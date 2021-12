El Banco Central permitirá a partir de 2022 que las entidades distribuyan utilidades acumuladas. Esta distribución de utilidades se realiza en pesos y los bancos no pueden comprar dólares en el mercado de cambios con estas utilidades. El organismo dispuso este jueves que las entidades del sistema financiero podrán distribuir a partir del próximo año hasta 20 por ciento de las utilidades acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2021, en doce cuotas mensuales y consecutivas, de acuerdo con las normas de distribución de resultados.

“La norma prudencial garantiza la solvencia del sistema financiero ante el escenario de crecimiento del crédito, acompañando el proceso de crecimiento de la actividad que inició la economía después de recuperarse de las consecuencias de la pandemia por Covid 19”, indicó el organismo a través de un comunicado. Agregó que las entidades financieras deberán cumplir la integración de capital dispuesta por el comité de Basilea y pedir la autorización del BCRA antes de la distribución de utilidades.

Entre las precisiones ofrecidas puede detallarse que las entidades financieras distribuyen utilidades en moneda local. Los bancos, igual que el resto de las empresas, no pueden girar utilidades a sus casas matrices. Los bancos tampoco pueden comprar dólares con las utilidades. Tienen la misma restricción que el resto de las empresas.

A su vez, si compran dólares CCL o MEP no pueden acudir al MULC por 90 días. Pueden disponer de los pesos para inversiones dentro del país. Los accionistas si son mayoritarios o miembros del directorio no pueden hacer CCL, tienen la misma restricción. Los accionistas extranjeros van a cobrar en pesos en el país. Si no tienen restricción, pueden disponer de esos pesos para hacer CCL.

Por el lado del mercado financiero se destacó que el dólar blue operó sin cambios a 198,50 pesos y el tipo de cambio contado con liquidación se ubicó en 198,34 pesos. En tanto, se destacó el alza de las acciones de la bolsa porteña que llegaron a subir 2,5 por ciento. También avanzaron los bonos en moneda extranjera con un incremento de hasta 1,5 por ciento. De este modo el riesgo país bajó 0,4 por ciento a 1683 unidades.