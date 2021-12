Con la comodidad que le otorga la mayoría en la Cámara Baja: 24 diputadas y diputados son del Frente de Todos, frente a 15 de Juntos por el Cambio, Marina Andrada del bloque unipersonal Consenso Federal y Hugo Ávila de Unidad Ciudadana, el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2022.

En una sesión especial, y luego de unas cuatro horas y media de debate en Diputados, la mayoría dio media sanción al Presupuesto de Gastos y Recursos del Ejecutivo y del poder Judicial (con una partida de $8.280.293.527) para el año entrante, con un monto que asciende a los $201.512.946.139 e introduciendo una modificación a la iniciativa original disminuyendo el número de cargos en la Provincia.

Además, las y los integrantes del cuerpo dieron media sanción al proyecto unificado con el presupuesto de ambas Cámaras de la Legislatura, que totalizan los $5.715.712.193 y que están distribuidos en $2.215.005.000 para el Senado y $3.500.707.193 para Diputados.

La presidenta de la comisión de Hacienda, María Argerich (FdT), estuvo encargada de explicar el despacho por mayoría. En este sentido, detalló distintos indicadores económicos que muestran “una tendencia favorable y de recuperación en nuestro país y nuestra provincia”. Además, señaló que el presupuesto del Ejecutivo ingresó con un número de cargos en planta y que tras entablar diálogo se convino respetar la planta de personal vigente de este año.

“Es un presupuesto que hace énfasis en áreas de salud, inversiones en infraestructura hospitalaria, tiene en cuenta nuevas escuelas, busca la reactivación económica y fomenta los créditos a pequeños emprendedores y productores” destacó Argerich.

Por su parte, Luis Lobo Vergara (UCR-JxC) ofició como miembro informante del despacho de minoría. Tras exponer algunas inquietudes en el interbloque de JxC que no fueron resueltas, esgrimió que “la decisión de tratar en esta sesión especial y fuera de un marco de diálogo respetuoso hace que no tengamos otra opción que pedir el rechazo y no acompañar por motivos técnicos y políticos”.

Luego, Silvana Carrizo (UCR-JxC) consideró que la ley de leyes subestimaba variables macroeconómicas, fue exponiendo en diferentes puntos observaciones como en el plan de obras y las transferencias recursos para señalar que “tuvimos la voluntad de trabajar y proponer un cambio profundo” a la iniciativa.

En tanto, Alejandro Páez (UCR-JxC) indicó que desde la bancada que integra se quería consultar sobre la distribución de obras en los 16 departamentos de la provincia.

Argerich retomó la palabra para recordar que a nivel nacional no se cuenta con presupuesto debido a la falta de aprobación en la Cámara baja del Congreso y que, no obstante, la ley de leyes local permite un marco de previsibilidad, ya que “los recursos no contemplados en primera instancia serán incorporados a medida que se vayan percibiendo en la Nación”.

Al debate se sumó Tiago Puente (UCR-JxC), quien apuntó que la iniciativa carecía de inversión directa en algunos ejes. Carlos Marsilli (UCR-JxC) a su turno aseguró que había reiteración en el plan de obras, mientras que Alfredo Marchioli (UCR-JxC) dijo que el presupuesto no incluía perspectiva de género.

El debate continuó con la participación de Juana Fernández (UCR-JxC) esgrimiendo que no había reflejo de valores en diferentes materias. Luego, Mónica Zalazar (FdT) comunicó al cuerpo que se debía dar las herramientas necesarias al Ejecutivo destacando la inversión proyectada en obra pública.

A su turno, Claudia Palladino (FdT) expresó la preocupación ante la falta de aprobación del Presupuesto nacional, puesto que ello afectó el acceso a la salud pública, ya que “estaba prevista la ampliación y modernización del San Juan Bautista y la construcción del nuevo Malbrán”.

Al debate también se sumaron las voces en tono político de Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño), José Sosa (UCR-JxC), Enrique Cesarini (PRO-JPC), Adriana Díaz (FdT), Analía Brizuela (FdT), Juan Denett (FdT) y Luis Fadel (UCR-JxC).

Por su parte, Augusto Barros (FdT), luego de repasar algunas de las obras que se proyectan ejecutar en distintos municipios a lo largo del 2022, hizo una observación sobre el despacho de la comisión por minoría por falla en la técnica legislativa y, además, aseveró que existe un capítulo entero dentro del presupuesto con perspectiva de género.

La presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero, expresó que se tuvo prudencia de no plantear la improcedencia manifiesta al despacho de la minoría, que tampoco se plantearon modificaciones como lo establecía el mismo y subrayó que es “imprescindible que le demos al Ejecutivo esta herramienta”.

Tras las intervenciones de Pablo Castro (FdT) y Natalia Ponferrada (FdT), el presidente de la bancada del Frente de Todos, Ramón Figueroa Castellanos resaltó el tiempo que estuvo en comisión de Hacienda el proyecto para su estudio y las seis reuniones que se llevaron adelante para analizarlo.

Sobre el cierre del debate, el presidente de la bancada de la UCR, Lobo Vergara, explicó que si bien podía ser cuestionable por la técnica el despacho de la minoría, “fue una señal en la búsqueda de consenso” más allá de que en la sesión no se acompañó con el voto la ley de leyes.

Presupuestos de las Cámaras

Por otra parte, los y las integrantes de Diputados aprobaron con media sanción la iniciativa que unificó los presupuestos de ambas Cámaras de la Legislatura.

María Argerich ofició de miembro informante por el despacho de Comisión de la mayoría e indicó que una de las modificaciones realizadas radicó “en los recursos destinados a personal, donde se mantiene la planta del 2021 en ambas cámaras, como clara señal al Ejecutivo que junto a las cámaras apelan a que las plantas del Estado sigan siendo fijas”.

Silvana Carrizo (UCR-JxC), como miembro informante del despacho de minoría anticipó que la voluntad del bloque que integra fue la de acompañar en la aprobación del proyecto, mientras que Tiago Puente pidió que se incluya en el presupuesto de ambas Cámaras el funcionamiento de la Comisión Bicameral para designar al Defensor de los derechos de niños niñas y adolescentes.

Por su parte, la presidenta de esa comisión, Verónica Mercado, destacó la constitución de la Bicameral, donde se generó la estructura técnica y funcional para que se lleve adelante la instancia de concurso público que derivará en la selección del Defensor.

En este marco, se puso a consideración de la mayoría la que resultó aprobada por los y las integrantes del cuerpo.

Negativa opositora

En línea con la bajada nacional que impidió la aprobación del Presupuesto y con ello la posibilidad de acceder a más de 4 mil millones en obras para Catamarca, la oposición criticó la aprobación del Presupuesto de la provincia: "En pleno proceso de concertación con el Poder Ejecutivo Provincial para incorporar las políticas públicas que demandan los catamarqueños y los consecuentes recursos económicos que deben estar previstos en el presupuesto para reducir los índices del 50% de pobreza, hoy nos encontramos en la posición de rechazar la aprobación del presupuesto general de la provincia para el ejercicio 2022, que lejos está de las necesidades de nuestros ciudadanos y degradan el funcionamiento del Estado en un sistema democrático, en un claro reflejo de lo sucedido en el orden nacional", opinaron en un comunicado.

El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio fue convocado por el Ejecutivo Provincial para abordar las inquietudes sobre el presupuesto. Aseguran que se había acordado la asistencia de la Ministra de Hacienda Públicas para explicar las estimaciones de ingresos, el propósito del empréstito de $12.300 millones, y el destino de los recursos económicos en las distintas áreas de gobierno, "con la responsabilidad que los catamarqueños nos confirieron con el voto popular", dijeron.