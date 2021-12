El delantero de Colón de Santa Fe Facundo Farías, quien se encuentra en el radar de Boca y River, reconoció este jueves que tuvo una charla con el vicepresidente xeneize, Juan Román Riquelme, y afirmó que es el momento de "dar un salto" en su carrera futbolística.

"Me pone feliz que Boca y River se fijen en mí pero si llega un ofrecimiento de Europa me iría sin problemas. Claro que me gustaría jugar en un equipo grande de Argentina antes", manifestó Farías en declaraciones a ESPN.

La cláusula de salida del atacante sabalero está tasada en 10 millones de dólares, inalcanzable para las arcas de un club argentino, pero tanto el elenco de La Ribera como el Millonario buscan llegar a un acuerdo con Colón para contar con la joya del conjunto santafesino, de 19 años.

"Tengo ganas de progresar y dar un salto que sea para bien. Yo soy hincha de Colón y tengo contrato, me quedaré si no llega nada aunque claro que debo pensar en mi futuro deportivo y económico, y también en el de mi hermanita", explicó.

El atacante perdió recientemente a su padre (su madre murió cuando joven) y quedó a cargo de su hermana de 11 años. De hecho, en los últimos días, su representante Martín Sendoa hizo los trámites de adopción del jugador y de la niña por propio pedido del futbolista.

Acto seguido, Farías reveló: "Con Román (Riquelme), después del partido que tuvimos contra Boca en La Bombonera, nos acercamos con Gonzalo Piovi y hubo una mini charla, hubo una chacota. Y sí, esa chacota fue medio seductora. Riquelme intentó seducirme, pero no dije nada y solamente escuché".

Farías, una de las grandes figuras del Colón campeón de la Copa de la Liga en el primer semestre, lleva 47 partidos en Primera División (34 como titular) y marcó 8 goles.



"Me siento identificado con (Carlos) Tevez y (Sergio) Agüero pero soy enganche, de nueve no me siento muy cómodo más allá de que juegue ahí. Me gustaría jugar de enlace", explicó en cuanto a sus preferencias dentro de la cancha.

Por último, Farías, fanático de Diego Maradona -tiene un tatuaje de él en su gemelo derecho y lució durante la entrevista una remera con la imagen del astro y la leyenda "al amigo todo", en alusión a la frase de Juan Domingo Perón-, agregó: "Con mis amigos miramos los mensajes de Instagram y nos reímos. Subo una foto de mi perro y me escriben para que vaya a Boca, me están volviendo loco", bromeó el atacante, quien también sostuvo que Marcelo Gallardo es el mejor entrenador de la Argentina.