El Consejo de la Magistratura de la Nación comenzó a evaluar alternativas para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó que volviera a estar integrado por 20 miembros, al declarar inconstitucional la ley que en 2006 lo redujo a 13.



Durante la tarde, los Consejeros escucharon a los representantes de abogados y jueces, quienes coincidieron en resaltar que se les presenta muy dificultoso encarar procesos electorales para completar el cuerpo en el plazo de 120 días establecido por la Corte.



La reunión se celebró con autoridades de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), algunos de los que verán incrementado su número por sector representado en el Consejo.



La Asociación de Magistrados planteó que no había llegado a reunir a su órgano directivo por lo que aún no pudo desarrollar algunas deliberaciones internas fundamentales para determinar cómo avanzar hacia el cumplimiento del fallo de la Corte, mientras que la FACA directamente pidió un plazo de 10 o 15 días para presentar una planteo orgánico.



La postura “más explosiva” -según la definición de dos fuentes que participaron de la reunión- fue la del abogado Jorge Rizzo, del CPACF, quien manifestó que sería "imposible" llevar a cabo una elección en el plazo previsto, sobre todo en un escenario de aumento de casos de coronavirus en el que se expondría la salud de los cerca de 100 mil abogados habilitados para votar.



Rizzo planteó directamente que habría que reclamarle a la Corte Suprema de Justicia una aclaratoria del fallo emitido la semana pasada que indique de qué forma entienden los jueces del máximo Tribunal que podrían llevarse a cabo los pasos necesarios, los actos electorales, para completar el Consejo de la Magistratura hasta dotarlo de 20 miembros.



Fuentes del Consejo de la Magistratura señalaron que, dados los primeros capítulos de debate, se evaluaba la posibilidad, entre otras cosas, de enviar una nota al Poder Ejecutivo para que habilite sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación para la discusión de una nueva ley del Consejo y sobre cómo serán elegidos los legisladores que se sumarán al Consejo.



El propio fallo de la Corte exhortó al Parlamento a dictar “en un plazo razonable” una nueva ley que se adecue al equilibrio al que refiere la Constitución; mientras que el Gobierno nacional ya propuso una nueva norma justo días antes del fallo del máximo tribunal.



En la audiencia, realizada en forma semipresencial, estuvieron el presidente del Consejo, Diego Molea y todos los miembros del cuerpo, con la excepción de Silvia Giacoppo, mientras que la consejera Graciela Caamaño participó a través de la plataforma virtual zoom.



Por la FACA asistió José Luis Lasalle; por los magistrados y funcionarios de la justicia, Marcelo Gallo Tagle y por el CPACF, su presidente Eduardo Awad y Jorge Rizzo, con quienes se comenzó a debatir cómo coordinar y planificar las elecciones para satisfacer la sentencia de la Corte.



El objetivo de las reuniones fue “escuchar” las posiciones de CPACF, FACA y la AFMJN sobre el fallo y “conocer sus opiniones sobre los posibles reglamentos transitorios para completar la integración”, dijo una fuente del Consejo.



El jueves último el máximo tribunal de la Nación dispuso que, para evitar “acciones hegemónicas” y el predominio del estamento político, debían sumarse a la integración actual representantes de magistrados, letrados y académicos (también dos legisladores por la segunda minoría) y fijó un plazo de 120 días, luego del cual, los actos del cuerpo serán nulos si no se cumple con lo resuelto.



La integración actual (a partir de la ley 26.080 que en el 2006 reformó la norma original, la 24.937) se compone con seis legisladores (tres por cada cámara, dos de la mayoría y uno de la minoría), tres jueces, dos abogados, un académico y un representante del Poder Ejecutivo Nacional.



La ley 24.937 dispone que el Consejo sea conformado por el presidente de la Corte (actualmente Horacio Rosati); 4 jueces; 8 legisladores; 4 abogados; 1 representante del Poder Ejecutivo y 2 del mundo académico.



Tras las reuniones realizadas durante todo el día de este miércoles, distintas fuentes del Consejo de la Magistratura coincidieron en señalar que quedó instalado el temor de una eventual parálisis, no solo de ese órgano sino del Poder Judicial en general, porque el fallo de la Corte estableció que si no se alcanza la nueva conformación de 20 miembros, todo lo que decida el Consejo será nulo.