Cines

AMOR SIN BARRERAS

Con Ansel Elgort y Ariana DeBose. Dir: Steven Spielberg. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 19.40 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 16.50 hs.

CAMPEONES

Con Javier Guitérrez y Athenea Mata. Dir: Javier Fesser. ATP.

Cine El Cairo: Dom 19, a las 18 hs.

CLIFFORD: EL GRAN PERRO ROJO

Con Jack Whitehall y John Cleese. Dir: Walter Becker. ATP.

Cinépolis: Cas: 14.10, 16.20, 18.30 hs.

Hoyts: Cas: 14.40, 17.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 17.45, 19.45 hs.

Showcase: Cas: 15.00, 17.15, 19.40 hs.

EL PERRO QUE NO CALLA

Con Daniel Katz y Valeria Lois. Dir: Ana Katz. ATP.

Cine El Cairo: Hoy, jue 23 y jue 30, a las 18 hs. Mañana, a las 22.30 hs. Dom 19 y dom 26, a las 20.30 hs.

EL SEÑOR DE LOS ÁRBOLES

Documental. Dir: Agustina Toia y Severo Callaci. ATP.

Cine El Cairo: Hoy, a las 20.30 hs.

ENCANTO

Animación. Dir: Jared Bush y Byron Howard. ATP.

Cines del Centro: Cas: 14.45 hs.

Cinépolis: Cas: 14.10, *16.40, 19.10 hs. (*No se emite mié 22)

Hoyts: DBOX Cas: 13.50 hs. Cas: 14.30, 17.00 hs

Nuevo Monumental: Cas: 15.15, 20.00 hs.

Showcase: Cas: 14.20, 16.30, 19.00, 21.30 hs.

ETERNALS

Con Angelina Jolie y Richard Madden. Dir: Chloé Zhao. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 22.20 hs.

Showcase: Cas: 22.05 hs.

GHOSTBUSTERS: EL LEGADO

Con Mackenna Grace y Paul Rudd. Dir: Jason Reitman. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 14.20, *17.00, 19.40 hs. (*No se emite mié 22)

Hoyts: Cas: 13.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.15 hs.

Showcase: Cas: 16.10 hs.

ILSE FUSKOVA

Documental. Dir: Lucas Santa Ana y Liliana Furió. ATP.

Cine El Cairo: Mañana, a las 18 hs. Jue 23 y jue 30, a las 22.30 hs.

LA CASA GUCCI

Con Adam Driver y Lady Gaga. Dir: Ridley Scott. SAM 13 c/res.

Cines del Centro: Sub: 16.30, 19.40 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 21.45 hs.

Showcase: Sub: 19.10, 22.30 hs.

MATRIX RESURRECCIONES (PRE ESTRENO)

Con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss. Dir: Lana Wachowski. SAM 16 años.

Cinépolis: Mié 22: Cas: 16.00, 16.30, 19.10, 19.40, 22.45 hs. Sub: 22.15 hs.

Hoyts: Mié 22: Cas: 15.40, 22.40 hs. Sub: 19.00, 22.10 hs.

Showcase: Mié 22: Cas: 15.25, 18.35, 21.45 hs. Sub: 16.05, 19.15, 21.30, 22.25 hs.

MILAGRO DE OTOÑO

Con Luis Machín y Sol Zaragozi. Dir: Néstor Zapata. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs. Mañana, a las 20.30 hs.

NO MIRES ARRIBA

Con Leonardo Di Capio y Jennifer Lawrence. Dir: Adam McKay. SAM 13 años.

Nuevo Monumental: Sub: 14.10 hs.

PETITE MAMAN

Con Joséphine Sanz y Gabrielle Sanz. Dir: Céline Sciamma. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 18.00 hs.

RESIDENT EVIL: BIENVENIDOS A RACCOON CITY

Con Kaya Scodelario y Hannah John-Kamen. Dir: Johannes Roberts. SAM 13 c/res.

Cinépolis: Cas: 20.40, 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 19.30 hs.

SPIDERMAN: CAMINO A CASA (PRE ESTRENO)

Con Tom Holland y Zendaya. Dir: Jon Watts. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.30, 18.40 hs. Sub: 17.00, 19.50 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 15.30, 18.45. 4D Sub: 22.00 hs. 3D Cas: 15.00, 18.15, 21.30 hs. 2D Cas: 16.00, *16.40, 19.00, *19.45, *21.45, 22.20 hs. 2D Sub: *22.45 hs. (*No se emite mié 22)

Hoyts: DBOX 3D Cas: 16.20, 19.40, 23.00 hs. 3D XD Cas: 15.20, 18.40, 22.00 hs. 3D Cas: 13.10, 16.55, 20.00, 20.15 hs. 3D Sub: 14.50, 18.10, 21.30 hs. 2D Cas: 13.35, 14.20, 16.40, 17.40, 21.00, 22.15, 23.20 hs. 2D Sub: 15.50, 19.10, 19.50, 22.30, 23.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 hs. Sub: 16.00, 19.00, 22.00 hs.

Showcase: 2D Cas: 15.55, 19.05 hs. 3D Sub: 22.15 hs. Cas: 14.30, 14.55, 15.15, 16.05, 16.25, 16.50, 17.45, 18.05, 18.25, 19.15, 19.35, 20.55, 21.15, 21.55, 22.25 hs. Sub: 14.45, 15.35, 16.15, 17.25, 17.55, 18.45, 19.25, 20.00, 20.35, 21.05, 21.35, 22.35, 22.45 hs.

¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

El CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

ANFITEATRO DEL C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Mitre y el río.

Música para Volar. El grupo interpretará el disco "Unplugged" de Soda Stereo completo, con sus arreglos de cuerdas originales. Hoy, a las 21.30 hs.

Killer Burritos. Un show eléctrico, con banda completa, que recorrerá lo más destacado de su discografía. Mañana, a las 20 hs.

ANFITEATRO MUNICIPAL HUMBERTO DE NITO

Parque Urquiza.

Dios Salve a la Reina. Luego de sus giras por Europa, la banda rosarina tributo a Queen regresa a la ciudad con una nuevo espectáculo. Hoy y mañana, a las 21 hs.

Gran Concierto Rosario Ciudad Sonora. Orquestas, ensambles y bandas musicales de la ciudad conformadas por niños, niñas, jóvenes y adultos profesionales se reunirán para recorrer con el público diversos géneros musicales. Dom 19, a las 19 hs.

ASOCIACIÓN JAPONESA.

Iriondo 1035.

Rosario Smowing + Cool Confusion. La CoolCo y la RockBigBand le ponen ritmo al fin de 2021. Mañana, a las 21 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Elvis Live. Repaso por la obra de Elvis Presley, Chuck Berry, Carl Perkins, Roy Orbison y otros. Dom 19, a las 21 hs.

Carposaurios. Tributo a Norberto “Pappo” Napolitano, principalmente de la época de Pappo's Blues y de Riff. Mar 21, a las 21 hs.

Piano Bar. Cinco reconocidos músicos rosarinos se unen para revivir grandes canciones de Charly García. Mié 22, a las 21 hs.

CLUB URIBURU

Pasaje Turin 4545.

Scraps + Flor Croci. La banda de ska two-tone se presenta en el marco de los festejos por sus 30 años de carrera acompañados por la destacada guitarrista y cantante rosarina junto a su banda para abrir la noche. Hoy, a las 20 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Baglietto-Vitale. El dúo cumple 3 décadas juntos de música y hermandad razón por la cual planean una prolongada celebración. Hoy, a las 20.30 hs.

ESTACIÓN EMBARCADEROS

Vélez Sarsfield 164.

Paraíso a la miseria. Recital de música contemporánea groovera del nuevo e innovador proyecto del bajista y compositor Franco Fontanarrosa. Mañana, a las 20 hs.

GALPÓN 15.

Estevez Boero 686.

La Mirada. La banda reggae local despide el 2021 con un espectáculo a beneficio del Centro de Apoyo Integral Hemato-oncológico y Trasplante. Mañana, a las 20 hs.

GALPÓN DE LA MÚSICA

Estévez Boero 980.

Última del año. Giuliano Romagnoli, Pablo Comas y Amelia van a estar desplegando todo su arte en el escenario. Además: feria de discos, libros, barra de bebidas y DJ. Mañana, a las 20 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Güemes 2985.

Cielo Razzo. La banda celebra sus 28 años de trayectoria y el aniversario número 20 de la salida de su primer disco "Buenas". Mañana, a las 20 hs.

LA TORNERÍA

Amsterdam 1113.

Rosario Jazz Band. El octeto local de swing exhibirá arreglos de temas clásicos del jazz, alternados con temas cantados y alguna incursión en los boleros. Hoy, a las 21 hs.

Ñambí. El grupo que mixtura percusión y danza despide el año con Jacobo López como artista invitado. Mañana, a las 21.30hs.

SALA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

Jaf en concierto. Juan Antonio Ferreyra celebra las reediciones de “Diapositivas” y “Salida de Emergencia”. Hoy, a las 21 hs.

Teatro

C. C. ATLAS

Mitre 645.

El Gran Show. Show coreográfico de alumnos de Danza Jazz con canciones de grandes musicales. Dirección y coreografías: Soledad Montecchiarini. Dom 19, a las 20.30 hs. Mañana, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Pájaro Negro. Comedia dramática que narra las peripecias de una familia frente a un grave conflicto de herencia. Con Nacho Morales, Jimena Basterra y Pablo Vecchio. Dir: Nicolás Pérez Costa. Sáb 8 de enero.

SALA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

Artículo 19 – El experimento. Comedia dramática que relata una hipótesis de experimento por el cual se determinó la ilegalidad del cannabis en 1933. Con Adriano Espinosa Catalán, Francisco Alonso y Mauro Sabella. Dir: Esteban Trivisonno y Manuel Melgar. Mañana, a las 21 hs.