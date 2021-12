La carne del mercado



Las carnes ahumadas siguen conquistando paladares nacionales. Así lo entendieron los responsables de Merry's Smokehouse, cuando abrieron su puesto en el paseo El Callejón, en 2018. Este año se mudaron al reciente inaugurado Baxar Mercado, ubicado a pasitos del eje fundacional de la capital bonaerense, para seguir ofreciendo lo que mejor saben hacer: sándwiches de carne ahumada a fuego de leña, por doce largas horas y en dos etapas de cocción.

Merry's es un emprendimiento nacido y criado en La Plata, y esa impronta local le viene bien a este nuevo multiespacio creado en el edificio donde funcionó el centenario Bazar X, y luego una juguetería que llevan en su memoria varias generaciones de platenses. En la actualidad posee dos plantas y unos 30 locales, entre ellos las marcas Lucciano's, Tostado, Starbucks, las franquicias locales Masse y Paesano, y también el peruano La Chimbotana, Almacén de Wafles, MeatPacking y John Doe, entre otros. Más allá de algunas propuestas vegetarianas, las carnes ganan protagonismo, en especial con la parrilla La Cabrera, los sándwiches de Chori, las hamburguesas de MeatPaking y el ya mencionado Merry's.

El pitmaster (maestro en ahumados) Alejandro Petruzzi es fanático de las barbacoas americanas y en Merry’s una selección de cortes ideales para este tipo de cocción, entre ellos las costillas y la paleta de cerdo, así como la tapa de asado (o brisket) de novillo. Los platos salen en combos con papas, al plato o en sándwich, con nombres de ciudades de Texas (desde $890). Antes o después vale la penar pasar por un cazón frito en la barra de Paesano ($1150) y cruzarse a John Doe por un Season Tonic ($600). Por la noche, en Baxar se ilumina la terraza de la planta alta donde se encuentran las cervecerías artesanales. Un dato: todos los locales utilizan vajilla no descartable.

Sabores potentes en un mercado abierto y premiado por su arquitectura, Merry’s es un punto para visitar y disfrutar en la ciudad de las diagonales.

Merry's queda en Baxar Mercado, calle 50 entre 5 y 6 (también hay un ingreso por calle 51), La Plata. Horario: todos los días de 12:30 a 23:30. Instagram: @merrys_ar.

Dulzura franco argentina

La vinnoiserie tiene mucho de oficio y mucho de arte, con técnicas depuradas y estrictas que son necesarias respetar. Ambas miradas se notan en el trabajo de la pastelera Rocío Serrano, quien adapta recetas francesas al paladar y productos locales a través de Masse, una ya clásica boulangerie que este año cumplió diez años en La Plata. “Nos enfocamos en clásicos como la croissant, el pain au chocolat, los éclairs y los macarons. Y a muchos de estos productos les damos una vuelta de tuerca argentina: por ejemplo, hacemos un alfajor de coco con crema pastelera y a las croissant las rellenamos con dulce de leche”, cuenta. La masa madre con la que trabajan viene originalmente de Europa y tiene más de once años de vida.

Ubicada en una esquina angosta, Masse invita a desayunar o tomar el té, dos momentos cuando el lugar se convierte en protagonista. Son imperdibles la croissant tradicional ($180) y la de almendras ($300), los éclair de chocolate, bien cargados ($270) y los macarons ($ 180) de frambuesa, dulce de leche, pistacho, avellanas o limón. Para golosos: la Paris-Brest con Nutella ($350). Y un dato extra: el local también está presente en Baxar con una tostadora de granos y la elaboración de café de especialidad.

El salón es cómodo, con boxes para acurrucarse; y en épocas como éstas bien vale aprovechar las mesas en el exterior. Abierto todo el día, al mediodía sirven carnes, pescados y pastas. También tartas como la quiché Lorraine (con panceta, queso parmesano y puerro) y la Florentine (con espinaca, tomates cherries y hongos) a $760. Para llevar, ideal para las fiestas de fin de año, hay pan francés elaborado con levaduras naturales: los ofrecen en formato de hogaza tradicional, hogaza integral, hogaza integral con nuez y dulces caseros.

Tradición y argentinidad en el centro de la ciudad sobre una diagonal representativa de la gastronomía platense.

Masse queda en Diagonal 74 y calle 47, La Plata. Horario de atención: lunes a jueves de 8 a 1, viernes de 8 a 2, sábados de 8:30 a 2 y domingos de 9 a 1. Instagram: @masseboulangerie.

Una bebida nacional

La creciente oferta de los bares de vino se reforzó en La Plata con la apertura, hace un mes y medio, de Casa Tomada. En una casa antigua de dos plantas, a la que se le anexó el patio de un PH, presentan “una variedad de vinos de la Argentina, y hallazgos o rarezas por su cepa, procedencia o elaboración”, apunta la sommelier María Victoria Rodríguez. El malbec, por ahora, lidera los pedidos, mientras que, entre las novedades, los vinos naranjos, los frutados y sin madera toman la delantera.

El platense Santiago Palma (Nina, Los Fuegos, Moro Finca y Fonda, en City Bell) es uno de los dueños del lugar, responsable de la impronta de cocina de autor que muestra el menú. Hay raciones originales, para compartir, elaboradas con productos sencillos e inteligencia. Casi todo pasa por la parrilla: la entraña con cremoso de papa y chips de ajo ($900), lo mismo el gratén de papa, boniato y espinaca, ($650) o el matambrito de cerdo con ananá asado ($450). Claro que ofrecen también opciones veganas y vegetarianas: dos recomendados son los hongos rebozados ($500) y el repollo braseado en vino tinto con crema de frutos secos y maní ($520). Son muy ricos los postres: la selección de trufas de chocolate y naranja o chocolate, aceite y sal; el cremoso de chocolate blanco con brownie de limón; los duraznos grillados con crema pastelera (desde $400).

Joven e informal, el lugar no acepta reservas y recibe a los comensales por orden de llegada. Así se puede acceder, según la hora, a sillones, mesas altas o la barra en planta baja donde está la pequeña cava. Luego, en el primer piso se ubican mesas bajas, tanto en interior como en la terraza abierta al cielo. Una vez ocupados esos espacios -que ofrecen servicio a la carta-, se accede a las gradas en el patio y una barra take away de empanadas y bebidas. Hay vinos por copa desde los amigables $200.

La puesta en escena con música y gráfica es parte de la experiencia: con leyendas en murales, afiches, iluminación y mapping, Casa Tomada es hoy un lugar donde beber buen vino y atisbar la potencia de la gastronomía platense.

Casa Tomada queda en Calle 11 Nr. 569, entre 43 y 44, La Plata. Horario de atención: martes, miércoles y domingos de 18 a 1:30; jueves de 18 a 2:30; viernes y sábados de 18 a 3:30. Instagram: @casatomadawinehouse.