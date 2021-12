Seis delincuentes encapuchados y con armas largas sustrajeron esta tarde distintos relojes de alta gama luego de romper con mazas las vitrinas de una joyería ubicada dentro del centro comercial Patio Bullrich, en el barrio porteño de Recoleta, informaron fuentes policiales.



El hecho se registró a las 19 en la joyería Sensation Du Temps, situada en dicho shopping ubicado en la calle Posadas al 1200.



A las 19.06 se recibieron las primeras denuncias del robo en el teléfono de emergencias 911 y a los cinco minutos efectivos de la Comisaría Vecinal 1A de la Policía de la Ciudad acudieron al centro comercial, al que evacuaron de forma preventiva.



De acuerdo a lo recabado por los efectivos, seis asaltantes encapuchados y portando armas largas ingresaron al Patio Bullrich y sustrajeron una cantidad no precisada de relojes de alta gama luego de romper con mazas las vitrinas donde estaban exhibidos.



En tanto, en un video difundido en la red social Twitter se observa cómo una de las vidrieras del local, donde se exhibían relojes de la marca Cartier, fue violentada y quedaron al menos diez estuches vacíos.



Por otro lado, también se advierte el faltante de varios relojes de la marca Rolex en la vidriera contigua.



Los investigadores analizaban esta noche las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano (COM) para dar con el vehículo en el escaparon los ladrones.



La causa está a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional 4, a cargo de Alberto Vasser, que dispuso la intervención de personal de Rastros y del laboratorio químico, el relevamiento de otras cámaras y la toma de declaraciones de testigos del asalto.



En tanto, durante el golpe comando no se registraron disparos por parte de los delincuentes y los empleados de la joyería resultaron ilesos.



Es el segundo robo de características similares registrado en la ciudad de Buenos Aires en los últimos meses, ya que el pasado 12 de septiembre, mientras se realizaban las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), al menos tres ladrones armados concretaron un robo en la joyería Testorelli ubicada en las Galerías Pacífico, en la esquina de avenida Córdoba y San Martín, en el centro porteño.



En esa ocasión, los delincuentes ingresaron al centro comercial y se dirigieron hacia la joyería. En los videos de las cámaras de seguridad del lugar se observa cómo uno de los delincuentes rompe un vidrio donde se exhibían unos relojes mientras que otro hace lo mismo en otro sector del local.



El botín fue guardado en dos morrales que tenían los asaltantes, quienes escaparon a la carrera y apuntando con al menos tres armas de fuego.



Según expresaron voceros policiales, los delincuentes huyeron con al menos 20 relojes marca Cartier y 10 marca Rolex por la salida de la calle San Martín donde los aguardaba un Ford Fiesta Kinetic.



Por este robo, dos hombres fueron detenidos el pasado martes tras una serie de allanamientos simultáneos dispuestos por la jueza Alejandra Provítola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 3.