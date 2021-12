Después de que Meghan Markle ganara la batalla legal contra Associated Newspapers Limited (ANL), el Mail on Sunday publicó este fin de semana un texto de disculpas en su primera plana. El periódico británico había difundido extractos de una carta que la duquesa de Sussex le había escrito a su padre después de su casamiento con el príncipe Harry en 2018.

"La duquesa de Sussex ganó su caso legal por infracción de derechos de autor contra Associated Newspapers por artículos publicados en The Mail on Sunday y publicados en Mail Online", decía el texto publicado este último domingo.

"Tras una audiencia el 19 y 20 de enero de 2021, y otra audiencia el 5 de mayo de 2021, el Tribunal dictó sentencia en favor de la duquesa de Sussex sobre su reclamo por infracción de derechos de autor. El Tribunal determinó que Associated Newspapers infringió sus derechos de autor al publicar extractos de su carta escrita a mano a su padre en The Mail on Sunday y en Mail Online. Se han acordado soluciones financieras”, continuaba la carta de disculpas.

La decisión de la Justicia

El editor del medio tuvo que pagar 450.000 libras esterlinas (unos 599.467 dólares) a la duquesa de Sussex. Asimismo, la Justicia determinó que el texto de disculpas debe permanecer en la página de inicio del MailOnline durante una semana y que tiene que incluir un hipervínculo a la sentencia oficial.

"Esta es una victoria para mí, pero también para cualquiera que haya tenido miedo de defender lo que es justo", dijo Markle a través de un comunicado cuando se conoció la sentencia y consideró que sentará un precedente para “remodelar una industria sensacionalista que empuja a la gente a ser cruel y se beneficia de las mentiras y el dolor que crean”.

La carta

La carta en cuestión fue escrita en 2018, unos meses después de que Markle se casara con el príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel II. En ella le pedía a su padre, Thomas Markle, que dejara de hacer afirmaciones falsas a la prensa.

El Mail on Sunday, la versión dominical del Daily Mail, publicó fragmentos de la carta. Según el editor del medio, Markle había escrito el texto a sabiendas de que podía publicarse y frente a la justicia buscó demostrar que la actriz quería influir en la opinión pública.

Sin embargo, Markle refutó esta afirmación, diciendo que no creía que su padre fuera a filtrar la carta. Era sólo una "posibilidad", dijo.