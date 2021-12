La liga de fútbol de primera división de España, como ya sucedió en otros países europeos, empezó a padecer los efectos de la nueva ola de coronavirus y entre solamente dos equipos, Elche y Rayo Vallecano, se informaron casi 30 nuevos contagios.



El primero fue Rayo Vallecano, en el que juegan los argentinos Oscar Trejo y Esteban Saveljich, que informó de 17 casos positivos.



A raíz del foco de contagios, el club pidió la postergación del partido con el Atlético de Madrid de Diego Simeone, que está pautado para el 2 de enero por la fecha 19 de la liga, informó la agencia de noticias ANSA.



Además de Trejo (inferiores de Boca) y Saveljich (ex Racing y Defensa y Justicia, nacionalizado montenegrino para jugar en su Selección), en Rayo Vallecano están los colombianos Mauricio Arboleda (ex arquero de Banfield) y Radamel Falcao (ex River).



A raíz de las bajas sufridas por la Covid-19, el DT del Rayo, Andoni Iraola, trabajó con apenas ocho futbolistas.



Más tarde se sumó Elche, que anunció 12 casos y en cuyo plantel hay nada menos que siete jugadores argentinos: el arquero Axel Werner; los volantes Javier Pastore, Iván Marcone y Pablo Piatti; y los delanteros Guido Carrillo, Lucas Boyé y Darío Benedetto.



Los casos comunicados por Elche se reparten entre el plantel principal, el cuerpo técnico y la filial, todos surgidos de las pruebas realizadas durante el receso de las fiestas de fin de año.



"Todos se encuentran en sus domicilios en buen estado físico y cada uno cumplirá con los plazos de recuperación marcados por los protocolos sanitarios. Además, los Servicios Médicos del club lo han puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes y de La Liga", informó la institución a través de un comunicado. El 2 de enero, y por la misma fecha 19, Elche tiene previsto jugar con Granada.



Como ya sucedió en la Premier League de Inglaterra, en la que obligó a la suspensión de partidos; o en la Bundesliga alemana, que volverá a jugarse a puertas cerradas; la nueva ola de Covid-19 empieza a condicionar el normal desarrollo del torneo español: más temprano, el Barcelona también había informado los positivos del brasileño Dani Alves, Jordi Alba y el francés Clement Lenglet.