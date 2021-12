A pesar de las nuevas maniobras de Juntos por el Cambio, esta vez en el Senado, la Comisión de Presupuesto de la cámara alta emitió dictamen favorable al proyecto que modifica el Impuesto a los Bienes Personales, aprobado ayer por Diputados. De esta manera, el texto podría ser convertido en ley la semana próxima.

El texto que ayer obtuvo media sanción por 127 a 126 votos en la Cámara baja fue apoyado por el oficialismo en el Senado pero rechazado por la oposición conservadora, que pretendió frenar su avance exigiendo el retorno al proyecto original.



Con el pase a la firma del dictamen, el texto quedó en condiciones de ser tratado por el pleno del Senado en una sesión que podría ser convocada para el próximo jueves 29.

El proyecto que eleva de 2 millones a 6 millones de pesos el monto mínimo no imponible a partir del cual se abonará el tributo agrega un incremento a las alícuotas para los patrimonios superiores a 100 millones y para quienes declaren bienes en el exterior.



Durante el debate en representación del Frente de Todos, el senador por Entre Ríos Edgardo Kueider destacó la importancia de buscar “consensos” para discutir este tipo de iniciativas, y cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio de no estar abierto al debate.



Por su parte, el senador macrista Martín Lousteau adelantó que el interbloque no acompañaría los cambios y presentaría un dictamen en minoría, por estar en desacuerdo con artículos que suponen, dijo, “una mala delegación de facultades”.



En la reunión que comenzó pasadas las 11.30 fueron elegidos el senador del Frente de Todos por La Rioja, Ricardo Guerra, como presidente de la comisión; y su par de Juntos por el Cambio por Chaco, Víctor Zimerman, como vicepresidente.



En la apertura de la audiencia, senadores de la oposición manifestaron su desacuerdo por la proporcionalidad que el oficialismo dispuso en la conformación de la comisión.



El cuerpo tendrá amplia mayoría para el gobierno: nueve integrantes sobre 17, a los que se podría sumar a uno de sus habituales aliados, el representante de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, también designado como integrante.



En representación de JxC, la senadora Guadalupe Tagliaferri consideró que al FdT le corresponderían ocho legisladores en lugar de nueve, y señaló que la conformación de esta forma “violenta el espíritu democrático y la elección de los ciudadanos que han decidido modificar la composición de la Cámara de Senadores”.



En respuesta, la senadora Juliana Di Tulio (FdT-Buenos Aires) aclaró que la actual conformación fue decidida tras “un acuerdo que se cerró entre los presidentes de los bloques”, pidió a la oposición que “no se equivoquen” y consideró que “esta comisión le pertenece al Poder Ejecutivo”.