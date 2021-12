Un video que se viralizó en las redes sociales puso en debate la cuestión de las proporciones en los mapas. A través de TikTok, un influencer cuyo alias es sayginyalcin, mostró las diferencias y quedó en entredicho cómo se representan los países y las regiones en mapas y globos terráqueos.

En el video que subió, sayginyalcin mostró cómo se representa a Rusia, el país más grande de mundo, con una superficie superior a la de África. Desde su extremo occidental hasta el extremo oriental, Rusia tiene una extensión de 6400 kilómetros, mientras que el continente negro, en la misma medición, tiene 7200 kilómetros. Sin embargo, los mapas muestra a Rusia con un mayor tamaño.

El politólogo estadounidense Ian Bremmer tomó la posta y aportó más datos. Por ejemplo, mostró la cantidad de territorios que caben dentro de África.

Las proporciones de los mapas están tomadas de los dibujos de Gerardus Mercator en el siglo XVI. Gracias a los aportes de este geógrafo flamenco se pudieron hacer las cartas náuticas con rumbos constantes en línea recta. Vale decir, la proyección de Mercator no reproduce las proporciones exactas de la Tierra, sino que sirve para una mejor navegación.

Como se trata de una proyección cilíndrica, las zonas más alejadas del Ecuador presentan mayor distorsión. Quiere decir que se deforman los espacios entre meridianos y paralelos, con lo que aumenta la distancia entre estos cuanto más cerca se está de los polos. Por eso África se ve más chica, al igual que la India, mientras que Europa tiene un tamaño más grande, lo mismo que las superficies por encima del Círculo Polar Ártico.

Groenlandia es un buen ejemplo y aparece en el video. Su superficie es mucho más chica que lo que se ve en los mapas, donde aparece como uno de los mayores territorios del planeta. Y, sin embargo, es más pequeña que un país escandinavo. Islandia también aparece sobredimensionada.

El tema es que Mercator llevó a un plano una superficie esférica. De un ámbito tridimensional se pasa a uno en dos dimensiones. El problema pasa por ensamblar en un mapa las superficies reales. En el caso de Asia no se puede hacer, ya que Rusia quedaría sin rellenar fronteras. La Tierra no es plana, pero se representa así y genera distorsiones.

En la web TheTrue Size.com se pueden ver algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, de acuerdo a Mercator, España parece más grande que Kenia. En realidad, es al revés. El país ibérico está al norte del Ecuador y se distorsiona en el mapa.



Por su parte, Alaska es mucho más grande de como aparece en los mapas de Mercator. Tiene 1,7 millones de kilómetros cuadrados y se ve deformada por su posición cercana al Círculo Polar.

No obstante, el territorio más distorsionado de todo el mapa es la Antártida, por la sencilla razón de que es la zona más alejada del Ecuador. Tiene 14 millones de kilómetros cuadrados pero, al contrario de lo que se ve en el mapa de Mercator, no supera a África. En el otro extremo del mundo, destaca la sobrerrepresentación de Canadá, cuyo tamaño no es mayor a la mitad de Sudamérica.