Luego del acto del Día de la Democracia en el que el Presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se mostraron juntos en Plaza de Mayo, el Gobierno decidió empezar la semana con más muestras de unidad. Por caso, primero se suspendió "la mesa de los lunes", el espacio que nuclea a los funcionarios de mayor confianza del Presidente. En su reemplazo, Fernández se mostró junto al titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner durante la presentación de las nuevas becas Progresar en el Museo del Bicentenario. En ese sentido, el Presidente viajará a Tucumán junto al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y al jefe de Gabinete, Juan Manzur, para participar de un nuevo encuentro del Gabinete Federal, que recorre distintas capitales alternas.

El acto de las becas Progresar estaba en agenda. Lo que no estaba previsto era que participe Máximo Kirchner, quien cerca de las once de la mañana el líder de la Cámpora ingresó a la Casa Rosada por el Salón de los Bustos, tocó la figura de su padre, el expresidente Néstor Kirchner, y se dirigió al despacho del ministro del Interior --lugar al que también va CFK cada vez que visita la Casa de Gobierno--. En un principio el presidente de bloque oficialista no iba a hablar durante el acto, pero a mitad del evento la titular de ANSES, Fernanda Raverta, --que también estaba en el escenario-- se levantó y avisó a los organizadores que Máximo hablaría.

Los colaboradores del Presidente juran que esa decisión no los sorprendió porque el diputado está en diálogo permanente con Fernández y que, incluso, se reunieron durante el fin de semana. "Máximo siempre está invitado, no le hace falta invitación", destacaron. Desde el entorno del diputado, en tanto, expresaron que "fue un muy lindo acto", y avisaron que, por más que su presencia no figuraba en la agenda, estaba prevista su asistencia.

Durante el evento, el mandatario le agradeció a Kirchner la idea de impulsar la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas, porque gracias a ello se pueden financiar programas como el Progresar. Máximo en todo momento asentía con la cabeza y aplaudía lo que decía Fernández. Entre los colaboradores del Presidente se afirma que tras el acto del viernes en Plaza de Mayo, donde hubo una fuerte presencia de La Cámpora, la vicepresidenta Cristina Kirchner "quedó muy contenta".

El Gobierno quiere mostrar más unidad que nunca en este momento definitorio, en el que buscan cerrar un acuerdo con el FMI. "La idea es que el acuerdo no detenga el proceso de recuperación que venimos marcando. Hay una decisión de los gobernadores y de todo el Frente de Todos de apoyar el acuerdo y la figura del Presidente para poder sacarnos esta mochila de encima y proyectar a futuro. Eso nos va a permitir, de una vez por todas, salir de la emergencia y tener un mayor ordenamiento y certidumbre", expresan en los pasillos de la Casa Rosada.



El apellido Kirchner estuvo presente durante toda la jornada en la Rosada. Y es que durante la tarde el Presidente se encontró con la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner. "Tuvimos una reunión muy sustanciosa con el Presidente, pudimos hablar de la realidad de la provincia, fundamentalmente de los ejes que tenemos que seguir desarrollando a nivel productivo y de qué medidas se pueden tomar para impulsar el desarrollo", dijo Alicia Kirchner al salir del encuentro. A su vez, expresó que fijaron una agenda de trabajo que seguirá su curso con los distintos ministros de la Nación.

Este martes, en tanto, el Presidente, de Pedro y Manzur viajarán a Tucumán para llevar a cabo un nuevo encuentro de Capitales Alternas. Ese es un proyecto que lleva adelante el ministerio del Interior y que comenzó el 21 de diciembre de 2020 en Río Grande, Tierra del Fuego. El segundo encuentro fue el 19 de enero de 2021 en Chilecito, La Rioja, el tercero el 11 de marzo en Rosario, Santa Fe, y el último tuvo lugar antes de las elecciones, el 19 de octubre, en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Luego de las tensiones internas que existieron dentro del Frente de Todos en el último tiempo, De Pedro decidió tomar una postura propositiva y de acción. Durante las últimas semanas estuvo abocado de lleno a la gestión y viajó por distintas provincias con el objetivo de potenciar las regiones y, por ende, la productividad y el empleo. Además, trabaja en el cierre del nuevo Consenso Fiscal 2022.

Sobre la ausencia del ministro del Interior en los ya tradicionales almuerzos de los lunes, a los que asisten Manzur, el canciller Santiago Cafiero, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y el de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, desde el entorno del Presidente explican que "Alberto también se junta con Wado y hay otras reuniones de las que él también participa. Esa es la forma de construcción que tiene el Presidente, no es nada en particular".