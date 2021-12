“¿Qué hay de nuevo, viejo?”. Dentro de Cartoonito, la flamante señal y plataforma multimedia de Warner Media orientada al público preescolar, la frase de Bugs Bunny ofrece múltiples respuestas. Primero porque el conejo ya no tiene como objetivo dejar mal parado a Elmer Gruñón. En Bugs Bunny Builders, la estirpe Looney Tunes se mecha con el trabajo en equipo. Algo parecido pasa en Tom and Jerry Time. Tras ocho décadas de peleas, la dupla troca su rivalidad por el aprendizaje para los más pequeños. ¿Empoderamiento infantil a partir de dibujitos? ¿Una nueva filosofía para las fantasías animadas de ayer y hoy? Desde el gigante comunicacional no dudan en calificar el lanzamiento como su mayor apuesta hacia el segmento infantil en los 100 años de la compañía.



Lanzado a comienzos de mes, el proyecto incluye un nuevo canal en la TV paga, un espacio en el streaming vía HBO Max además de una gran presencia en redes sociales (canal de YouTube, sitio web y redes sociales). La reimaginería de franquicias clásicas (Batwheels, Yabba Dabba Dinosaurs) es solo una de las patas del proyecto puesto que hay producciones originales (Pequeña Ellen, Lucas la Araña y Mush Mush y los Mushables), incorporaciones de otras usinas (Pocoyo, Masha y el Oso, CoComelon y Blippi) y la alianza con creadores de la región (Reino Infantil, Mundo Bita y Cleo y Cuquín).

“El armado del portfolio de contenidos tuvo en cuenta esa idea de tener propiedades icónicas, exitosas, reconocibles, tanto a nivel global como local, así que inmediatamente Cartoonito tiene una conexión fácil de alcanzar por su nombre, sus valores y su gran calidad de programación. La grilla es excelente y creo que todo eso en conjunto nos dio una primera repercusión muy positiva”, explica Pablo Zuccarino, uno de los responsables del proyecto, entrevistado por Página/12.

El plan significó un adiós al canal Boomerang y bastante más que un maquillaje para Cartoon Networtk o una readecuación a la competencia digital. Cartoonito es parte de un plan global (su estreno en los Estados Unidos fue a mediados de año) que ambiciona producir más de 50 producciones propias en dos años y desarrollar recursos adicionales más allá de las pantallas. “Estamos frente a una oportunidad muchísimo más grande de trabajar con prescolar, niños de todas las edades, sus familias, los fans de otras edades también, tanto en streaming como en TV paga, como en digital y no solo trabajando animación sino generando contenidos de todo tipo, formatos y de todo tipo de lenguaje visuales sea stop motion, animaciones, live action”, remarca el Vicepresidente Senior y Gerente General de WarnerMedia Kids & Family Latinoamérica.

Otra clave de la programación de Cartoonito es el llamado HumanCentric Learning. Este marco, diseñado por psicólogos, pedagogos y especialistas para la señal, busca promover la creatividad, empatía, curiosidad y valentía en los más chicos. “Todo el equipo global de CN se ha tomado muy en serio y con mucha responsabilidad este desafío. Se entiende que es una audiencia nueva, que requiere cuidados espaciales y se hizo un trabajo colaborativo alrededor del mundo con expertos internos y externos que trabajaron en crear esta filosofía”, detalla Zuccarino.

- ¿Se trata de un rediseño de Cartoon Network o se mantiene la esencia incorporando nuevos componentes?

-Cartoon Network siempre ha sido una marca muy relevante y muy exitosa, pero estábamos trabajando en un target de niños de 6 a 11, con TV paga, donde la animación y el humor eran el núcleo. La marca actualmente atraviesa una transformación grande no necesariamente por Cartoonito o a la medida de Cartoonito, sino por su propio objetivo de seguir siendo una marca aún más inclusiva que invita a todas las audiencias, que genera todo tipo de contenidos, en todo tipo de plataformas.

-¿Cuáles fueron las primeras reacciones que tuvieron en la audiencia?

-Por ahora aún es temprano para hablar de respuesta de la audiencia desde el punto de vista de los números y performance, pasaron apenas semanas desde el lanzamiento y sabemos que lleva tiempo establecerse. Tuvimos muy buena repercusión desde el punto de vista del feedback cualitativo, muy buena recepción en los medios y audiencia en general. Los padres en redes sociales reconocen inmediatamente la marca, entienden la propuesta porque muchos de ellos son padres que crecieron viendo Cartoon Network, y reconocen muchos de nuestros programas. También es apreciado nuestro esfuerzo por hacer las cosas bien, por ser responsables y los cuidados que tomamos. Nuestra filosofía Humancentric Learning se explica muy bien y se entiende muy bien, tiene muchos valores muy bien pensados, y ha generado una muy buena recepción.

-¿Cómo repercute este concepto en la programación en sí?

-En esta etapa inicial tratamos de curar el contenido pensando en esta concepción del mundo. A medida que vamos avanzando se va a notar aún más que los programas que creamos son más fieles y más exitosos y efectivos a la hora de traer esa filosofía a la realidad. ¿Qué tipo de contenidos se alinean con ese concepto? Aquellos que tengan diversidad, que emulen estos valores de inteligencia emocional que tienen que ver con la curiosidad, el coraje, la idea de que ser diferente es valioso, de que “ser quien sos” es valioso y perfecto e importante. El humor también para nosotros es muy importante a pesar de que no es uno de los cuatro pilares del Humancentric Learning. La idea de trasportar esos valores con una idea moderna con humor, entretenida también es parte de como miramos nuestros programas y cómo vamos a construirlos. Es pensar a los niños como seres inteligentes, capaces de entender las cosas y de incluso enseñarnos ellos a nosotros. Es usar esto como guía para tomar buenas decisiones y generar una experiencia aún mejor.

-Pocoyo, Blippi, Reino Infantil, forman parte de la vida diaria de muchísimas familias. ¿Qué implicancia tienen los contenidos de las redes sociales en Cartoonito?

-La verdad es que las elegimos con mucho cariño y muchas de ellas sabemos son muy exitosas y queridas alrededor de la región. Desde el punto de vista de las redes sociales, buscamos trabajar con los padres y madres. Sabemos lo maravilloso, difícil, a veces muy cansador, los desafíos que implican, pero al mismo tiempo poder reírse de eso y de nuestras falencias y de las ocurrencias de nuestros hijos. Sabemos que hay muchos contenidos que son adecuados o exitosos con los niños pero que los padres a veces sufren un poco la experiencia. En Cartoon Network tenemos tradición de haber hecho este humor de múltiples lecturas y creo que hay un espacio todavía para explorarlo en esta nueva aventura así que la idea del contenido, pero también de redes sociales es buscar esa complicidad y hacerle a los padres la vida un poco más fácil y más divertida.