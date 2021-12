En el estadio "Camp Nou" del Barcelona, Sergio "Kun" Agüero brindó una conferencia de prensa en la que anunció que se retira del fútbol profesional debido al problema cardíaco que se le detectó recient emente. "He tomado la decisión hace diez días", contó entre lágrimas el futbolista argentino.

"He decididio dejar de jugar al futbol -dijo el jugador que se formó en Independiente-. Es un momento muy duro, pero estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Es mi salud por lo que tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes".



En la conferencia participó también el presidente del Barcelona, Joan Laporta. "Tenés todo nuestro apoyo, todo lo que necesites por tu condición, estamos a tu disposición", aseguró y destacó que Agüero ha sido "un goleador nato" durante toda su carrera y que "ya queríamos que jugaras acá desde antes, desde que te vimos en Atlético Madrid".

El Kun contó que "siempre había soñado con jugar al fútbol desde la primera vez que había tocado una pelota". "Mi sueño era jugar en Primera División, nunca pensé en llegar a Europa", admitió y agradeció al Atlético que "apostó" por él cuando tenía apenas 18 años, al Manchester City, al Barcelona y "desde luego a la Selección argentina que amo".

"Estoy muy orgulloso por mi carrera", afirmó el delantero y agregó que hizo "todo lo posible" para seguir jugando.

"Me voy con la cabeza alta y feliz. No sé lo que me espera, pero tengo un montón de gente que me quiere", dijo y completó: "Me quedo con cosas muy bonitas".

Qué tiene el Kun Agüero

Agüero, de 33 años, había firmado dos años de contrato con el Barcelona, pero tuvo que retirarse durante el partido frente al Alavés, el pasado 30 de octubre. Ese día, en pleno partido el Kun se tomó el cuello y, tras dar indicios de dificultades para respirar, fue atendido por los médicos del equipo que lo obligaron a retirarse del encuentro.

Los estudios detectaron una arritmia cardíaca, que es una afección en el corazón que puede ser moderada o severa y ocurre cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos, no funcionan correctamente.