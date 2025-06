Lionel Messi cumplió ayer 38 años y el regalo más grande le llegó desde el parque Independencia. Newell’s anunció la inauguración de la nueva tribuna popular y la bautizó Lionel Messi, en anuncio en redes sociales. “Tribuna popular Lionel Messi. Tu sueño, nuestra ilusión”, publicó la institución en un post. Se estrenará ante Banfield por la segunda fecha del próximo torneo Clausura.

Terminó la construcción de la tribuna superior que da espaldas al Palomar y el club ultimó detalles de pintura para que sea presentada el día del cumpleaños del ídolo de la Selección Nacional. Porque la nueva trifbuna, que mira de frente a la popular local Diego Armando Maradona, se llamará Lionel Messi. No hubo consultas al socio para la decisión y todo quedó en manos de Ignacio Astore. La determinación unilateral del presidente no hace más que confirmar el apoyo de la familia Messi a la obra. Más aún porque el club cumplió los pagos en tiempo en momentos donde la tesorería atraviesa hace meses serias dificultades económicas para cubrir los gastos corrientes y sueldos de empleados. “Sin el apoyo de la familia Messi la obra no se hubiese podido realizar”, asumió un ex directivo leproso sin querer dar mayores precisiones.

Aunque sin dudas la elección por nombrar la nueva tribuna con el nombre del ídolo del fútbol mundial no resiste mayor discusión ni encuentra reparos en los hinchas. “Por primera vez, los dos nombres más poderosos de la historia del fútbol viven en una misma casa: la nuestra”, valoró la dirigencia leprosa en relación también a la cabecera Diego Armando Maradona. En la publicación que hizo la entidad recordó el paso de Maradona por la institución en 1993, año en que Messi ya divertía a todos con sus goles en el predio Malvinas Argentinas.

La nueva tribuna tiene ubicaciones para 7 mil personas y acerca al Coloso del Parque a una capacidad de 50 mil hinchas. El estreno será en el primer partido de local del equipo de Cristian Fabbiani en el próximo torneo Clausura. Esto sucederá el sábado 19 de julio o el domingo 20, por la segunda fecha del campeonato, frente a Banfield. Las obras en la tribuna nueva se complementan con las realizadas en la zona de la ex Tribunal Oficial, debajo de la platea Gerardo Tata Martino, donde se construyeron nuevos palcos vip. Los mismos están emplazados a pocos metros del campo de juego y ofrecen así la mejor ubicación del estadio.

Los hinchas de Newell’s mantienen viva la chance de que Messi juegue con la rojinegra. La Liga de Estados Unidos tiene un receso de casi cinco meses y en ese tiempo el ídolo podría jugar en otro club. Así lo permite el reglamento de la MLS y el contrato del propio Messi con Inter de Miami. Las posibilidades de ver a Messi en la ciudad en momentos donde ya estará jugando Angel Di María en Central genera máximas expectativas en el fútbol argentino y tiene también como fundamento el intento que hará el diez para mantenerse en el máximo nivel dado el año que viene de jugará el Mundial de Estados Unidos.