cómo ve al oficial?

-El oficial está retrasado pero no mucho, los economistan dicen 15 o 20 por ciento. Ahora aumentaron la devaluación diaria para ajustar. Pero no es un problema el dólar, sino el cepo y la brecha. Es probable que el dólar a 200 sea muy caro, es un mercado muy chico donde muchos compran y pocos venden. Pero el gobierno tiene que sostener el cepo, no le queda otra opción. Hoy unificar el tipo de cambio no se puede.

-Una última, se habla de una iniciativa para créditos hipotecarios. Hay avances?

-En obra privada se está trabajando en el Congreso el tema de los hipotecarios. Lo tiene Massa en Diputados, será con todos los bancos, actualizado con coeficiente de variación salarial para evitar inconvenientes. Esto que se está trabajando sería para obras en construcción, para pozo.