Por solo un voto de diferencia, el Frente de Todos tuvo su revancha en la Cámara de Diputados y logró aprobar una serie de modificaciones a la suba del mínimo no imponible de Bienes Personales. La sesión había sido convocada por Juntos por el Cambio luego del bloqueo al Presupuesto 2022 y tenía como objetivo tratar un proyecto que venía con media sanción del Senado que aumentaba el piso del impuesto de 2 a 6 millones de pesos. El oficialismo, sin embargo, presentó una contrapropuesta que, además de la suba del piso, proponía incrementar la alícuota para aquellos contribuyentes con más de 100 millones pesos de patrimonio y con bienes en el exterior. Finalmente, con 127 votos a favor y 126 en contra, el FdT consiguió aprobar las modificaciones propuestas gracias al acompañamiento del Frente de Izquierda (FIT) y legisladores de fuerzas provinciales. El proyecto girará ahora al Senado, en donde será tratado (y probablemente sancionado) el miércoles 29.

Oficialismo y oposición volvieron a medir fuerzas en la Cámara de Diputados luego del revés parlamentario de la semana pasada y, por un pelo, el FdT ganó la pulseada. Envalentonados tras el bloqueo al presupuesto, JxC y el Interbloque Federal intentaron mostrar su poder de fuego convocando a una sesión especial para tratar el proyecto de suba del mínimo no imponible a los Bienes Personales que venía con media sanción del Senado (y que había sido presentado por el ex senador oficialista Carlos Caserio). El tiro, sin embargo, les salió por la culata. El oficialismo no solo logró imponer su dictamen de mayoría, sino que además tuvo que bajar al recinto para garantizarle el quórum a la oposición porque, por sí sola, no había conseguido los números.

"Este proyecto tiene como objetivo aliviar la carga tributaria de los sectores de menos recursos y al mismo tiempo generar los ingresos para no acrecentar el déficit fiscal. Y la manera responsable de atender estas dos cuestiones es haciendo que los que tienen más posibilidades aporten en mayor proporción y aliviando la situación de los que menos tienen", comenzó exponiendo el miembro informante Carlos Heller (FdT) al inicio de la sesión.

El dictamen presentado por el oficialismo --que había sido aprobado con 25 firmas 15 minutos antes-- sostenía el aumento del mínimo no imponible a los Bienes Personales de 2 a 6 millones de pesos y de 18 a 30 millones para inmuebles destinados a residencias, pero proponía dos modificaciones: mantener una alícuota de 2,25 para bienes en el exterior y aumentar la alícuota para los patrimonios más cuantiosos, pasando de 1,25 a 1,5 para aquellos que tienen entre 100 y 300 millones pesos y a 1,75 para aquellos que superan los 300 millones. Esto último fue un agregado de Itai Hagman en la Comisión de Presupuesto y fue clave para el acompañamiento de la izquierda.

"Esta sesión fue convocada para aliviar la carga tributaria, no para incrementarla. Necesitamos que los contribuyentes quieran invertir en la Argentina y no en Uruguay. Este proyecto del oficialismo es una gran noticia para Lacalle Pou, fomentando a los que se están llevando todos los patrimonios a Colonia y Punta del Este escondiéndose de la voracidad fiscal de este gobierno", cuestionó Luciano Laspina (PRO), en línea con lo que la oposición fue denunciando a lo largo de toda la sesión: la sed impositiva del gobierno nacional. "JxC viene a acompañar el contrato electoral de no aumentar impuestos", repitieron, uno a una, todes les representantes de los diez bloques que integran la alianza. A modo de respuesta, Heller, que fue el único orador del FdT, puntualizó que, de aprobarse el proyecto que venía del Senado, el "costo" sería 31 millones de pesos, de los cuales el 62 por ciento correspondería a las provincias. "El aumento de las alícuotas afectaría a 16 mil contribuyentes, es decir el 1,5 por ciento de los sujetos que presentan declaraciones de bienes personales. Le estamos aumentando solo al 1,5 en beneficio de medio millón de personas", exclamó Heller.

A pesar de la derrota, JxC destacó haber logrado convocar la sesión sin necesitar del aval del oficialismo, anticipando una estrategia parlamentaria que apuntará a generar alianzas con otros bloques opositores para impulsar una agenda común. "Demostramos que si logramos coordinar nuestros esfuerzos nadie tiene la llave para cerrar el Congreso. Por la vía del emplazamiento podemos abrir las comisiones y por la vía de las sesiones especiales podemos tratar temas que el oficialismo se niega a tratar. Se terminó la escribanía", dijo Silvia Lospennato (PRO).

Finalmente, y tras dos intentos (porque en la primera votación hubo un error técnico en el tablero de la cámara), el proyecto fue aprobado 127 a 126. Fueron clave los votos del FIT --chicaneado por JxC durante el debate por su acompañamiento--, los del bloque Provincias Unidas y del santacruceño Claudio Vidal. En la vereda de enfrente quedaron posicionados JxC --que tuvo tres ausentes, una por covid y dos por estar en el exterior, que fueron determinantes en el triunfo del FdT--, el Interbloque Federal y los bloques ultraliberales de Javier Milei --que comparó el aumento de impuestos con la esclavitud del pueblo judío en Egipto-- y José Luis Espert. El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, aprovechó también al final de la sesión para incluir un artículo que prorroga la facultad del Poder Ejecutivo para actualizar por índice Ripte el mínimo del Impuesto a las Ganancias. El proyecto, ahora, será debatido en la Comisión de Presupuesto del Senado y se tratará en el recinto la semana que viene.