Mientras el radicalismo y el PRO votaron en contra y lograron su objetivo de, por primera vez en 38 años democracia, rechazar un proyecto de Presupuesto, sus aliados de la Coalición Cívica criticaron la decisión: “Voltear el presupuesto no era una opción”, consideró la agrupación liderada por Elisa Carrió a través de un comunicado, donde también cuestionó la ausencia de una “posición más inteligente y responsable”. También el flamante titular de la UCR, Gerardo Morales, pidió una postura diferente de la oposición "frente a leyes que son tan importantes".

Luego de que la Cámara de Diputados rechazara el proyecto de ley de Presupuesto 2022 gracias a los votos de los diez bloques opositores que se abroquelaron en contra de la propuesta del Poder Ejecutivo, la CC criticó públicamente la decisión del PRO y la UCR , sus socios en Juntos por el Cambio. "Durante toda la jornada del debate presupuestario trabajamos y agotamos todas las instancias posibles para que el proyecto vuelva a la comisión y no para rechazarlo como finalmente ocurrió”, apuntaron, diferenciándose de la estrategia impulsada por Cristian Ritondo, titular de la bancada del PRO en la Cámara baja, que se negó a cualquier instancia que permitiera la continuidad del diálogo en torno a la ley de leyes.

La fuerza de Elisa Carrió destacó, en ese sentido, que para ellos “voltear el Presupuesto no era una opción”. “Entendemos que la tensión y la insensatez del oficialismo puede haber encerrado a Juntos por el Cambio pero necesitábamos aplomo para tener una posición más inteligente y responsable", sostuvo la CC, haciendo referencia a la decisión supuestamente tomada en rechazo al discurso previo de Máximo Kirchner. Por otra parte, la CC también se refirió a las negociaciones por la deuda externa que mantiene el gobierno nacional: “Esperamos que el Poder Ejecutivo tenga la mínima sensatez, no vamos a boicotear un acuerdo con el FMI porque la Argentina no resiste más inestabilidad económica”, sostuvieron, lamentando, también en esa línea, que el Presupuesto no pueda ser tratado nuevamente hasta el 1° de marzo.

Otro miembro de JxC que se distanció fuertemente de la decisión de sus socios fue el gobernador de Jujuy y flamante titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales. Si bien consideró que el Presupuesto 2022 era “invotable” porque “tenía muchos artículos que iban llegando hasta última hora” en medio del debate en Diputados, sostuvo la necesidad de hablar con su bloque: “Tengo un pensamiento diferente respecto de cómo pararnos frente a leyes que son tan importantes”, expresó.

Las críticas a la “irresponsabilidad” de JxC también continuaron llegando desde el oficialismo. Por un lado, la diputada nacional del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz sostuvo que la coalición opositora “tiene una impronta muy marcada de no querer llevar adelante un proceso dónde la Argentina reconstruya sus instituciones” y que "no quería en ningún momento ir a un diálogo genuino con el oficialismo". "Tienen que entender que el presupuesto no beneficia a Alberto Fernández sino a la Argentina, en medio de un marco de negociación con el FMI", afirmó la diputada. “Nosotros no dejamos al gobierno de Macri sin presupuesto, porque entendemos la gravedad de un país sin presupuesto", concluyó.

También el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, sostuvo que “dejar sin instrumento al Gobierno es un disparate y dejarlo sin instrumentos en medio de la negociación con el FMI es irracional". “No pensé que la irracionalidad de la oposición llegara a tanto”, confesó a FM La Patriada. Asimismo, señaló que en los discursos opositores "se ve un grado de agresividad y sobre todo de competencia entre un sector y otro" por las candidaturas del 2023, y que el peor error que podrían cometer desde el FdT es "quedar atrapados en estas internas de la oposición; ellos no están pensando en la Argentina ni en los argentinos".

Otro que expresó su descontento con lo sucedido en la Cámara de Diputados fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los mandatarios provinciales que se había sumado al reclamo por un debate justo y por la aprobación del Presupuesto 2022 por el carácter federal del mismo. "Cambiemos volteó el presupuesto, no del Gobierno, sino de la Nación Argentina de la que somos parte todos, y esto va a traer aparejado un daño", sostuvo a los medios locales, considerando que la oposición "priorizó sus intereses políticos y partidarios". “Hubo una decisión política electoral de dejar sin presupuesto a la Argentina”, dijo, señalando que “con los diputados que tiene Cambiemos podría haber aprobado el Presupuesto, en general; y en particular, podría sugerir cambios que considere convenientes", y que de esta forma "hubiésemos tenido un presupuesto modificado, pero hubiésemos tenido presupuesto".