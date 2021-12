“Está todo grabado. Va a ser difícil que con la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires pongan la excusa que usaron la de Nación y digan que hubo cuentapropismo. Creo que esto es parte de la mafia de (María Eugenia) Vidal, como la mesa de Nación fue parte de la mafia del ex presidente (Mauricio) Macri”, aseguró Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), poco antes de llevar a la justicia el video de una reunión del ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, en la que promueve el armado de causas contra dirigentes gremiales. El material tiene dos horas de duración y fue entregado adjunto a la denuncia correspondiente en el juzgado federal 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.

La grabación es del 15 de junio de 2017 y el lugar el Banco Provincia de La Plata. Allí el entonces ministro de Trabajo Bonaerense, frente a empresarios de la construcción y acompañado del exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia de PBA; Juan Pablo Allan, senador provincial; y el intendente de La Plata, Julio Garro, mantuvo una charla que denota que tenía una estrategia coordinada con el Poder Judicial y avalada por "nación y provincia" para impulsar una acusación a Juan “Pata” Medina, sindicalista de la construcción.

Caamaño explicó cómo encontraron la grabación y qué contiene. “Este video apareció en la agencia la semana pasada. Había un montón de discos en desuso en una de las oficinas y los técnicos de informática empezaron a verlos para ver cuáles podrán recuperar para ser reutilizados. Encontraron este y lo pusieron en funcionamiento. Cuando detectaron estos registros hicieron la copia forense, tal como corresponde a una resolución que tenemos en la agencia, y hoy estamos haciendo la denuncia”, contó la funcionaria.

La grabación fue hecha, evidentemente, por un agente de la AFI, ya que estaba en un disco de la agencia. Caamaño consideró “escandaloso” que se haya armado “una mesa judicial en la provincia de Buenos Aires para liquidar a los gremios y sindicatos”.

“Lo bueno de esto es que, a diferencia de la mesa judicial de Nación donde hablan de cuentapropismo porque parece que nadie mandó a hacer lo que se hizo, acá está grabado, filmado, va a ser más dificil“ poner esa excusa”, remarcó.

En el encuentro, el entonces ministro de Trabajo hizo saber a los empresarios que contaba con un juez y con el procurador Julio Conte Grand -que sigue ocupando ese cargo actualmente-. En el video se lo ve decir: "Hemos tomado la decisión como gobierno --cuando digo gobierno, digo nacional, provincial y municipal-- de comenzar a resolver de forma definitiva la problemática que tenemos en materia de relaciones con la UOCRA. El esquema es el siguiente: necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo laboral o, más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas palabrotas. Se impulsa con los testimonios de unas diez personas, que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. Con las presentaciones que ustedes nos hagan como instituciones se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo el soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas".

Tres meses después de esa reunión, el 27 de septiembre, el titular de la Uocra en La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, fue detenido



Caamaño sostuvo que “no existe el cuentapropismo cuando yo estoy trabajando para alguien y esa información sólo le puede servir a ese alguien”. Y se preguntó “¿A quien le servía esa información, al agente que ganaba 50 mil pesos por mes? Evidentemente no”, añadió sobre el rol la ex gobernadora María Eugenia Vidal en la existencia de es mesa judicial que tuvo como fin armar causas judiciales .

La titular de la AFI extendió el razonamiento al gobierno de Mauricio Macri. ¿A quién le servía reunir información sobre Florecia Macri?, le preguntaron a Camaño en la entrevista en Radio 10. “Aparentemente al ex presidente Mauricio Macri ¿O le sirve al agente que gana 50 lucas? No, evidentemente el agente estaba trabajando para alguien. No existe el cuentapropismo, más allá de que tenemos en Comodoro Py una justicia a medida del neoliberalismo. La corporación judicial, con los medios hegemónicos, con el establishment, con los políticos neoliberales… si sumamos todo, con lo que era la AFI, tenemos la receta perfecta del Lawfare”.