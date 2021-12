Tras el triunfo de Gabriel Boric como nuevo presidente de Chile, la llegada del flamante mandatario electo vino acompañada de una novedad: el ganador de las elecciones chilenas presentó en las redes sociales a "Brownie", su perro.

Con más de 184 mil seguidores, la cuenta brownie_presidencial causó furor en solo unas horas, con mensajes de apoyo y videos del perro que pertenece a la familia del presidente electo. "Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el Primer Perro", fue el primer posteo publicado en Instagram.

Y continuó: "Me comprometo a no solo velar por los derechos y caricias que merecemos los perros, si no que por todas las mascotas de Chile. Guau!", cerró el divertido mensaje junto a la foto de la mascota presidencial.

En sus primeros horas de existencia, la cuenta de Brownie alcanza casi los 200 mil seguidores. Desde el entorno del presidente electo confirmaron que se trata de su cuenta oficial, pese a no ahondar respecto a quiénes la administran.

La mascota que hoy es el “Primer Perro de la República de Chile“, se hizo conocida el mismo día de las elecciones en un tierno video en que se vio a Boric despidiéndose de su perro antes de volver a Santiago, solo horas antes de que se conocieran los resultados de los comicios.

"Ahora humano que vas a estar más tiempo lejos de nuestro lindo hogar, yo seguiré siendo tu amigo fiel", fue otros de los mensajes que circuló en una publicación donde se ve a Brownie correr por el parque.

Su vínculo con la familia Boric

La historia de Brownie con el nuevo presidente de Chile data de hace 6 años, cuando su hermano menor, Tomás, buscaba junto a su pareja un perrito en adopción y a través de Google llegó a un anuncio por una camada completa de cachorros

En diálogo con medios chilenos, Tomás contó que cuando llegaron a verlo, el pequeño Brownie tenía un problema en una de sus patas que lo hacía menos atractivo para el resto de las personas, pero que él se decidió a llevarlo a casa.

El menor de los Boric Font describió al perro quiltro (sin raza ni padres conocidos) como "simpático, gentil, no pelea con otros perros". También señaló que es obediente al pasear y siempre camina al lado del integrante de la familia que lo saca a la calle, aunque es más bien hogareño.

Otro dato brindado por la familia es que Brownie está acostumbrado al frío y duerme en una casa ubicada en el patio que está acondicionada para contrarrestar los embates del clima. Cuando hace demasiado frío, pasa las noches al interior de la casa.

Asimismo, trascendió que Brownie tiene un especial vínculo con la madre de quien será la máxima autoridad del país, ya que la acompaña en sus labores en el jardín y que una vez mientras ella estaba desenterrando papas de su huerto, el nuevo "primer perro" de Chile comenzó a hacer hoyos en la tierra para ayudarla.

En cuanto a la elección del nombre, el hermano del Presidente electo Gabriel Boric admitió que le puso ese nombre porque la familia disfruta de esa receta dulce.

Otras mascotas políticas

En la misma línea, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó este lunes a Commander (Comandante), un cachorro de la raza pastor alemán que se sumará a las mascotas que lo acompañan a él y a su esposa, Jill Biden, en la Casa Blanca.



"Bienvenido a la Casa Blanca, Commander (Comandante)", escribió Biden en su cuenta de Twitter, en un mensaje junto a una fotografía del cachorro jugando con una pelota.

Biden subió un video en el que aparece jugando y guiando a su nueva mascota. La cadena estadounidense CNN indicó que Commander fue un regalo que recibió el presidente de parte de su familia.



En junio pasado, los Biden anunciaron la muerte de Champ, un pastor alemán que acompañó a la pareja durante los últimos 13 años y al que le encantaba tomar sol, perseguir pelotas de golf y recibir caricias en la barriga.



El perro comenzó a formar parte de la familia después de la elección presidencial de 2008 en la que Biden, hasta entonces senador de Delaware, se convirtió en vicepresidente del Gobierno de Barack Obama (2009-2017).



Los Biden adoptaron en 2018 a otro pastor alemán, Major, quien tuvo que dejar la Casa Blanca durante un tiempo para recibir entrenamiento después de que mordiera a dos personas en la residencia presidencial. Y en abril pasado, la primera dama anunció que una gata se sumaría a su familia de mascotas.



Por su parte, el presidente Alberto Fernández también es conocido por difundir imágenes de su perro Dylan, que también cuenta con sus propias redes sociales. En fechas especiales como su cumpleaños, el máximo mandatario suele compartir mensajes de afecto.

Dylan, a quien bautizaron con ese nombre en honor al cantautor Bob Dylan, tiene su propia cuenta en Instagram, donde reúne más de 253 mil seguidores.