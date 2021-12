A lo largo de sus 135 páginas, la investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el crédito otorgado a la gestión de Mauricio Macri no sólo hace una fuerte crítica a la política económica de gobierno, sino que además da cuenta -en base a gestos, confirmaciones y neutralidades- del carácter geopolítico del crédito de 45 mil millones de dólares que el organismo otorgó para sostener a Cambiemos en la previa a las elecciones del 2019. "Nosotros se lo contamos al Fondo y el Fondo, en todo caso, debió admitir lo que nosotros decíamos", expresó en esa línea el Presidente Alberto Fernández, en el marco del brindis de fin de año en Casa Rosada. Luego, en su cuenta de Twitter, escribió que "es imperioso entender la dimensión de la deuda otorgada por el FMI a la Argentina, con el indudable propósito político de sostener un gobierno que sólo lastimó los intereses de nuestro pueblo. Nos demandará mucho tiempo reponernos de semejante daño".

Parte de esa afirmación del mandatario, de que todos conocían cómo era la situación al momento del préstamo y con posterioridad, se ve en el mismo documento del organismo. A partir de la página 98, se exponen 15 puntos de conclusiones de Argentina respecto al informe. Esa posición del Ministerio de Economía y los negociadores de la deuda en Washington, con cabeza en Sergio Chodos, no es una opinión suelta del país, sino una síntesis con lectura política de lo que dijo el propio Fondo en el mismo texto. El más concluyente es el punto 10, donde el Fondo relata lo que Argentina observa: “Las autoridades (a saber, el actual gobierno nacional) consideran que el diagnóstico de los problemas de Argentina al momento del Stand By fue incorrecto o funcional para favorecer ciertos intereses. Del EPE (la Evaluación Ex Post) aprendemos que hubo desacuerdos entre el Staff del FMI y la visión de las autoridades de entonces respecto a la necesidad de reestructurar la deuda y tener cuidados con los flujos de capitales”, se precisa allí, recogiendo diferencias que están expuestas en el texto a través de la visión del propio Fondo.

Sigue Argentina expresando que “la EPE deja en claro que la decisión del FMI, más allá de miradas diferentes, fue sostener la posición del gobierno anterior, lo que derivó en una falta de reestructuración o de controles de capitales (para evitar la fuga), mientras continuaron los desembolsos que financiaron el vuelo de capitales de magnitudes históricas”. Este punto refiere a que hubo al menos cuatro revisiones del préstamo, y el Fondo siguió, aún sabiendo de la crisis, soltándole dinero a Cambiemos.

De este modo, los negociadores argentinos recalcan que “las discrepancias entre la visión técnica del Staff y las decisiones que tomó el FMI, refuerzan la mirada de que el programa constituyó un préstamo político, un préstamo que tuvo como objetivo sostener las chances electorales del gobierno anterior, sin importar las consecuencias de medio término para el pueblo argentino. Consecuencias que se sostendrán en el tiempo”.

Si bien técnicamente y por estatuto interno el FMI está obligado a incluir las conclusiones del país observado, no menos cierto es que hay cuestiones y posiciones que se habilitan o suprimen en base a diálogos políticos. El trabajo, ergo, muestra que, si bien el organismo no se hace responsable del daño producido por un préstamo histórico a un país casi quebrado, no esconde las diferencias internas entre los que recomendaban advertir la crisis que se iba a producir, y aquellos que habilitaron el desembolso a sabiendas del daño posterior. Allí se inscribe la teoría del pacto político que el principal socio del FMI, Estados Unidos, hizo bajo la gestión de Donald Trump.

Los antecedentes que confirman

Todas estas conclusiones no deben leerse, además, sin un contexto previo en el que ya el Fondo había deslizado detalles del carácter político. La misión de los enviados de Kristalina Georgieva a la Argentina recaló en el país al menos dos veces con posterioridad a la toma del crédito. En esas visitas, Luis Cubeddu y Julie Kozak se reunieron, entre otros sectores, con la Unión Industrial, la CGT y la Sociedad Rural. Allí admitieron, a su modo, que el desembolso no tenía otra razón de ser que el padrinazgo político para sostener a Cambiemos y hacer que llegue al sprint final de la campaña presidencial con algo de aire. Esa información fue confirmada por los interlocutores.

Fuentes de la negociación y del Gobierno admitieron ante Página I12 que, también, otro gesto a leer en el sentido de la responsabilidad de haber otorgado un crédito político es la razzia en el organismo. Tras la caída de Trump a manos de Joe Biden, no casualmente se corrió a toda la cúpula política del Fondo: primero salió Christine Lagarde, la francesa que presidió el organismo y fue reemplazada por Georgieva; y luego corrieron la misma suerte las segundas y terceras líneas. El último capítulo de la limpieza fue la salida de Geoffrey Okamoto, el japonés-estadounidense que ocupaba la vicegerencia estratégica que fue clave para el préstamo a Macri. Allí otro dato, el eje Estados Unidos-Japón, los dos socios de mayor peso en el organismo y que tienen una mirada geopolítica similar entre ellos y diferente, por caso, de las grandes potencias europeas.

Naturalmente, en este escenario, Argentina exigió una serie de cuestiones, como una autocrítica más fuerte. Pedido que hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una nota con C5N. El corazón del pedido de autocrítica es precisamente, que el Fondo admita que cursó el desembolso mientras la fuga ya ocurría, algo que tiene penalizaciones en la norma interna del organismo. La referencia es para el Artículo 6 inciso A, que precisa que el dinero que se presta, no puede ser utilizado para financiar procesos de fuga, que es lo que finalmente pasó en Argentina. Además, la norma explica que aquellos países que lo hagan, tendrán una penalidad.

Según el Gobierno, esta investigación y una exposición de esta discrecionalidad intencional van a tener peso en la negociación que se viene por reestructurar deuda. Y el detalle más importante, que la evidencia de la crisis de Macri será insumo imprescindible para el debate del Plan Plurianual -en el que Argentina reporta sus metas de crecimiento, inflación y déficit a futuro- en Diputados. La idea oficial es mostrar que lo que otrora era sólo una posición del Gobierno, ahora tiene un aval más fuerte.