El impacto del recrudecimiento de la pandemia de coronavirus en el mundo se hace visible cada vez más en el universo del deporte, con suspensiones, toma de medidas y aparición de más y más contagios que ponen en jaque a las disciplinas. Este domingo fue la NBA la que quedó en el centro de la escena, tras decidir suspender cinco partidos a causa de que cuatro de los equipos involucrados se encuentran en una situación crítica en sus planteles a causa de infecciones por Covid-19. El juego entre Denver Nuggets, donde milita el argentino Facundo Campazzo, frente a los Brooklyn Nets fue uno de los encuentros afectados porque la neoyorquina es una de las franquicias más afectadas por el brote de casos.

Brooklyn Nets-Denver Nuggets, Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans (programados para este domingo 19 de diciembre), Toronto Raptors-Orlando Magic (lunes 20 de diciembre) y Brooklyn Nets-Washington Wizards (martes 21 de diciembre) fueron los cinco juegos que quedaron cancelados y con su reprogramación aún en suspenso.

En un comunicado oficial publicado este domingo por la National Basketball Association, se explica que tales partidos de "Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Brooklyn Nets y Philadelphia 76ers han sido pospuestos debido a que jugadores y miembros de su staff han ingresado al protocolo de salud y seguridad de la NBA".

El equipo con sede en la ciudad de Nueva York dio este sábado su último reporte de bajas vía redes, en lo que fue una muestra de una realidad pandémica que, al igual que sucede afuera, ahora también se está haciendo sentir en los campos de juego: los Brooklyn Nets tienen a nueve de sus jugadores aislados por el protocolo que la NBA activa en relación con los contagios por coronavirus. Entre ellos, aparece el paradójico caso de Kyrie Irving, quien había quedado marginado de la franquicia hasta que se vacunara (la legislación neoyorquina le impedía jugar en condición de local sin haberse inoculado) pero finalmente fue aceptado de vuelta este viernes, tan solo un día antes de sumarse a las bajas causadas por Covid. Kevin Durant y James Harden, las dos principales figuras de los Nets, también integran esa lista en los Nets.

En medio del brote que sacude a la NBA, Austin Rivers, compañero de Campazzo en los Nuggets, aportó su opinión sobre lo que se está viviendo en la poderosa liga estadounidense. "Se está yendo un poco de las manos en la NBA, para ser honesto. No sé qué tenemos que hacer, si es volver a limitar quién está en la cancha o testearnos todos los días. Definitivamente tenemos que volver, obviamente, a los testeos diarios. Creo que eso es lo que estamos haciendo. Los números se están poniendo atemorizantes en este momento", contó en una entrevista al Denver Post.



Campazzo no pudo jugar en la noche del domingo por los contagios en el plantel de los Nets. (EFE)

El jugador de 29 años, vacunado al momento de contagiarse, contó por ese entonces que nunca se había sentido así. "Fue espantoso. El Covid es el verdadero problema. Hay muchas personas ignorantes que creen que esto no es nada, que lo comparan con una gripe, pero yo no he visto a la gripe hacer lo que esto está haciendo", reflexionó Rivers, quien estuvo sin jugar ocho partidos y volvió el viernes pasado luego de su ausencia.

Las palabras del jugador de Denver Nuggets, sin embargo, no parecen haber resonado en todos los protagonistas de la reconocida liga: según una estadística compartida por la propia web de la NBA en la previa del inicio de la nueva temporada, el 95% de los jugadores están vacunados con al menos una dosis. La cifra, aportada por la Associated Press en diálogo con una fuente anónima (dado que ni la NBA ni la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto dieron a conocer la tasa de vacunados públicamente), también sugiere que, "en promedio, un jugador por equipo no está vacunado".

Según las cifras oficiales publicadas este domingo por la NBA, entre jugadores y entrenadores hay un total de 74 miembros de staff afectados por el protocolo vinculado al brote de Covid-19. Luego de dos juegos de los Chicago Bulls que se suspendieron esta última semana, la actual temporada ya suma siete cancelaciones a causa del coronavirus, otro número que suma incertidumbre y atemoriza en medio de un universo deportivo en el que conviven jugadores aún sin inmunizar con otros que han sido inoculados. La edición 2020-2021 debió dar de baja 31 partidos a causa del Covid. La actual, por ahora, es pura incertidumbre en el marco de un país que está viendo dispararse los contagios con el ingreso de la variante Ómicron y que el último sábado contabilizó 77.730 nuevos casos.