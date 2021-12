El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó este martes que la variante Ómicron del coronavirus ya está circulando en la provincia y anticipó que no descarta la posibilidad de imponer nuevas restricciones si el sistema de salud se tensiona.

"Tenemos casos en la provincia de Buenos Aires. Hacemos una búsqueda en toda la provincia, especialmente en el conurbano, y hacemos una muestra representativa que enviamos a estudiar. Ayer (lunes) tuvimos la confirmación de algunos casos que están en el conurbano y en La Plata", precisó en declaraciones televisivas.

También se refirió al "movimiento de la curva de contagios" que se registra tanto a nivel provincial como nacional y dijo que "se debe a que la Delta es muy contagiosa", por lo que no se descartan nuevas restricciones "si el sistema de salud se pone tenso", aunque por el momento no está en agenda.

“Si aumentan muchos las internaciones, se pueden tomar decisiones y medidas restrictivas. Esperemos que con medidas de cuidado y con el nivel de vacunación logremos evitarlas”, explicó.



E insistió: “Hay que volver a instalar las medidas de cuidado personal. Si logramos que la gente se cuide un poco más, ya hay un impacto muy grande en la transmisibilidad”.

Nuevos centros de testeos

Este lunes, debido al incremento de contagios de covid-19 y al desplazamiento de miles de turistas, el gobierno bonaerense agregó más de 100 centros de testeos a los ya existentes en su territorio, que pasaron de 403 a 510. Además, extendió dos horas el horario de atención, ya que permanecerán abiertos al público hasta las 20.



Existe "una altísima demanda" de testeos, reconoció Kreplak, quien pidió que la población "se comunique al 148 porque hay muchas postas de testeos que no son conocidas".



El ministro también se refirió a los plazos que deben contemplar aquellas personas que fueron contacto estrecho de un positivo de covid-19: “Tiene que esperar si o si el plazo de siete días y ahí hacer un PCR para levantar el aislamiento”.

“Los test no son infalibles. Puede ser que uno sea asintomático y reproduzca el virus al otro día y empiece a contagiar. Hay que cumplir los protocolos porque se puede poner en riesgo a muchos seres queridos”, subrayó.

Por último, le respondió a Felipe Miguel, el jefe de Gabinete porteño, quien aseguró que “el 35% de los testeos que se hacen en la ciudad de Buenos Aires es a ciudadanos que vienen de PBA”.

“No me fijo la procedencia de las personas todos los días. Es una forma culpatoria de algo que no hay que analizar. Debemos trabajar todos en conjunto. No tiene mayor importancia cuántos vienen de cada lugar, vengan de donde vengan”, concluyó Kreplak.