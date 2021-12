La secretaria



Steven Shainberg



2002

Los personajes interpretados por James Spader y Maggie Gyllenhaal se seducen, se someten, se humillan y se ¿enamoran? La chica de dulces ojos azules comienza a aceptar las reglas de juego de su jefe y la relación laboral se confunde por completo con un juego de sumisión y sadismo cotidiano. En tiempos de cancelaciones y abusos del término “problemático”, el film de Steven Shainberg adquiere hoy una complejidad que tal vez no resultaba tan evidente en el momento de su estreno, hace casi dos décadas. Para la actriz, cuya carrera recibió un fuerte impulso gracias a este rol, “el comienzo del rodaje no fue sencillo, daba miedo. En manos apenas un poco menos inteligentes la película hubiera terminado en algo realmente extraño”. Si bien la neoyorquina ha interpretado papeles muy diversos, sus mejores trabajos han sido usualmente aquellos que se alejan de los blancos y los negros claramente identificables. En tiempos recientes, la actriz afirmó que “hace tiempo que rechazo las versiones de fantasía de la mujer poderosa. Prefiero a las mujeres reales, con ciertos aspectos poderosos y otros confusos, rotos y vulnerables”.

El caballero de la noche

Christopher Nolan



2008

El rostro de Gyllenhaal se asocia usualmente a películas pequeñas, independientes, artísticamente arriesgadas y alejadas de los grandes presupuestos y franquicias más populares. Sin embargo, como cualquier actor no multimillonario sabe, a veces es necesario aceptar ciertos papeles con profesionalismo y altura: las cuentas no se pagan solas. Cuando Katie Holmes no pudo volver a interpretar a la fiscal Harvey Dent en Batman: El caballero de la noche, Maggie ocupó su lugar. En su momento, la actriz declaró que, a pesar de las apariencias, la película de Nolan no era un clásico blockbuster de verano, tonto y grandonte. “Acá tuvimos a un gran director, a Gary Oldman, a Michael Caine, a Aaron Eckhart, a Christian Bale, a Heath Ledger, a Morgan Freeman. La verdad es que no fue tan diferente a todo lo había hecho con anterioridad. Además, aunque en cierto nivel se trata de una fantasía, y las circunstancias son más grandes que la vida, creo que Nolan quiso que cada uno de nosotros interpretara las escenas con la mayor carga de verdad posible”.



The Deuce

Directores varios

2017-2019

Las tres temporadas de la celebrada serie de HBO, protagonizada por James Franco y Maggie Gyllenhaal, fueron para la actriz una suerte de prolegómeno de su reciente paso a la dirección. Además de interpretar a una prostituta independiente en las duras calles de Nueva York en los años 70 y comienzos de los 80, mujer fuerte devenida actriz y directora de cine porno en los inicios de ese negocio como actividad legal, Gyllenhaal ofició como una de las productoras de la saga. En una entrevista reciente televisiva en el show de Jimmy Fallon, declaró que fue su rol en The Deuce la que la empujó a tomar la decisión de pasar del otro lado de la cámara y dirigir su ópera prima. “Para ser totalmente honesta, y esto es algo de lo que no me siento orgullosa, creo que antes no sentía que tenía el derecho de dirigir una película. Así que supongo que el personaje de Candy me inspiró a la hora de tomar la decisión, de escribirle a Ferrante con la idea de adaptar su novela”. El papel de Candy, basado muy libremente en la performer y realizadora de la vida real Candida Royalle, le valió a la actriz una nominación a los Globos de Oro.



The Kindergarten Teacher

Sara Colangelo



2018

En la remake estadounidense del film israelí La maestra de jardín, del realizador Nadav Lapid, Gyllenhaal encarna a una maestra jardinera que descubre el talento para la poesía de uno de sus jóvenes alumnos. Del cuidado y empuje para el desarrollo creativo a la obsesión hay un solo paso, y el film de Sara Colangelo mantiene intactos los aspectos más perturbadores del film original. Para la actriz, que en sus comienzos participó en un casting de un “film con vampiros muy malo, en el cual me dijeron que no era lo suficientemente sexy”, según afirmó en una conversación con el periódico The Guardian, películas como The Kindergarten Teacher son la clase de proyectos que más le interesan en términos profesionales. A pesar de los problemas de presupuesto y producción: “Tenía que cambiarme la ropa en un baño en el ferry de Staten Island. Me siento orgullosa de haber formado parte de este grupo de mujeres. Por otro lado, ¿por qué no tenemos el dinero suficiente para hacer una película en mejores condiciones? Creo que nos hemos acostumbrado a esta clase de desigualdad”.