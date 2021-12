Las críticas del oficialismo por el bloqueo opositor al Presupuesto 2022 no cesan, mientras se profundizan las diferencias en el seno de la alianza macrista que impulsó el rechazo. El Jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Juan Manzur, sostuvo que en este "contexto global difícil" que el país no tenga Presupuesto "habla de una irresponsabilidad muy grande de la oposición", y adelantó que el presidente Alberto Fernández "antes de fin de año pondrá en marcha las decisiones y normativas administrativas" para que el Estado pueda "cumplir su rol". El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue mucho más duro con los sectores que fogonearon el rechazo en el Congreso: "Hay un sector de la oposición que es irresponsable y tiene una actitud sediciosa, golpista y destituyente”, sentenció. El asesor del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, expuso en cifras las consecuencias "posición poco racional" de Juntos por el Cambio: "En total son 40.000 millones de pesos menos que va a recibir la Provincia desde el Estado nacional”, afirmó. En tanto, el flamante presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, lloró sobre la leche derramada por su propia alianza política y se plegó a los cuestionamientos internos al afirmar que "no se impuso la racionalidad" y que “un gobierno no se puede quedar sin presupuesto”.

"En este contexto global difícil que hoy la Argentina no tenga presupuesto, habla de una irresponsabilidad muy grande de la oposición. Vamos a seguir adelante, el Presidente ya lo dijo, va a seguir gobernando y va a poner en marcha todas las herramientas administrativas para que el Estado siga cumpliendo su rol", sostuvo Manzur ante los periodistas que agasajó en Casa Rosada para despedir el año. Manzur insistió en que se pondrán "en marcha todas las herramientas administrativas que tienen que ver con prorrogar el presupuesto vigente hasta el día de hoy y luego, a través de decisiones administrativas, ir adecuando todo lo que son las partidas presupuestarias para que el Estado pueda seguir funcionando". Con lo que cerró las puertas al reclamo opositor para que el Gobierno envié un nuevo Presupuesto al Congreso.

Las críticas a la oposición tuvieron réplicas en distintas provincias. El mandatario riojano señaló que “por ser suave, la actitud de la oposición fue absolutamente irresponsable” al votar en contra del Presupuesto en Diputados y remarcó: "Hay un sector de la oposición que es irresponsable y tiene una actitud sediciosa, golpista y destituyente”. “Los que hablan son aquellos que no tienen responsabilidad de gobernar", dijo Quintela y apuntó contra Mario Negri y Martín Tetaz por "hacerse los salvadores" cuando "son los que nos endeudaron a nosotros y generaron la crisis financiera".

"Lamento la posición irreductible y poco racional que ha tenido la oposición. Que todo el mundo sepa que este tipo de negativa tiene un impacto, no es gratuito para el pueblo bonaerense que no se haya votado el presupuesto nacional", sostuvo el jefe de asesores del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. "Primó la irracionalidad", agregó Bianco sobre la sesión en la Cámara baja y señaló que los dirigentes de la oposición "estaban buscando una excusa para no votar".

Bianco explicó que "la caída de la recaudación por no tener un presupuesto es del orden de los 180.000 millones de pesos para todo el país y 16.000 millones de pesos menos que va recibir la provincia por coparticipación y 26.000 millones el impacto que va a tener el impuesto a las ganancias". "En total son 40.000 millones de pesos menos que va a recibir la Provincia desde el Estado nacional y eso significa menos obras, menos rutas, muchos menos escuelas y hospitales", aseveró el funcionario bonaerense.

La postura opositora sobre el presupuesto dejó heridas aún sin cerrar el interior de la alianza macrista. El gobernador jujeño se encargó de volver a exhibirlas. "Un Gobierno no se puede quedar sin presupuesto; yo comparto la posición de la Coalición Cívica de ese momento, no puede ser una opción de un país que el Gobierno no tenga presupuesto", indicó Morales en declaraciones periodísticas sobre las diferencias en JpC, a pesar que sus propios diputados votaron en contra del Presupuesto.

Morales hizo así referencia al comunicado que el sábado difundió el partido de Elisa Carrió en el que se aseguraba que a JpC le faltó "aplomo" para "tener una posición más inteligente y responsable”. Aunque los lilitos expusieron en el recinto sus diferencias con el resto del interbloque opositor, igual votaron en contra.

"No está bien dejar a un Gobierno sin presupuesto, pero no está bien que el Gobierno presente un presupuesto invotable y que empuje. Es una ley fundamental que además necesita el país para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario", remarcó el jujeño y se quejó: "El Gobierno ha actuado irresponsablemente y desde la oposición no generamos la posibilidad de que cuente con la ley, porque ahora estamos en un punto peor desde la posición de controlar, y ahora el Gobierno está en el mejor de los mundos porque va a emitir el presupuesto por decreto".