La actriz Eugenia Guerty pasó por los estudios de la 750 y habló de su vida y su profesión, además de su amor por la pantalla chica.

En diálogo con Víctor Hugo Morales, la artista recordó a sus hermanos, todos actores o relacionados de alguna manera al arte. Hace un tiempo, incluso, hicieron juntos improvisación en el grupo llamado Salta violeta.

De esta manera, señaló, la puesta en escena de improvisación es “en base a juegos y consignas donde también se hace participar bastante al público con propuestas”.

Asimismo, destacó que la improvisación la ayudó mucho en su trabajo en televisión. “La tele es un lugar donde se modifican cosas, aunque se respete el guion, por cambios de lugares y situaciones. Recomiendo a la gente que se acerque a talleres de improvisación porque ayudan en lo cotidiano”, dijo.

Y recordó con cariño su paso por la pantalla chica: “Me gustaba mucho la televisión, porque era un entrenamiento muy espectacular. Creo que la gente extraña la televisión, porque era el encuentro de la familia”, continuó.

Por otra parte, Guerty habló de su acercamiento profesional a la medicina, aunque el amor por el arte terminó por imponerse.

“Empecé el CBC para la carrera de Medicina porque quería ser obstetra. En paralelo iba a la escuela de Alejandra Boero y además me anoté en el Conservatorio de Arte Dramático. De la Facultad de Medicina me fui porque me podía la cabeza todo lo artístico”, recordó.

En tanto, la actriz reflexionó sobre los vínculos entre los compañeros de una obra de teatro, más precisamente en el circuito teatro independiente.

“En el teatro independiente ponemos mucho, con lo cual no permanecés en un lugar donde no te sentís cómoda. Por eso se arma una especie de familia en cada proyecto”, sostuvo.