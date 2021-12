A dos días del anuncio del desembarco del Primavera Sound, que se realizará por primera vez en Buenos Aires en noviembre de 2022, otro festival debutante en las lides locales presentó formalmente este viernes su programación. Aunque, a diferencia del encuentro musical catalán, éste es de manufactura argentina. Se trata de la Experiencia Dolores Rock, previsto para los días 16 y 17 de abril de 2022 en el Hipódromo de la ciudad bonaerense de Dolores.

Si bien actuarán 20 grupos y solistas, por el momento confirmaron su participación artistas de la envergadura de Nonpalidece, Las Pastillas del Abuelo, El Plan de la Mariposa, Los Espíritus, Coti, los uruguayos La Vela Puerca y el nuevo proyecto de Marcelo “Corvata” Corvalán: Arde la Sangre. También serán de la partida los músicos urbanos Trueno y Bahvi. Sin embargo, el evento contará con otras actividades simultáneas.

“A diferencia del Baradero Rock, que es un festival de rock con todas las reglas, esto es algo diferente. Por eso lo llamamos ‘experiencia’”, explica Esteban “Colo” López, organizador del Dolores Rock. “Son un conjunto de situaciones que conviven dentro del predio del festival. Por ejemplo, estás viendo una banda, y si te das vuelta podrás ver también deportes extremos. Las 1200 personas que acudan por día disfrutarán de otra experiencia llamada Sky Dreamer, que es una especie de nave conformada por 18 asientos para que la gente pueda ver el concierto durante 10 minutos. Todo esto está incluido en el valor de la entrada”. Otro de los atractivos será el Museo de Pappo, donde estarán sus guitarras y motos. “El eje del festival es el rock porque es lo que mueve nuestras vidas. Es un concepto, no es un género musical. Este es un festival multidisciplinario donde habrá muchísimas cosas más”.

Si hay un artista que se puede jactar de su trayectoria festivalera ése es “Corvata” Corvalán. Tras atravesarla con los grupos A.N.I.M.A.L. y Carajo, que se separó en la pandemia, ahora la saboreará con uno de sus dos nuevos proyectos musicales: Arde la Sangre. De hecho, más allá del encuentro metalero en el que tocarán el 18 de diciembre, el Metal Union Fest, la Experiencia Dolores Rock será su primera prueba de fuego ante una muchedumbre plural. “Siempre hay que tener un por qué para todo”, reflexiona el músico, que lanzó el pasado 8 de octubre La cura, disco debut de su flamante banda. “En mi caso, el pasado me favorece, luego de haber pertenecido a dos grupos exitosos. La gente puede reclamarme un tema de Carajo porque sienten que es mi historia. No creo que eso compita con Arde la Sangre. En este comienzo nos sirve para sumar un poco de repertorio”.

Trueno.

Después de romperla en los tres Gran Rex que consumó en octubre pasado, ahora Trueno se enfoca en los detalles de su segundo álbum, cuyo título, por ahora, es Bien o mal. Aunque ese estreno en calle Corrientes le sirvió para afinar la banda con la que se presentará en el verano, y, por ende, en el inminente encuentro dolorense. Esta será además la primera participación del rapero y freestyler en un festival con su actual propuesta. “Estuve en el Lollapalooza hace dos años, aunque en un marco de improvisación. Estoy entusiasmado con esta experiencia, con esa otra adrenalina”. Y es que podrá demostrar lo que advirtió en el tema “Sangría”, incluido en su primer disco, donde canta que su música “es el nuevo rock and roll”. “Esto no es una competencia”, aclara. “Tanto los pibes como yo lo que deseamos es mostrar el movimiento argentino actual”.

Pese a las limitaciones que tuvieron los recitales en la pandemia, Las Pastillas del Abuelo anduvieron muy activos. “Fuimos los primeros en ir a tocar a Córdoba, Rosario… Vivimos todos los estadíos”, se enorgullece Piti Fernández, frontman del grupo. “La cuestión es surfear la ola, y lo que el músico más quiere es tocar. Después de todo lo que pasó, éste momento es hermoso”. Uno de los rasgos que distingue a esta banda es que es un número fijo en todos los festivales. Aunque no será la primera vez que estrenará uno. “Eso de inaugurar un festival es hermoso. Ya nos pasó con el Nuestro y el Bandera”. Así como viene sucediendo con el resto de los eventos masivos en Argentina, la Experiencia Dolores Rock evidencia que cayeron las barreras en la música local. “Me gusta mucho la escena en general. Tanto el indie como el trap. Todas las eras tienen ese momento de antagonismo. Pero no es más que un circo”.

Las Pastillas del Abuelo.

Más allá de la alegría que inyectó esta primavera no sólo estacionaria sino también musical, la pandemia enseñó que cualquier cosa puede suceder. “Eso estaba cerrado para salir en septiembre de 2020”, recuerda el “Colo”. “Tenemos la incertidumbre como todos. Sabemos que puede pasar, y estamos preparados. Nosotros, artistas y proveedores. Lo que nos pasó este año lo vemos como un espejismo. Estamos viendo atentamente lo que sucede en Europa. No te digo que estamos preparados, pero sí atentos. Si se reprograma, ya tenemos fecha tentativa. Que lo hagamos en abril no fue fortuito. Es Semana Santa, y están todos de vacaciones en el corredor costero”. Mientras llega esa instancia, el organizador de la Experiencia Dolores Rock explica la esencia de su creación. “Es una experiencia en familia. Es como un parque de diversiones con una de las bandas que te gusta”.