En medio de una jornada legislativa picante por las definiciones sobre los vetos presidenciales a las leyes de emergencia en discapacidad y aumento de las jubilaciones y pensiones, los diputados aprobaron este miércoles un proyecto para cambiar el huso horario de Argentina durante el invierno para que amanezca mas temprano, con la finalidad de ahorrar energía.

La iniciativa fue aprobada con 151 votos a favor, 66 en contra, y 8 abstenciones; y fue girada al Senado, donde deberá ser debatida y aprobada para que se convierta en ley.

Se trata de un proyecto consensuado entre los diputados de la UCR Julio Cobos; de Inovación Federal, Pamela Calletti; de Unión por la Patria, Gisela Marziotta; y de Encuentro Federal, Oscar Agost Carrreño.



El texto plantea retrasar una hora todos los relojes del país para alinear el horario nacional con la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica artificial. En los fundamentos, se precisa que generaría un impacto positivo en la educación y en el uso de los recursos energéticos.

En rigor, la Argentina mantiene acutalmente el huso horario -03 GMT (al Oeste de meridiano de Greenwich), y lo que se busca es que pase a ser -04 GMT (es decir, 4 horas al oeste del meridiano de Greenwich).





También fija que el período invernal comenzará el primer domingo de abril a las cero (00:00) hora; y el período estival, el primer domingo de septiembre de cada año a la cero (00:00) hora".



“Argentina hoy tiene una de las mayores diferencias entre la hora solar y la hora oficial, lo que afecta no solo al consumo de electricidad sino también al desempeño escolar de nuestros alumnos. Por eso buscamos lograr una mayor coincidencia entre la hora solar y la oficial, y así activar el sistema circadiano de cada persona. Nuestro país se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al Oeste de Greenwich, solamente la zona cordillerana ingresa en el Huso de -5 horas; sin embargo, usamos la hora del Huso -3. Además, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile, hoy están en el Huso -4”, puntualizó el ex presidente Cobos.

Asimismo, el legislador mendocino explicó que fundamentaron el proyecto en base a "los informes realizados por especialistas del Conicet, a través del Instituto Nacional de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE), y en las experiencias llevadas adelante en otras naciones".