En lo que fue la última sesión anual de los legisladores provinciales, el Senado dio sanción definitiva al proyecto de Ley de Presupuesto 2022 que llegaba con el visto bueno de la Cámara de Diputados, que lo aprobó antes del posterior rechazo en el Congreso del prespuesto nacional.

Igualmente los senadores avanzaron a pesar de que no se tiene certeza sobre cuáles serán los números coparticipables de Nación, y las advertencias, que realizaron entre otros, el presidente de ese cuerpo, Sergio Massa, de revisar los números locales, ya que se verán alterados tanto en obras como en ingresos.

Antes de llegar al debate puntual del presupuesto, el senador por Rivadavia, Mashud Lapad, aprovechó el momento de homenajes para hacer un “llamado a la reflexión a la oposición a nivel nacional” por la decisión tomada de “dejarnos sin presupuesto”. “La democracia se nutre de la diferencia, pero cuando nos tocó ser oposición”, dijo, haciendo mención al peronismo, “nos decían que no podíamos dejarlos sin presupuestos y que había que dejar gobernar y así lo hicimos”.

“Ahora la oposición se encuentra con una mirada que está alejada y ajena a los intereses de la patria, con un 50% de pobreza y gente excluida necesitamos más que nunca trabajar unidos por el bien del país, y que esto no puede volver a ocurrir nunca más”, esgrimió Lapad.

Ya en el debate del presupuesto, el presidente de la comisión de Economía, Marcelo Durval García, defendió el proyecto e indicó que se tuvo en cuenta la situación de crisis nacional y mundial consecuencia de la pandemia, pero que a nivel país se estaba creciendo y saliendo del mal momento económico. Reconoció que la provincia de Salta es altamente dependiente de la coparticipación nacional, ya que el 75% de los recursos provienen de allí, mientras que poco más del 24% es producto de ingresos locales, de los cuales el 90% proviene del impuesto a las actividades económicas.

Por su parte, Leopoldo Salva subrayó que desde la Legislatura salteña se debía transmitir un mensaje de madurez política y apoyar el presupuesto provincial, y no “poner palos en la rueda” como sucedió en el Congreso. Resaltó que siempre son importantes los planes a futuro “para tener un horizonte”, y en ese sentido reclamó un plan minero para la zona de la Puna, “no puede ser que vivamos sobre una gran riqueza que se encuentra bajo nuestros pies, y nosotros no tengamos ni para comer”. Por último, aclaró que desde el bloque Evita Conducción apoyarían el proyecto de presupuesto “para darle herramientas al gobernador y tener una provincia ordenada”.

Carlos Rosso recordó que el reclamo por el recorte presupuestario en el Ministerio de Desarrollo (que terminó con la renuncia de su titular, Verónica Figueroa) sigue aún vigente, y que para ello se deben trabajar mejor los presupuestos, “sobre todo en las áreas más críticas”.

Mientras el representante por Güemes decía eso, varias personas que seguían la transmisión en vivo por Youtube pedían a los legisladores que no aprueben el presupuesto tal como estaba sin hacerle modificaciones a esa cartera: “​No a la baja del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, la niñez de Salta está en riesgo”; “​pedimos a los senadores que sean criteriosos!!!! no bajen el presupuesto, fueron algunos de los comentarios que dejaron en el canal de la Cámara de Senadores de esa red social.

A su turno, Manuel Pailler también se refirió a “la ley de leyes”, y dijo que lo que se vivió en el Congreso “no le hace bien ni a la política, ni al país ni a cada uno de los habitantes”. “nosotros”, dijo el integrante del bloque del Frente de Todos, “somos conscientes que la provincia necesita esta ley y la vamos a apoyar”. Pero aclaró que antes harían algunas observaciones desde el lugar de opositores que ocupan.

“Creemos en la capacidad del gobernador para ir a pedir lo que aún no está confirmado que pueda llegar por la no aprobación del presupuesto nacional”, indicó el representante por San Martín, pero, con respecto a las partidas que recibirá cada Ministerio y a las obras que se ejecutan, sostuvo que le preocupa que no se están ejecutando tal y como se plantean en los presupuestos, “en mi departamento no llega al 50% de ejecución de lo que figuraba”.

“Hemos acompañado siempre los pedidos y medidas gubernamentales por el bien de todos, como las negociaciones para financiamiento externo o nacional, y el presupuesto del año pasado, pero también hemos sido críticos cuando lo tuvimos que ser porque aún falta mucho en muchos aspectos”, afirmó, y mencionó falencias tanto en Educación como en Salud, y sobre esa cartera subrayó lo que les aceptó el mismo ministro Juan José Esteban, “que había solicitado más dinero porque no es suficiente lo que le dieron, y que falta personal e infraestructura sobre todo en el interior”.

Asimismo, volvió a pedir mayor compromiso y presupuesto para combatir la violencia de género y resaltó que los sectores productivos, como los pequeños productores, “no pueden recibir nada más que $300 millones para créditos”.

Tampoco se olvidó de lo sucedido en la cartera de Desarrollo Social y resaltó que en los departamentos del norte “ahora se vienen las lluvias, el calor, el dengue, y otros problemas asociados a la estación y se necesita la colaboración, y no nos estamos preparando como corresponde cuando es inminente la llegada de la tercera ola de covid”.

Reiteró que acompañarían el presupuesto para marcar la diferencia con aquellos que a nivel nacional votaron en contra, aunque adelantó que rechazarían como bloque algunos artículos con los que disentían.

“Uno no gana las elecciones intermedias para modificar la gestión de gobierno según el criterio de la oposición”, pero “no tiene el derecho por haber salido ganadora de esa elección de no aprobar un presupuesto, sino que puede corregir o pedir perfeccionar”, sentenció en un largo discurso Walter Wayar, también del bloque del Frente de Todos.

“Tenemos que saber qué representamos, y nosotros los peronistas, con aciertos y errores sabemos a quiénes representamos, pero la oposición desde hace mucho tiempo viene representando los intereses de las corporaciones que tienen en su poder medios de comunicación dominantes para convencer al ciudadano para acompañar a quienes luego van a tomar decisiones contrarias al pueblo mismo que los votó, y lo peor es que nos hacen creer que lo hacen para cumplir un mandato, pero no dijeron nada cuando un gobierno nos endeudó a todos y nos sometió destruyendo el aparato productivo, se quedaron calladitos”, manifestó.

Fustigó a los técnicos del Ministerio de Economía de la provincia “que se rigen por una tablita de los ingresos y egresos para que les dé y les cierre, cuando todos sabemos que se necesitaba más en áreas importantes, y que llegará más desde Nación, pero que no lo incluyen para después poder tomar las decisiones desde sus oficinas del Ejecutivo a dónde las destinarán”.

Finalmente, el proyecto en general fue sancionado por unanimidad, aunque los senadores del FdT Manuel Pailler, Javier Mónico y Walter Wayar votaron en contra de los artículos 1º, 5º y 41º, que hablan de los $271 mil millones totales que se prevé destinar para todas las áreas, del permiso para tomar deuda por $8.441.000 millones o su equivalente en moneda extranjera, y del monto dispuesto para otorgar créditos por $300 millones para apoyo a la producción y el sector turístico.

Emergencia económica

Se prorrogó por 365 días más la Ley de Emergencia Económica y Financiera (7.125), que ya tiene más de 30 años de existencia dado que fue sancionada en noviembre del 2001. La norma adhería a la Ley Nacional 25.344 también de Emergencia Económica.

También se prorrogó por el término de un año la vigencia de la Ley 6583 de declaración de Emergencia Económica y Administrativa, sancionada en marzo de 1990, que ya había sido prorrogada por decreto del gobernador en noviembre pasado bajo el argumento que "aún resulta necesaria la continuidad de las medidas adoptadas por el gobierno de la provincia, en el marco de los objetivos trazados".

En ese decreto el gobierno hizo referencia a la vez al "actual contexto de emergencia socio-sanitaria por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus Covid-19, que implica una situación que requiere de un accionar estatal diligente dada la significativa disminución en la recaudación de las arcas estatales".

La ley 6583 suspende por un año, con carácter general, los subsidios y subvenciones y todo compromiso que afecte recursos del Tesoro provincial, y hace lo propio sobre beneficios tributarios previstos en los regímenes de emergencia agropecuaria y forestal.

Eximición para la Cooperativa de tabacaleros

Por último, se dio media sanción a un proyecto de ley por el cual se exime del pago del impuesto a las Actividades Económicas, impuesto a los sellos de actos, contratos y operaciones, condonaciones de deuda existentes a la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Pasa a la Cámara de Diputados en revisión.