Cuarenta y cuatro años después el nombre de Luis Aredez resonó en el Concejo Deliberante de Libertador General San Martín, en dominios del ingenio Ledesma, en Jujuy. Fue el pasado 10 de diciembre, en la jura de les nueves ediles, entre ellos llegó José María Leiva y con él, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y su ya histórica lucha por la tierra.

El juramento de Leiva, acordado con en el seno de la CCC de Libertador, es una reivindicación de las luchas populares en esta ciudad donde la presencia del ingenio propiedad de la familia Blaquier suele resultar asfixiante en más de un sentido, literalmente. "Por la lucha del pueblo de Libertador, por Alejandro, Ariel, Félix, Juan José, Cristian, Marcelo, por Luis y Olga Aredez, por los detenidos desaparecidos, por la recuperación de nuestras tierras, por los pueblos originarios y por la gloriosa CCC, sí, juro”, declaró puño en alto, en medio de la algarabía militante.

Los cuatro primeros nombres propios refieren a los muertos en la represión de julio de 2011 a unas 500 familias que llevaban a cabo una toma de tierras. Ahí murieron Alejandro Farfan, policía de 22 años; Félix Reyes, de 21 años; Juan Velázquez, de 37 años, y Ariel Farfán, de 17.´

Cristian y Marcelo son Cristian Ibáñez y Marcelo Cuellar, dos símbolos de la violencia policial jujeña. El 4 de octubre de 2003 Cristian, 24 años, apareció ahorcado en una celda de la Comisaria 39° de Libertador. La Policía dijo que había sido un suicidio, nadie lo creyó y el 10 de octubre, en una pueblada en reclamo de esclarecimiento de este hecho, un policía mató de un disparo a Cuellar, de 19 años.



Luis Aredez es aquel histórico médico e intendente que en 1973 se atrevió a cobrarle impuestos al ingenio Ledesma y fue desaparecido en 1977. Su esposa, Olga Márquez de Aredez, llevó a cabo una destacada lucha denunciando la participación del ingenio Ledesma en el terrorismo estatal.

No podían faltar

"Nosotros tenemos contradicciones, por lo menos desde nuestra posición ideológica, muy importantes con Ledesma, y la lucha que en su momento encabezó Luis a la par de los obreros, siendo responsable del hospital y después que haya sido intendente y que eso le haya costado ser un de los desaparecidos, para nosotros es algo muy significativo", explicó Leiva sobre su juramento.



Olga Aredez, su práctica y su enseñanza, es una referencia insoslayable en esa acción: "Nosotros la conocimos a Olga en vida y a la par de ella aprendimos a marchar, es una bandera importante en la búsqueda de justicia, verdad y de no olvido y en la búsqueda de los desaparecidos, y de los hijos, y que no se pierda la memoria". Es una referencia en "la lucha permanente contra el sistema" que en Libertador representa el ingenio Ledesma, "dueño de todo". Olga "ha sido un ejemplo importantísimo para nosotros, para los desocupados, y para cualquier militante de los derechos humanos acá en general".

Por eso, por su memoria y la "de muchos otros que son los que expresan un poco la lucha de muchos", lo que significan para les luchadores populares, la CCC decidió "hacer el juramento mencionándolos a ellos": "lo charlamos, lo propusimos y estuvimos de acuerdo todos que lo que nombramos en el juramento no podían faltar".

La CCC tiene presencia en Libertador desde diciembre de 1998. Como en otros lugares, organiza a sectores populares y gestiona fuentes de trabajo, pero en una ciudad sitiada por el ingenio, donde la cuestión de la tierra es central, la organización asumió esta reivindicación como uno de sus principales motivos de lucha, y se enfrenta al poder económico local. Nacido y criado en Libertador, Leiva es hoy en día uno de los responsables políticos de la CCC en esta ciudad.

Si bien la CCC ya venía incursionando en las elecciones, esta es la primera que logró un escaño en el Concejo, y lo hizo integrando el Frente de Todos por Jujuy.

La cuestión de la tierra

En 2021, diez años después de la gran toma de tierras realizada por familias de todo Libertador, la CCC sigue reivindicando el derecho de cada habitante de Libertador a acceder a un terreno donde levantar su casa. "Por eso ha sido parte de nuestro juramento", indicó Leiva.

La represión en 2011.

En realidad hablan de recuperar tierras porque el ingenio "Ledesma la adquirió en la época de la dictadura en convenio de Blaquier que era amigo de Martínez de Hoz", vinculaciones que permitieron a les integrantes de la empresa apropiarse "de muchísima tierra y así blanquearon la tierra usurpada a los pueblos originarios", porque esta extensión "Era territorio guaraní, todo lo que es el alto Calilegua, el Parque Nacional (Calilegua), toda esa zona era territorio guaraní". Hasta el agua del río San Lorenzo, que nace en la reserva del Parque Nacional, es usada para el riego de la caña de azúcar.

Tras aquella histórica toma de 2011, en la que se produjo la represión que dejó los cuatro muertos, las familias ocupantes y la misma CCC lograron que se loteen El Triángulo, La Cuña, el barrio Policial, "una cantidad importante de territorio que hemos logrado conseguir para la gente, estamos hablando de alrededor de 5 mil lotes más o menos. Es mucho, cambió el mapa de Libertador".

Pero la disputa por la tierra sigue. "No ha cambiado nada, después de esos lotes que hemos conseguido no hubo planificación de nada digamos, y ya han pasado diez años, calculá. Las familias crecieron y el problema empieza a surgir de nuevo".



Encima, de "todo es dueño la empresa", cuyas plantaciones rodean el ejido urbano, y cuya planta está en la misma ciudad. "A la zona que vayas es de Ledesma, no se puede crecer", a tal punto que "no tenemos ni donde poner el cementerio"

Otro dato es que la municipalidad de Libertador sigue, aún hoy, sin cobrar los impuestos a Ledesma: "No paga ninguna tasa, ningún impuesto, nada, de uso de los espacios, del uso del río, del uso de nada, no, no paga nada".

Democratizar el Concejo

En la banca de la CCC, Leiva se propone presentar un primer proyecto dirigido a “democratizar el Concejo" porque "tenemos un Concejo que ha trabajado muy a puertas cerradas, muy alejado de la gente, y tenemos que cambiar eso". Con ese objetivo, prevé que se ponga en práctica la figura de la novena banca y que se haga publicidad de las sesiones.

La figura de la novena banca, prevista en la carta orgánica del municipio de Libertador, permite la participación de organizaciones de la comunidad, que pueden presentar y defender proyectos, como un concejal o concejala, pero sin la posibilidad de votar.

“Eso está en la carta orgánica pero nunca reglamentó” y “es una forma de darle participación a la ciudadanía, porque a veces se presentan proyectos y si no sos del palo político no te dan bolilla", explicó Leiva.

Por otra parte, además de que las sesiones sean públicas, Leiva (o la CCC) prevé impulsar que el Concejo sesione en lugares públicos, como centros vecinales o clubes de barrio.

Y por otro lado, Leiva adelantó que están gestionando recursos ante el gobierno nacional para la construcción y funcionamiento de un centro de atención para personas con consumo problemático, y también está tratando de conseguir un lugar para que se habilite en Libertador una sede de la Universidad Nacional de Jujuy. "Ya avanzó la municipalidad en realidad con los trámites pero lo que no puede resolver la muni es el lugar, el terreno, la Universidad está de acuerdo, tiene como los fondos destinados para poder hacerlo y abrir una sede acá, pero no hay lugar, acá todo es Ledesma".

Por otra parte, Leiva sostuvo que "hay cosas que cambiar" en el Concejo Deliberante, porque "hoy no es independiente" porque "no tiene presupuesto propio" y "no puede designar ni siquiera a su personal”. Los sueldos del Concejo Deliberante son liquidados por el Ejecutivo, pero "no es tanto ese problema", sino que "actualmente al personal (del Concejo) lo designa el Ejecutivo, o sea, no hay independencia de decisión de la integración del personal".

Ya hubo intentos por cambiar esto, pero hasta ahora la oposición estaba en minoría; en cambio, en 2022 el oficialismo será minoría en el Concejo, dado que del total de ocho ediles, cinco responden a la oposición y solo tres son oficialistas. Pero Leiva subrayó que el oficialismo sigue dificultando este cambio: "ahora, que han perdido la presidencia, retiraron todo el personal del Concejo, estamos sin personal, sin poder trabajar, no hay ni para la limpieza".

Por eso la mayoría del Concejo emitió un memorando en el que informó que ese Cuerpo "no va a funcionar mientras no tenga el personal" y solamente habrá atención mínima hasta el 18 de enero, fecha en que regresan de vacaciones algunos concejales y pedirán sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto en el cual prevén incorporar que el Concejo designe a su personal y tenga un presupuesto propio.