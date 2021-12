La mayoría de los gobernadores se reúnen este lunes con el presidente Alberto Fernández para firmar el Consenso Fiscal. El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, aseguró que el acuerdo fiscal "devuelve autonomía a las provincias y también equilibra el sistema fiscal a lo largo del territorio", y recordó que "por tercer año consecutivo vamos a firmar el Consenso Fiscal con todos los distritos, a excepción de Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Por otro lado, el opositor Ricardo López Murphy, aseguró en sus redes que “al kirchnerismo no le alcanzó con subir Bienes Personales. Ahora quieren hacer un pacto fiscal que permita aumentar ingresos brutos y crear nuevos impuestos a las herencias, las donaciones, los legados”. A pesar de las críticas de Juntos por el Cambio (JxC), los gobernadores radicales firmarán el acuerdo.

"Es momento de generar políticas pensando en una Argentina con más industria, empleo y crecimiento", afirmó el ministro del Interior aludiendo al nuevo Consenso Fiscal que firmará el Estado nacional con las provincias en un encuentro que realizará a las 17 en Casa de Gobierno, con los gobernadores y representantes de todas las provincias del país, junto al Presidente y el jefe de Gabinete, Juan Manzur. "Siempre trabajamos con las provincias en acuerdos, atendiendo la diversidad y las necesidades de nuestro extenso país con una mirada federal”, destacó De Pedro sobre el trabajo de articulación y diálogo que dispuso el gobierno nacional para llegar a un acuerdo con todos los distritos, menos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, la secretaria de Provincias de Interior, Silvina Batakis, quien estuvo a cargo de la negociación y el diálogo con las provincias destacó que el Consenso Fiscal "tiene que ver con el que se firmó en el año 2017 en donde se estipulaban muchas cláusulas con las que los gobernadores no estaban de acuerdo. Entonces, en el 2019, cuando nosotros recién habíamos asumido tuvimos conversaciones con todas las provincias y se empezó a corregir desde el consenso".

La funcionaria explicó que en el nuevo acuerdo que se firmará estaban “haciendo una corrección específica que les devuelve autonomía a las provincias y también les da estabilidad y seguridad jurídica a las provincias y a los contribuyentes respecto a los impuestos provinciales".

Batakis indicó que el presidente impulsó “una redacción nueva porque el de 2017 estipulaba muchas cláusulas con las que los gobernadores no estaban de acuerdo". La ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires afirmó que "en aquel momento lo que se le pedía a las provincias era que firmasen a cambio de que pudiesen tener más obras o distintas líneas de crédito que el Gobierno nacional hubiera otorgado a las provincias. Estas cosas efectivamente no sucedieron”, y advirtió que "el cronograma de reducción de autonomías provinciales que había fijado el macrismo estaría vigente si las provincias no firman".

La funcionaria aclaró que "es la primera vez que ponemos un límite a alguna alícuota en particular y tiene que ver con que la Ciudad de Buenos Aires aumentó la alícuota para las actividades financieras", y recordó que el Gobierno porteño "aumentó sus impuestos un 52 por ciento para el año 2022 para todos". Batakis destacó que “los contribuyentes podrán tener más previsión debido a que sabrán cuál es el máximo que las provincias pueden cobrar", porque las alícuotas serán las que se "estipulan en este consenso para el año que viene y los próximos años" e hizo foco en que "esto no quiere decir que estemos propiciando un aumento de impuestos sino que simplemente lo que se está haciendo es que haya una armonización tributaria en impuestos provinciales entre todas las provincias, es lo máximo que pueden cobrar".

La mayoría de los gobernadores ya adelantaron que firmarán el Consenso Fiscal. Sin embargo, las provincias La Pampa y San Luis se abstendrán de la firma del documento fiscal. Batakis explicó que como no habían firmado originalmente el texto, "no se ven en la necesidad de tener que firmar hoy" pero que de todos modos "acompañan la iniciativa".

Uno de los mandatarios radicales que adelantó su posición a favor de la firma del Consenso fue el correntino, Gustavo Valdés. El mandatario radical señaló que el Consenso Fiscal "está razonablemente bien" y destacó que "es equivocado decir que aumenta impuestos". Valdés dijo que "en líneas generales creemos que está razonablemente bien el consenso fiscal", y aseguró que se trataba del cuarto acuerdo que firmará su provincia y que el que se firmará ahora "tiene condiciones generales donde las provincias y la Nación se comprometen a determinadas acciones".

Por su parte, dirigentes de Juntos por el Cambio criticaron la iniciativa. El diputado Ricardo López Murphy afirmó que “al kirchnerismo no le alcanzó con subir bienes personales. Ahora quieren hacer un pacto fiscal que permita aumentar ingresos brutos y crear nuevos impuestos a las herencias, las donaciones, los legados. La voracidad por la plata de los contribuyentes es infinita”, mientras que el ex ministro del Interior en la gestión macrista, Rogelio Frigerio, destacó que “con esto se termina en un aumento de los impuestos, cuando la gente lo que espera de la política es alivio fiscal”.