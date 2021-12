Desde Santa Fe

Omar Perotti arrancó ayer con los cambios en su gabinete en un intento por superar la derrota electoral y recomponer su gobierno para 2023. Los hechos están a la vista: el 14 de noviembre, una senadora antivacunas que vive en Nordelta y no tiene intención de volver a Santa Fe (“porque total me votaron igual”) le ganó las dos bancas en el Senado de la Nación y el macrismo, otras cinco en la Cámara de Diputados de las nueve que estaban en juego. Un efecto político del que no se habla en la Casa Gris, pero que ayer quedó a la vista en el juramento en el Salón Blanco. Celia Arena asumió como la primera ministra de Gobierno en la historia de la provincia, su compañera, la abogada Florencia Marinaro, se convirtió en la segunda del flamante Ministerio de Igualdad y Género y los dos hechos simbólicos sumaron a un tercero: la paridad en el gabinete, donde ya hay seis ministras -Silvina Frana (Infraestructura), Adriana Cantero (Educación), Sonia Martorano (Salud) y Erika Gonnet (Ambiente)- y siete ministros.

Arena se definió como la ministra del diálogo. “Un diálogo responsable con la oposición y los otros poderes”, propuso. Esto es, la Legislatura –gobernada por una mesa que integran los senadores Armando Traferri y Felipe Michlig y los diputados Pablo Farías y Maximiliano Pullaro- y la Corte Suprema de Justicia que presidirá Rafael Gutiérrez. En la Casa Gris, es secreto a voces que su antecesor, Esteban Borgonovo renunció en noviembre de 2020 porque Perotti no lo hablaba y a Sukerman –que ayer participó en el acto- le pasó lo mismo, cuando su jefe político Agustín Rossi le declaró la interna a Perotti en alianza con Traferri y el Movimiento Evita.

En ese contexto, Perotti desdobló el recambio en su gabinete. Ayer, asumieron las ministras Arena y Marinaro. Y la primera semana de enero lo hará el nuevo secretario de Comunicación Social Carlos Bermúdez, quien ejercía en el Senado como secretario administrativo con el aval de Traferri y Michlig. Perotti y Bermúdez se conocen desde hace años, integraron la línea de funcionarios en el Ministerio de la Producción en tiempos de Víctor Reviglio, compartieron fórmula en la interna peronista, pero está claro cuál fue el penúltimo cargo que ocupó Bermúdez y dónde.

Arena y Marinaro prestaron un juramento laico, “por el pueblo de la provincia”. Perotti les agradeció a las dos y también a Sukerman, que las acompañó en el acto. “Gracias, Roberto”, le dijo por su desempeño en las dos carteras, en Trabajo y luego en Gobierno. “Mi agradecimiento por el tiempo compartido, en momentos difíciles, inolvidables, de pandemia, que marcaron la gestión. Y el deseo de seguir teniendo los mejores vínculos y la mejor relación en el esquema futuro. Roberto, muchas gracias, de corazón”, lo despidió el gobernador.

Perotti ponderó el trabajo de Arena al frente del Ministerio de Igualdad que “hoy asume Florencia” y su compromiso político. “Celia es la primera ministra de Gobierno de la provincia", celebró. "Confiamos plenamente en su tarea, en su mirada y en el deseo de que eso contribuya a la acción, el funcionamiento del área y en su vínculo con toda la comunidad”. Y a Marinaro, le deseó “lo mejor en el desafío” que asumió ayer. “Venís con la experiencia de ser parte del equipo de trabajo (de Arena), con toda la fuerza y tu propia impronta sabrás llevar (el Ministerio) de la mejor manera”, le dijo.

Después del acto, la ministra de Gobierno ratificó que el compromiso de Perotti con “el crecimiento” y “la consolidación de nuestra provincia requiere mucho diálogo”. “Un diálogo responsable con la oposición y con los otros poderes. Vamos seguir por ese camino. Vamos a fortalecer el vínculo con las instituciones, con los actores sociales y políticos y con los gobiernos locales, para dotarlos de mayor autonomía en sus decisiones”. “Vamos a trabajar en conjunto con el resto de los ministerios, especialmente con Gestión Pública”, a cargo de Marcos Corach.

Le preguntaron por su equipo y Arena confirmó a los tres secretarios de su cartera; Oscar Urruty (Gobierno), Gabriel Somaglia (Justicia) y Lucila Puyol (Derechos Humanos), que arrancaron con Borgonovo, siguieron con Sukerman y ahora con Arena. “Yo tomo la posta de un equipo que viene trabajando duro desde el inicio de la gestión (de Perotti, en 2019) y que ha logrado resultados. Me sumo en un momento donde hay mucha actividad. Estamos con el debate del presupuesto (2022 en la Legislatura) y un montón de otras cuestiones. Vamos a trabajar con quienes están desde el principio”, explicó.

Acerca del diálogo con la Legislatura (y la mesa Traferri-Michlig-Farías-Pullaro), Arena dijo que “el diálogo avanzó hace un tiempo con el gobernador y los legisladores. Nuestra convicción es profundizar ese diálogo, siempre de manera responsable. Nuestra responsabilidad es administrar los recursos y llevar adelante el plan de gobierno que votó la ciudadanía. Tendremos todos los diálogos que sean necesarios para gestionar esos consensos y trabajarlos porque el momento así lo requiere y lo exige”, concluyó.