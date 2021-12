Concluyó el año para las y los legisladores de Salta Capital, y a pesar de algunas resistencias de la oposición, aprobaron el Presupuesto 2022 que regirá la economía municipal en el tercer año de la gestión de Bettina Romero. De esta manera, el Ejecutivo Municipal prevé el gasto por un monto total de $14.367.805775,27. De los cuales, el 17,5%, serán recursos provenientes de la provincia, el 41,2%, de Nación y lo restante son recursos de la municipalidad.

Al igual que lo hizo en toda la sesión, donde además se aprobó el nuevo Código Tributario y el valor de la Unidad Tributaria, la concejala Paula Benavides, presidenta del bloque Salta Independiente (SI), se mostró como una férrea opositora a cada una de las presentaciones.

Con respecto al presupuesto, hizo hincapié en el movimiento de las partidas presupuestarias por parte del gobierno, pues el proyecto salido de Labor Parlamentaria, establecía que el 50% de los fondos serán manejados discrecionalmente por el Ejecutivo Municipal.

"Serán 7 mil millones de pesos del bolsillo de los salteños del cuál el Ejecutivo Municipal, podrá hacer y deshacer lo que quiera", expresó. De esta manera, dio paso a lo que sería el eje central del debate en el recinto, y de forma irónica, cuestionó que al bloque oficialista "no le estaría importando (la facultad de control que tiene el Concejo Deliberante) porque no quieren poner un tope a esta discrecionalidad".

En ese sentido, fue adelantando su voto negativo, que al momento de la votación fue acompañado por su par Ricardo Colque (SI). Además de los votos en contra de Alberto Salim, Laura Jorge Saravia (UCR), Carolina Am y Marianela Pérez de Unidos por Salta (UPS), y Soledad Gramajo, de Por Salta (PS). Algo que se repetiría en toda la sesión.

En el Presupuesto 2022, se deja consignado que los recursos corrientes serán de $13.462,2 millones, mientras que los gastos corrientes serán de $11.940,5 millones. En relación a la composición de las erogaciones por objeto, un 42,1% está destinado al personal, 32,9% a servicios no personales, 14,7% a construcción, un 5,2% a bienes de consumo y un 2,9% a transferencias.

Mientras que los montos destinados a la obra pública estarán integrados en un 57,1% por recursos municipales y en un 42,9% de Nación. El Plan de Obras, prevé realizar tareas vinculadas a pavimentación; construcción de cordón cuneta; badenes de hormigón; bacheo; sistema de desagües pluviales; señalización y seguridad vial y las previstas en el presupuesto participativo. También se suman las que se concretarán con fondos nacionales, las cuales están relacionadas a los Programas de Barrios Populares y Argentina Hace II.

Del presupuesto, Benavides cuestionó varios ítems, y pidió la anulación de determinados artículos, pero fueron rechazados en cada una de las instancias de votación, pues se votó de manera particular cada artículo. A modo de ejemplo, aseguró que un ítem señala que habrá $230 millones para otros bienes de consumo, pero "no sabemos cuáles son esos otros bienes porque no están detallados", arremetió.

La banca opositora del SI, contó con el apoyo de la UCR, pues su presidente de bloque Salim, no fue avaro en sus expresiones e interrupciones. Manifestó que el proyecto presentado "caracteriza la gestión de Bettina Romero porque es una improvisación total". En otra de sus alocuciones, el edil recordó que el municipio sólo ejecutó este año el 50% de los recursos destinados a obras públicas, por lo que, puntualizó en que se debería haber informado dónde estaban los recursos faltantes.

Ante el posicionamiento opositor, José García, presidente del bloque oficialista UPS, aseguró que se trabajó con responsabilidad en su tratamiento, y expresó que "es fácil pararse en un lugar de liviandades y de repente citar punto por punto, cuando en realidad el vecino te pide luz, cordón cuneta".

La crítica de García a la oposición fue respaldada por el bloque de Juntos por el Cambio+, dado que su presidente José Gauffín, dejó por unos minutos la presidencia del Concejo e indicó que la postura del SI, es "un discurso fácil, demagógico y también irresponsable". Afirmó que su bloque apoyaba el presupuesto planteado "a pesar de que no nos conforma totalmente".

Y refiriéndose a la atribución de facultades consignadas al Poder Ejecutivo, dijo que con la modificación del 50%, se inició "el camino de ir recortando esas atribuciones que tenía hace mucho tiempo. Esto es algo histórico”. Su par, Agustina Álvarez Eichele, se refirió a las modificaciones introducidas al texto original en la última reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, detallando que también "se establecieron cambios en los artículos 5, 11 y 25, entre otros, con el fin de establecer ciertos límites" al gobierno municipal.

La Unidad Tributaria llegará al 56%

En cuanto al debate de la Unidad Tributaria, existían dos dictámenes para su tratamiento. El de mayoría, refería a una actualización de la UT del 47%, más dos readecuaciones del 4%, llegando a un 56%. Y el minoría, proponía un actualización del 33%, en tres tramos (11%). No obstante, ganó el de mayoría.

Por lo tanto, para el 2022 se fijó una Unidad Tributaria de $33,63 (47%), y de $13,74 para el Impuesto Automotor. Mientras que para la adhesión a la Ordenanza Nº 15.755, referente al Régimen de Registración Edilicia para Inmuebles con edificaciones consolidadas, se le aplicará un valor $22.88 por Unidad Tributaria.

También se dispuso el otorgamiento de incentivos al pago por adelantado y al cumplimiento tributario. Previendo beneficios impositivos para los vecinos que realicen el pago de los tributos de manera anual; como así también a quienes adhieran al débito automático o por tarjeta de crédito.

Nuevamente Benavides (SI), afirmó que le parece "una locura hablar de una UT que cierra el año con un 56%, cuando estamos hablando de no castigar al contribuyente". Cuestionó que en el proyecto se modifiquen algunas unidades fijas, haciendo que algunas tasas fijas lleguen a aumentar más del 300%, algo que no estaba presente en el proyecto que presentó desde su bloque, y que proponía sólo el 33% de aumento de la UT.

Dicha iniciativa también estuvo acompañada por el bloque radical. Ambos aseguraron que el porcentaje establecido iba en coincidencia con el gobierno nacional y provincial. De esta manera, consideraban que no afectaría la recaudación anual. Benavides sostuvo que no pueden permitir "los sucesivos incrementos, más cuando se habilita el movimiento de partidas discrecionalmente", en referencia al Presupuesto 2022.

En tanto Am dijo que se trataba de un proyecto "que plantea cambios excesivos en cuanto a la UT y a las unidades fijas, que impactan directamente en el bolsillo del vecino”. En esa línea, Salim, señaló que "la propuesta del Ejecutivo Municipal es un incremento totalmente desmesurado e injustificado”. A pesar de las resistencias, el proyecto se aprobó con los votos negativos de Benavides y Colque (SI), Salim y Jorge Saravia (UCR), Carolina Am, Marianela Pérez (UPS) y Soledad Gramajo (PS).

Nuevo Código Tributario

La última sesión del Concejo Deliberante capitalino, debía ser el jueves último, pero después de un cuarto intermedio de más de 3 horas, los ediles decidieron votar por continuarlo ayer a la mañana. El freno de ese momento, había sido la reforma del nuevo Código Tributario Municipal, que prevé una actualización del articulado y la derogación de once tributos. La mencionada normativa consigna las obligaciones tributarias, consistentes en impuestos, tasas, derechos, contribuciones, así como las actualizaciones, intereses y multas.

Los concejales coincidieron en que existió celeridad para el tratamiento del proyecto de reforma, pues sólo sabían que iban a ser presentados, los que referían a la Unidad Tributaria y al Presupuesto 2022. José García (UPS), dijo que el Concejo "no ha sido tenido en cuenta" en la modificación del Código. Señaló que "había muchos puntos para analizar sobre todo con respecto a las facultades que tiene el Concejo Deliberante, y entiéndase que cuando se realizan trabajos que tienen que ver con la índole tributaria es una tarea netamente legislativa".

De acuerdo al proyecto enviado por el Ejecutivo Municipal, la nueva redacción del Código Tributario tiene como fin ordenar la tributación en la ciudad de Salta, brindando un nuevo ordenamiento y una actualización a la estructura normativa. El articulado establece derogar once tributos, pasando de los actuales 33 a 22. El texto contiene 276 artículos que componen un Libro preliminar y dos Libros con sus correspondientes Títulos y Capítulos.

En ellos se abordan aspectos como el ámbito de aplicación y de las obligaciones tributarias; la interpretación de las normas tributarias; de los derechos y garantías; del organismo fiscal, su competencia y atribuciones; de los sujetos pasivos de la obligación tributaria; de los intereses; de las infracciones y sanciones; del pago; de las exenciones; establece los distintos impuestos, tasas y contribuciones; entre otros temas.

A pesar de que la mayoría de los ediles afirmaron que era necesaria una actualización, el concejal radical Alberto Salim, pidió que el proyecto vuelta a las comisiones dado que consideró que "es imposible aprobar un proyecto sin que sean consultados las cámaras de comercios u organizaciones" vinculadas a la modificación. Moción que fue rechazada. Al momento de la votación, que fue en particular, la iniciativa fue aprobada con el voto negativo del mismo Salim y su compañera Jorge Saravia. Se sumó Carolina Am, Marianela Pérez (ambas de UPS) y Soledad Gramajo (PS).