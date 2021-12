El diputado ultraliberal Javier Milei intentó justificar con un hilo de Twitter su ausencia del lunes en la Comisión de Presupuesto, la primera a la que podía asistir como legislador electo y donde los representantes de la Cámara baja debatieron el Presupuesto 2022 con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Milei tildó de "farsa" el debate del Presupuesto y recurrió al latiguillo de la "casta política" para argumentar su faltazo.

"Yo no me metí en política para participar de la farsa de los políticos. Me metí para desenmascararla. Todo el supuesto debate sobre el presupuesto es una farsa", abrió Milei un hilo de Twitter para justificar lo que no dijo en la Cámara de Diputado. Sin embargo trascendió que el motivo de su ausencia fue un viaje a Rosario para participar de una charla con la economista liberal e influencer Romina Diez.

En su hilo, el economista ultraliberal menciona los orígenes de la democracia respecto de la negativa al pago de un impuesto al té, comparó al gobierno elegido en elecciones abiertas con una monarquía y ensalsó a "una verdadera república como Estados Unidos" para criticar la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo de prorrogar la Ley de Presupuesto en caso de no lograr un acuerdo en el Congreso.

"La supuesta ley de presupuesto no es más que una declaración de intenciones gratuitas de los políticos. El Poder Ejecutivo no está restringido por los límites del presupuesto", criticó Milei para justificar su decisión de no estar presente en el debate de comisión e ir a una charla con sus seguidores.

Las críticas hasta de sus propios votantes

En las redes sociales sus propios votantes reaccionaron con críticas. "Si faltas a tu laburo te echan, si no abrís tu negocio no vendes y quebrás. No hay nada que desenmascarar en esto, es injustificable, hay que ir a laburar, para eso se te votó", le dedicó un usuario identificado como @lycapolis. Otro le exigió: "Te votamos para que hagas ruido Milei, ya sabemos que 4 liberales no podían cambiar nada pero si podian mover a la gente y demostrar que son la verdadera oposición. Tendrías que haberte sumado a Espert y Lopez Murphy ese día".

El diputado del bloque Avanza Libertad cierre su hilo con más críticas, de las que no pronunció el lunes en el Congreso: "Sentarse a debatir los aspectos técnicos del presupuesto (que adicionalmente son nefastos y mentirosos como ya he dicho públicamente) es ser cómplice de una farsa que lo único que hace es promover la estafa a los ciudadanos". A pesar de las palabras deberá sentarse a votar en el momento de que el Presupuesto se trata en el recinto el próximo jueves. Habrá que ver si pega el faltazo de nuevo.