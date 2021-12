El presidente Alberto Fernández cuestionó a quienes le dicen que "hay que cerrar rápido el acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero agregó que "los que me apuran son los mismos que no me aprueban un presupuesto".



"Y lo peor es que es la deuda que ellos tomaron", dijo el mandatario al hablar en la quinta de San Vicente, en la presentación de Máximo Kirchner como nuevo titular del PJ bonaerense, en donde agregó: "Voy a seguir gobernando en el 2022, con presupuesto o sin presupuesto".

Afirmó que con Néstor Kirchner "empezó a tejerse otra historia en Argentina porque cambiaron las lógicas del poder" y recordó que "se puso al lado de los que no tenían trabajo y estaban en la pobreza, negoció con acreedores privados, juntó plata, le pagamos al Fondo Monetario Internacional y nos desprendimos del sometimiento que significa deberle" a ese organismo.



Noticia en desarrollo