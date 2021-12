Con el voto en contra de los diputados nacionales opositores, de ellos tres salteños, se vio truncada la posibilidad de avanzar con el presupuesto nacional anual 2022, y tras ello comenzó a reinar la incertidumbre en muchas provincias que ya habían incluido en sus presupuestos lo que llegaría de Nación en materia de coparticipación y otros programas, así como lo que se estimaba en obras públicas.

Con un proyecto de presupuesto provincial que ya cuenta con el visto bueno de Diputados, los senadores se preparaban para dar sanción definitiva esta semana, sin embargo, se convocó a la comisión de Economía y Finanzas para hoy por la mañana “para volver a discutir y saber bien cómo van a quedar los números con esto que sucedió”, confió a Salta/12 el presidente de esa comisión, Marcelo Durval García.

“Yo invité a todos los senadores, porque necesitamos la participación de la Cámara completa y ver cómo avanzamos con esta situación”, detalló el representante por el departamento Anta, quien añadió que les preocupa sobre todo el futuro de obras que estaban previstas e incluidas en ese presupuesto nacional: “con este rechazo al presupuesto vamos a tener que replantearnos algunas de ellas”.

El monto total de obras públicas para el año entrante está previsto en $115 mil millones dentro del presupuesto salteño, de los cuales casi $53 mil millones estaban incluidos puntualmente en el presupuesto nacional; $25.858 millones son de la provincia, a los que hay que sumarle los programas con financiamiento nacional por más de $36.202 millones y financiamiento internacional de más de $1.805 millones.

“No sé si habrá que hacer modificaciones o no, porque de hacerlo, el proyecto va a tener que volver a Diputados, y para eso hay que hablar con los asesores del Ministerio de Economía”, explicó un preocupado Durval García. “Es una actitud muy mezquina la de los opositores”, acotó el legislador, para quien “lo hacen pensando en la campaña del 2023 y no en lo que tendremos que sufrir todos con un presupuesto prorrogado del 2021 y que será acotado”. “La clase política no puede estar todo el tiempo haciendo campaña, hay que trabajar con sentido común, y la oposición no tuvo el más mínimo sentido común con esta actitud”, aseveró.

Por último, recordó que las grandes obras, por la magnitud de su inversión, provienen de las arcas nacionales y muchas de ellas estaban incorporadas al presupuesto que votaron en contra entro otros, los salteños Miguel Nanni, Virginia Cornejo y Carlos Zapata, “puentes o rutas como la 34, la 40, y tantas otras, es lamentable lo que pasó, muy lamentable”, culminó.

El ministro de Infraestructura, Sergio Camacho contó que lo primero que hizo luego de enterarse de que la oposición había rechazado el presupuesto nacional fue comunicarse con los legisladores nacionales.

“Ahora se tendrá que prorrogar el presupuesto actual y a partir de ahí cada obra habrá que incluirla mediante decreto, o resolución de Jefatura de Gabinete, por lo que habrá que hacer un seguimiento más exhaustivo de la inclusión de cada una de las obras comprometidas, y eso es un trabajo más complicado porque ya no tenemos la garantía que tenías antes”, relató el ministro, para quien de todas maneras la gestión de Fernández ya firmó más de un acuerdo con la provincial, “como la ruta 68, la 40, la 35, que son las de mayor financiamiento y vienen por el plan de conectividad”, prosiguió.

Con respecto a los $52 mil millones que figuran en el presupuesto provincial y que estaban incluidos en el presupuesto nacional, describió que allí el Ejecutivo local contabilizaba todo el esquema vial como el de las rutas, el gasoducto calchaquí, el de río Piedras “y otras cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento de rutas a través de lo que Vialidad denomina Crema”.

Pero al igual que Durval García, resaltó que sobre todo en lo atinente a las grandes obras, como rutas nacionales, escapan al poder económico provincial “y esa financiación resulta trascendente para el desarrollo e igualar derechos y oportunidades para cada uno de los salteños”.

Las obras en peligro

“La no aprobación significa que Salta no recibirá los $2.800 millones que iban de manera adicional a la UNSa, y que los $450 millones para la obra en la ruta nacional 68 ya no están aprobados”, expresó el diputado por el Frente de Todos Emiliano Estrada.

Disgustado con la posición de los representantes salteños por Juntos por el Cambio, añadió que "son varias las obras que no llegarán y que deberíamos preguntarle a esos legisladores de Salta por qué votaron en contra después de tanto beneficios que habíamos conseguido en este presupuesto", cuestionó.

Se incluía la nueva terminal de ómnibus de Salta, cuya obra implicaba el traslado de la actual terminal a un predio ubicado en la zona sudeste, ocuparía 400 puestos de trabajo y la inversión de más de$ 400 millones. Más $20 mil millones adicionales que se habían incluido para el transporte automotor en la provincia. "La mayoría (de los opositores) son del área metropolitana de Buenos Aires, donde el boleto cuesta $18, mientras que en el interior el promedio es de $36", ejemplificó.

Por último, acotó que Salta firmó convenios con distintas reparticiones nacionales para recibir unos $22.000 millones destinados a obras de agua y saneamiento en el interior provincial, el mejoramiento de rutas y canales de desagüe en zonas inundables como los caminos de Cerrillos y La Merced, y un préstamo del Banco Nación para otorgar créditos a las pequeñas y medianas empresas. Por lo que expresó su deseo de que se pueda recapacitar y establecer los canales de diálogos necesarios.

Mensaje a los gobernadores

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a las provincias y a sus gobernadores en el que les adelantó que “deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia”.

“El lunes enviaré a cada gobernador de manera individual el informe para que tomen la decisión correspondiente", escribió en un hilo de Twitter en el que también señaló que "en principio, se prevé que, por la reducción de fondos coparticipables, perderían en total más de $180 mil millones, monto que incluye una disminución de la recaudación por bienes personales de $76.312 millones y del impuesto a las ganancias de $104.254 millones a nivel nacional".

Las provincias perderán otros beneficios previstos en el proyecto, entre los que se destacan la posibilidad de establecer areas aduaneras especiales y ampliar las zonas francas existentes, generando una fuerte pérdida de oportunidades para provincias como Misiones, Mendoza, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos y Salta.

Otro ítem que contemplaba el presupuesto era el Plan Plurianual, el cual establecía “obras por un monto de $902.685 millones; el régimen de refinanciación de deudas con Cammesa; y el cumplimiento de pago para los juicios ganados por las Provincias de Santa Fe y La Pampa".

"Del mismo modo, los sistemas de salud provinciales tampoco podrán acceder a un beneficio importante como la devolución de IVA; así como muchas empresas y organismos estratégicos para el país, no lograrán contar con beneficios fiscales, tales los casos de INVAP (Rio Negro), y IMPSA y Salto Grande (Entre Ríos), entre otros", escribió Massa.