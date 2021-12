Los padres de la reconocida acrtiz norteamericana Alicia Witt fueron encontrados muertos dentro de su casa en Massachusetts. Hasta el momento la policía no pudo establecer la causa de las muertes y mantiene el caso “bajo investigación”.

“Me comuniqué con un primo que vive cerca de mis padres para ver cómo estaban. Lamentablemente, el resultado fue inimaginable", reveló la intérprete de Twin Peaks y The Walking Dead, entre tantas otras series, en un comunicado oficial a los medios de comunicación. Según informó the New York Post, los cuerpos de Robert Witt, de 87 años y su esposa Diane, de 75, fueron descubiertos en la residencia de Worcester: la actriz había intentado inútilmente durante varios días comunicarse con ellos, sin éxito, y por eso le pidió ayuda a un familiar.

El episodio causó conmoción en Hollywood. De acuerdo a las crónicas locales, un portavoz de la policía de Worcester señaló que no había indicios "de que se hubiera cometido un crimen". Por ende, una de las hipótesis que surgió fue que los padres de Witt podrían haber tenido problemas con la calefacción a gas. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada por los bomberos, quienes no detectaron gases nocivos en el aire al interior de la casa.

Los Witt vivían en Worcester desde hace cuatro décadas cuando la madre de Alicia trabajaba como profesora de secundaria y él como fotógrafo y maestro de ciencias. También eran padres de otro hijo, Ian.



La intérprete saltó a la fama a mediados de la década de 1980 a partir de sus trabajos con el director David Lynch. Protagonizó la película Dune, en 1984, antes de aparecer en su gran éxito televisivo Twin Peaks.

Luego vinieron otros títulos como The Walking Dead, Los Sopranos, Dos hombres y medio, Orange Is The New Black y Ley y orden: Acción criminal. Entre sus créditos cinematográficos figuran películas como Leyenda urbana, Vanilla Sky y Amor con preaviso.