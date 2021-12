Desde Santa Fe



¿Qué perdió Santa Fe por el pacto opositor que volteó el presupuesto nacional en el Congreso? Una obra emblemática: el puente Santa Fe-Santo Tomé, que por primera vez en 14 años tenía asignada una partida para licitarlo y comenzar la primera etapa. Otra obra no menor, como el acueducto San Javier-Tostado-Villa Minetti para abastecer al norte santafesino, donde los pozos de agua están contaminados con arsénico. Y un hecho simbólico: la cláusula que garantizaba el pago de la deuda histórica por el juicio ganado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace seis años, en noviembre de 2015, también se cayó. En cifras, el plan plurianual de obras públicas contemplaba para Santa Fe inversiones por 4.665 millones en 2022, 9.308 millones en 2023 y 14.308 millones en 2024, en total: 32.590 millones en el trienio. Y acerca de la deuda histórica, la última liquidación que el gobernador Omar Perotti entregó al jefe de Gabinete Juan Manzur –actualizada con la tasa de interés que fijó la Corte- superó los 132 mil millones de pesos. Para ser exactos, la Nación debe devolverle a la provincia: 132.630.497.538 pesos, que ahora –ya sin cláusula de garantía- habrá que ver cuándo la paga y de qué manera, probablemente con bonos del Tesoro.

El gobierno de Perotti reaccionó de inmediato ante el rechazo de la ley. “Dejar sin presupuesto a la Nación afecta a todos. Las diferencias políticas no pueden estar por encima de las necesidades del país y las provincias”, reprochó el gobernador. Aunque la vocera de la indignación fue su propia ministra de Infraestructura Silvina Frana, quien interpeló a los legisladores de la provincia que rechazaron el presupuesto. “Ellos van a tener que explicarles a los santafesinos y santafesinas por qué no vamos a comenzar el puente Santa Fe-Santo Tomé, cuando hay una decisión política de hacerlo y la obra se incluyó por primera vez en el presupuesto 2022. Y por qué no se construirá el acueducto San Javier-Tostado-Villa Minetti”, que es estratégico para el norte santafesino.

Los destinatarios del reproche son los doce diputados por Santa Fe que votaron en contra de la ley. Cinco macristas: el vicepresidente del PRO Federico Angelini, Luciano Laspina, José Nuñez, Gabriel Chumpitaz y Germana Figueroa Casas. Cuatro radicales: el ex embajador en Montevideo Mario Barletta, Ximena García, Juan Martin y Victoria Tejeda. Su colega Laura Castets, del partido de Elisa Carrió. Y dos socialistas: la ex intendenta de Rosario Mónica Fein y Enrique Estévez. “Irresponsables”, los llamó el diputado peronista Eduardo Toniolli, quien sí votó a favor junto a sus compañeros del Frente de Todos: Roberto Mirabella, Marcos Cléri, Alejandra Obeid, Germán Martínez, Magalí Mastaler y Vanesa Massetani.

El diputado Cléri dijo que “la actitud irresponsable y mezquina de la oposición le hizo perder a la provincia no menos de 23.000 millones de pesos”. “Es difícil entender que legisladores y legisladoras nacionales por Santa Fe, que le dijeron a las santafesinas y santafesinos que iban a defender sus intereses”, en el Congreso “hicieron todo lo contrario” y bloquearon “la llegada de fondos que hacen mucha falta en la provincia”.

Cleri anotó entre las pérdidas, la caída de la coparticipación, los subsidios al transporte público por 2.752 millones de pesos y las inversiones que estaban previstas en Santa Fe en el plan plurianual de obras públicas: 4.665 millones en 2022, 9.308 millones en 2023 y 14.308 millones en 2024. Esto es, 32.590 millones en el trienio. “Entre las obras frenadas están el puente Santa Fe-Santo Tomé, la construcción de escuelas y reparación de rutas”, explicó el legislador.

La ministra Frana puso en foco dos de esas inversiones perdidas. El puente Santa Fe-Santo Tomé que “por primera vez estaba en el presupuesto”, dijo. El costo de la obra se estima en 17.000 millones de pesos. En el presupuesto 2022 se habían asignado 2.000 millones para llamar a licitación y comenzar la primera etapa. En 2023, otros 5.000 millones y en 2024, la más importante: 10.000 millones.

La otra obra desfinanciada es el acueducto San Javier-Tostado-Villa Minetti, que anunció el propio ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis. Una inversión que ronda los 20 millones de dólares. “Los legisladores que no votaron el presupuesto tienen que explicarle a la gente del norte santafesino” por qué se puede hacer esa obra, planteó la ministra Frana. “Desde la bajante del río en 2020 y todo este año estuvimos trabajando codo a codo con los pobladores del norte para que tengan agua potable. El acueducto era la solución definitiva y estaba en el presupuesto. Pero hoy, ante la falta de ley, la obra no está prevista. Entonces, los legisladores que votaron en contra que expliquen por qué perjudicaron a la provincia”, reprochó la ministra.

Esta semana, Perotti pasó por el despacho de Katopodis para “repasar la agenda de obras y proyectos que el gobierno nacional tiene en Santa Fe. La inversión en infraestructura pública es hoy una herramienta estratégica para la planificación y el desarrollo de la Argentina”, dijo el ministro de Obras Públicas. Ya el mismo día, que el pacto opositor volteó el presupuesto en el Congreso, Katopodis no se quedó en la queja. A pesar de todo, “garantizaremos que cada una de las obras llegue a todo el país. No permitiremos que la irresponsabilidad perjudique al pueblo”, prometió.

*La deuda histórica. El otro impacto en la provincia es que al voltear el presupuesto nacional, también se cayó la cláusula que autorizaba al jefe de Gabinete Juan Manzur a “disponer las acciones necesarias” para cumplir el fallo de la Corte que condenó a la Nación a reintegrarle a Santa Fe los 132.000 millones de pesos que le reclama Perotti. La sentencia está firme desde en 2015, pero la ejecución se demoró seis años por que el ex gobernador Miguel Lifschitz recién intimó el pago en 2018, perdió más de tres años en las idas y vueltas del gobierno de Mauricio Macri. Lo llamativo es que antes del debate del presupuesto en el Congreso, Perotti convocó en la Casa Gris a los 22 legisladores nacionales por Santa Fe, quienes se comprometieron a apoyar la cláusula que garantizaba el pago de la deuda a la provincia. Sin embargo, ya en el recinto, doce diputados de la provincia (diez de Juntos por el Cambio y los dos socialistas) incumplieron ese acuerdo político y votaron en contra de la ley. “Esto implica –dijo el Frente de Todos- una importante pérdida en el proceso de cumplimiento” de la sentencia de la Corte y del pago de la condena.