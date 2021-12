La entrevista que Mauricio Macri le otrogó, casi en la madrugada de este martes, al periodista Baby Etchecopar dejó mucha tela para cortar. Es que, además de exponer su mayor clasismo al indicar que hasta "el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida", el expresidente apuntó contra los supuestos "mapuches truchos" que habitan el sur argentino. En su consideración, "si no tenés ningún contacto", este supuesto grupo "te roba tu casa, la incendia y lo apoya el Estado".

En una extraña concepción en relación al derecho de la propiedad, Macri piensa que "si alguien tiene un manguito, va y se compra un departamento en otro país". "Si te ocupan el terreno, el juez (extranjero) no te pregunta si sos sudaca, mira lo papeles y desaloja", agregó en su explicación. Pero eso no fue todo: para el fundador del PRO, la única manera que no te desalojen de tu propia casa es "tener un contacto", aunque no aclaró si se refería a sus propios vínculos con el Poder Judicial.

Luego Macri cargó contra una supuesta organización de "mapuches truchos" que presuntamente se apropian de viviendas en la Patagonia con complicidad gubernamental. "Viene un mapuche trucho en el sur, te roba tu casa, la incendia y lo apoya el Estado", dijo. Lo que no se sabe es si en esa clasificación se incluye a su íntimo amigo Joe Lewis, cuyo nombre figuran las 12 mil hectáreas en las afueras de El Bolsón que encierran el Lago Escondido.

El magnate inglés, que pisó por primera vez suelo argentino en 1992, fue denunciado por adquirir esas hectáreas por un valor muy debajo del mercado: 12 millones de dólares por un terreno en el que hoy hay una mansión de diez mil metros, cancha de golf, de fútbol, caballos –se cuenta que Macri tiene los suyos–, una casa, un complejo de cabañas y un helipuerto. A su vez, mientras compraba voluntades de los vecinos ofreciendo torneos de fútbol y espectáculos para chicos, Lewis cercó su propiedad y cerró los accesos públicos al lago. Allí sumó otra denuncia, en este caso de la dirigente de la Coalición Cívica Madgalena Odarda, quien obtuvo un fallos a favor en 2009, 2012 y 2013 que Lewis nunca se molestó en cumplir.

Para Macri, la culpa siempre es de los mapuches

“Todos tenemos que vivir dentro de la ley”. Así se refería el expresidente en una visita en 2018 a Bariloche, cuando una periodista le consultó sobre la represión policial en la Villa Mascardi. También acusó de "grupo minoritario" a los pueblos originarios y de querer imponer una "agenda violenta", al hablar por primera vez del asesinato de Rafael Nahuel, el joven de 22 años asesinado durante un operativo de la Prefectura en en noviembre de 2017

Y cuando se cumplían diez días de la desaparición de Santiago Maldonado, el por entonces presidente de la Nación quebraba su hermético silencio para acusar los mapuches de no colaborar en la búsqueda, al definirlos como "poco democráticos y bastante violentos".