El presidente Alberto Fernández cuestionó a quienes le dicen que "hay que cerrar rápido el acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Los que me apuran son los mismos que no me aprueban un presupuesto", criticó.

FMI y presupuesto

"Y lo peor es que es la deuda que ellos tomaron", dijo el mandatario al hablar en la quinta de San Vicente, en la presentación de Máximo Kirchner como nuevo titular del PJ bonaerense, y agregó: "Voy a seguir gobernando en el 2022, con presupuesto o sin presupuesto".



Comparó con 2010, cuando no se aprobó el presupuesto. "Cristina siguió gobernando y yo también, defendemos los mismos intereses, y lo que tengo que hacer lo voy a hacer con presupuesto o sin presupuesto". Pidió "honestidad intelectual".

La Corte

En otro pasaje, criticó a la Corte: "No sé qué le pasa, es adonde van las personas a resolver sus conflictos". Estimó que "si los jueces no dirimen un litigio, lo profundizan".

Recordó que al asumir había pedido revisar cómo funciona la Justicia. "Recién ahora quedaron firmes las condenas por la represión de diciembre de 2001. Tardaron 20 años y lo sacaron ahora porque saben que la gente se manifiesta recordando la represión", protestó.

“Soy un hombre de derecho y lamento tener que dar estos debates”, dijo y añadió que cuando propuso reformas “me dijeron que trabajaba por la impunidad de Cristina, cuando ella se defendió sola y yo no paré ningún proceso”.

Néstor Kirchner

Afirmó que con Néstor Kirchner "empezó a tejerse otra historia en Argentina porque cambiaron las lógicas del poder" y recordó que "se puso al lado de los que no tenían trabajo y estaban en la pobreza, negoció con acreedores privados, juntó plata, le pagamos al Fondo Monetario Internacional y nos desprendimos del sometimiento que significa deberle" a ese organismo.



El mandatario se mostró "muy feliz" de acompañar a Máximo. "Tuve el privilegio de haber conocido a Néstor y de haberlo acompañado en toda su gestión de gobierno. Cuando hablo con Máximo hablo con el hijo de alguien que quise mucho", expresó.

Contó que "lo que más entusiasmaba eran sus ganas de ir a buscar voluntades, por ahí iba a un acto de 90 personas y decía 'esos se quedan'". Describió: "No conocía barreras, porque sabía que más allá del peronismo había gente que coincidía con nosotros sin ser peronista".

Fernández dijo que "en 2003 cambiaron las lógicas del poder" y destacó que "la política se reduce a representación de intereses, a cuáles intereses representa cada fuerza, Néstor lo tenía claro". En tal sentido, valoró el pago al FMI porque "recuperamos la libertad como pueblo y que nadie nos diga qué hacer con nuestra economía".

Cristina Kirchner

"Vino Cristina como presidenta, que siguió con esa lógica", continuó. Dijo que con ella "tuve diferencias de forma, no de fondo", y que hubo un contexto diferente por la crisis financiera de 2008. "Si yo comparo su mandato con lo que me tocó a mí, había 20 por ciento más de salarios, 23 mil pymes, menos desempleo y no le debíamos al Fondo", comparó.

"Llegué yo y parecía un deja vu de 2003, con discusiones con los acreedores y el FMI", sostuvo. Fue el momento en que comenzó la pandemia. "Cerramos con los privados cuando le ahorramos al país 38 mil millones de dólares", indicó.

Pandemia

Con la pandemia se agrandó la brecha entre ricos y pobres, señaló, “y el continente que más expone eso es América latina”. Llamó a “mejorar el ingreso de los que menos tienen" con el aporte de "los que más tienen". En el Congreso “se quiso tratar bienes personales, pero (hay legisladores que) defienden los intereses de los que más tienen”, subrayó.

"Nunca nos han vencido, porque nuestras convicciones están más firmes que nunca”, aseguró, y dijo que “entramos en un nuevo tiempo en el que el 2023 será nuestro, vamos a ganar”. Pero llamó a su espacio a “escuchar a todas las voces” y a explicar que “hay un modelo de país para que ganen los especuladores y otro para que se beneficien los que dan empleo”.

Finalmente, recordó a Antonio Cafiero y su frase “el que sueña solo, solo sueña y el que sueña con otros hace la historia”.