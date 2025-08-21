El diputado nacional por Encuentro Federal, Esteban Paulón, calificó como un “jubileo de coimas” la presunta trama de sobornos que se dio a conocer en las últimas horas y que involucra a importantes figuras del Gobierno de Javier Milei con laboratorios y funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).



En declaraciones a la 750, confirmó que desde la Cámara de Diputados va a promover, por este mismo motivo, un pedido formal para interpelar a Karina Milei y Diego Spagnuolo para que "den explicaciones" sobre las grabaciones.

“Ayer cuando discutimos la emergencia en discapacidad, un gobierno que negaba una crisis en el sector con cinismo y dijo que mandaba a Spagnolo a terminar con los curros”., afirmó sobre el recién echado funcionario mileísta.

Tras lo que añadió: “Ahora aparece la corrupción a gran escala. Hablamos de 800 mil dólares por mes. Hablamos de kioscos más pequeños, de 30 mil dólares por mes. Eso estaba totalmente fuera de control”.

“Ese es el Estado que es este topo que Milei vino a destruir, y que solo vino a cambiar de manos los negocios y la complicidad con los empresarios”, denunció con firmeza sobre la distancia entre el discurso y la realidad en la gestión libertaria.

Para Paulón, la filtración de estos audios “muestra la operatoria” de un Gobierno corrupto. Para pagar los costos, “termina saltando Spagnuolo por el aire en lugar de dar explicaciones”.

“Creemos que es un caso de estafa superior al de $Libra, porque esto está sucediendo en este momento. En este momento alguien está cobrando una coima”, sostuvo.

Y finalizó: “Libra ocurrió y lo estamos investigando, esto está ocurriendo en tiempo real. Por eso tenemos que evaluar un esquema similar al que se hizo en $Libra, una comisión investigadora en el Congreso”.