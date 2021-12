Luego de frenar la ofensiva opositora en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos se prepara para debatir en el Senado las modificaciones a la suba del mínimo no imponible de Bienes Personales la semana que viene. La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta y el objetivo ahora será sancionarla el miércoles 29. Durante el debate, en el que se definieron también las autoridades de la comisión (aunque con cierta resistencia de la oposición respecto a la composición), Juntos Por el Cambio reafirmó su rechazo a las modificaciones del oficialismo. El Frente de Todos, mientras tanto, les recriminó el bloqueo al Presupuesto y les echó en cara estar actuando de una manera "más beligerante que cuando conformaron el Grupo A". La revancha conseguida el martes en Diputados, sin embargo, le ha brindado cierto aire al oficialismo, que pretende aprovechar el impulso para cerrar el año con una última victoria legislativa.

Menos de 24 horas después de que las modificaciones fueran aprobadas en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos - con el acompañamiento de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) - logró hacerse con la firma del dictamen en la Comisión de Presupuesto. El bloque oficialista había intentado pedir un tratamiento sobre tablas, pero Juntos Por el Cambio se negó a darle los dos tercios necesarios para abrir el debate, por lo que, mientras les diputades aún debatían en el recinto, el jefe de bloque José Mayans se dedicó a negociar a contrarreloj para asegurarse que todos los senadores que integran la comisión pudieran estar presentes al día siguiente. El debate, finalmente, no duró más de una hora, pero la previa estuvo protagonizada por la designación de las autoridades de la comisión que, ya desde el arranque, llevó a un cruce con el interbloque opositor.

Luego de que el riojano Ricardo Guerra (FdT) fuera señalado como presidente, la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) se quejó por la conformación de la comisión alegando que, con la nueva composición de la cámara, al FdT le correspondían menos miembros. "Ya se equivocaron una vez, no se equivoquen dos", les respondió Juliana Di Tullio (FdT) haciendo referencia al rechazo opositor al Presupuesto 2022, y les recordó que la comisión pertenecía "históricamente" al bloque "que representa el Poder Ejecutivo". "Están adoptando actitudes más beligerantes que de costumbre, más aún que cuando fueron el Grupo A. Tienen que empezar a pensar a reflexionar sobre las peleas que quieren dar", les advirtió Di Tullio. "Ese es un tema que ya habíamos arreglado con los jefes de bloque, el pleito con la oposición parece que no terminó", deslizó una espada del oficialismo a Página/12, anticipando que en el Senado el interbloque opositor también adoptará una postura dura y hostil.

El texto a tratar la semana que viene - que ya había sido aprobado en el Senado en octubre - eleva de 2 a 6 millones de pesos el mínimo no imponible e incorpora, por otro lado, una serie de modificaciones que no estaban en el proyecto original impulsado por Carlos Caserio (FdT). Los cambios introducidos en Diputados, que son también los resistidos por JxC, consisten en un aumento de las alícuotas para aquellos patrimonios superiores a 100 millones de pesos y para los bienes declarados en el exterior. "Esta es una ley con un claro concepto de la progresividad y la sana tributación, ya que tiende al equilibrio al incrementar las alícuotas de los patrimonios de mayor envergadura y que tienen mayor capacidad contributiva", explicó Ricardo Guerra una vez iniciado el debate. Según los cálculos del FdT, la baja del mínimo no imponible beneficiará a cerca de 500 mil contribuyentes, mientras que la suba de las alícuota afectará a 16 mil.



La principal objeción de JxC, que se hizo eco en el discurso de Martín Lousteau, estuvo dirigida contra el artículo agregado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que prorroga la facultad del Poder Ejecutivo para actualizar por índice Ripte el mínimo del Impuesto a las Ganancias. "No podemos tener un desorden permanente de la estructura tributaria, no puede ir cambiando permanentemente porque la economía genera inflación", denunció el el jefe político de Evolución, bloque que hasta ayer continuaba siendo duramente vapuleado al interior de JxC debido a la ausencia de Gabriela Brouwer (diputada que integra el bloque) durante el debate en la Cámara Baja. Lousteau, a su vez, pidió "entender" a las personas con activos y bienes en el exterior en vez de "castigarlos": "Tenemos un problema de fuga y es muy difícil corregirlo castigando en vez de buscando entender qué es lo que ocurre que la gente no quiere ahorrar en nuestra moneda", destacó.

"Este es un proyecto superador", le respondió Anabel Fernández Sagasti (FdT) ya al cierre del debate. "Los cambios agregados suponen que los ciudadanos con bienes de más de 100 y 300 millones de pesos compensen a más de 400 mil ciudadanos para que puedan dejar de pagar el impuesto. El esquema tributario al que debemos tender tiene que ver con eso, con la justicia distributiva", finalizó.