El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en la Ciudad y sus alrededores una jornada con cielo parcialmente nublado y probables chaparrones por la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 24 grados y soplará viento del norte rotando al suroeste y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El jueves amanecerá despejado, la temperatura mínima será de 12 grados y la máxima de 23 grados, con viento del sur.

Para el viernes se espera cielo parcialmente nublado y temperturas de entre 11 y 20 grados, con viento del este.