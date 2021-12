Marky Ramone, el histórico baterista los Ramones, regresará a la Argentina para presentarse los días 11 y 12 de marzo, respectivamente, en las ciudades de Santa Fe y Buenos Aires en el marco de la que podría llegar a ser una de sus últimas giras mundiales. El músico, de 69 años, ícono de la banda de New York, hará un repaso por los clásicos del legendario grupo.



La banda de Marky incluye desde el 2016 a Iñaki “Pela” Urbizu en voz, cantante y compositor vasco, criado y formado musicalmente por Ramones y por el punk que se hizo en Euskadi en los 80.



En el marco de su gira 2022, se reeditarán en vinilo por el sello Pinhead Records sus dos álbumes con Marky Ramone and The Intruders: Marky And The Intruders y The Answer To Your Problems?



El tramo argentino del tour mundial del exRamones junto a Marcelo Gallo en guitarra y Martín Sauan en bajo, tiene su sede porteña del 12 de marzo a las 21 confirmada en El Teatro de Flores (Av. Rivadavia 7806).



Después de esa fecha, el domingo 13 estará en Montevideo ( Uruguay), el domingo 16 en Side Show de Santiago de Chile, ciudad donde el viernes 18 será parte del Lollapalooza y el domingo 20 llegará a Bogotá (Colombia).



La etapa solista de Marky comenzó una vez finalizada la carrera de Ramones en 1996, el segundo disco fue producido por Lars Frederiksen de Rancid y cuenta con la participación de Joan Jett.



Estas dos ediciones en vinilo de 180 gramos, estarán disponibles en todos los conciertos de este tour. Los vinilos también se pueden adquirir en: www.preventaspinhead.com.ar