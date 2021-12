En unas agitadas extraordinarias en la que sesionaron casi en simultáneo las cámaras de Senadores y de Diputados, la Legislatura bonaerense aprobó ayer la ley que habilita la reelección de intendentes en 2023. El trámite fue rápido en las Cámaras (primero en la Cámara alta, horas después en la baja) pero extendido a lo largo de días de negociaciones previas, que concluyeron, dentro de ambos bloques pero con especial resonancia nacional al interior de Juntos, mostrando disidencias internas en los votos. En la sesión también se aprobó la reforma de la Ley de Ministerios, habilitando la creación de las carteras de Transporte, Vivienda y de Ambiente, y reflotando el Instituto Cultural de Buenos Aires. Al cierre de esta edición, y luego de un cuarto intermedio, se votaba el Presupuesto 2022 para la provincia. En la previa al inicio de la sesión juró el cocinero Martiniano Molina como legislador, a pesar de no estar vacunado, y luego de haber estado impedido de hacerlo el 9 de diciembre pasado por haber contraído coronavirus (ver aparte).

La debatida reforma a la Ley 14.836, que establece que la reelección de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares no puede darse por más de dos periodos consecutivos, pero que fue sancionada en 2016, habilitó diferentes lecturas sobre su aplicación para las elecciones de 2023. Si en algo acordaron en sus exposiciones varios legisladores del oficialismo y de la oposición (entre los que votaron en contra, y también los que lo hicieron a favor), es que se trata de una ley que deja blancos, podría decirse “floja de articulado”. Intencionalmente o no, según se argumentó en las exposiciones.

Con 68 votos positivos y 24 negativos, de un total de 92 legisladores presentes, Diputados sancionó la ley. Horas antes, el Senado había dado luz verde a la iniciativa con 36 legisladores a favor, ocho en contra y una abstención. El Frente Renovador dentro del Frente oficialista, y legisladores de distintos partidos dentro de Juntos que se posicionaron respondiendo a Vidal, votaron en contra en ambas cámaras.

“Hoy es un día triste y de retroceso para la democracia de la Provincia”, lamentó casi en tiempo real María Eugenia Vidal en una nota periodística. “Volvimos atrás con una ley que limitaba la elección de un intendente a dos mandatos y obtuvieron uno más, habilitándolos a quedarse 12 años en el poder”, interpretó. “Si no derogás esa ley y dejás esa reglamentación, te van a seguir haciendo la jodita de irse (en referencia a los intendentes que asumen como funcionarios y ahora quedan habilitados para ser reelectos). Lo primero que se debería derogar es el decreto reglamentario”, se diferenció Patricia Bullrich, que ayer estuvo sacándose fotos con Larreta frente al Colón. Fueron solo 11 las y los diputados de Juntos, entre 41, que votaron en contra de la modificación de la ley.

“Nos queremos hacer cargo de un error en el articulado de la ley, no queremos que haya reelecciones indefinidas, no es el espíritu de la ley”, planteó la diputada de Juntos Alejandra Lorden, que finalmente votó a favor de la modificación de la reglamentación de la ley. “Fue un decreto reglamentario propio de nuestro gobierno con una letra torcida, hoy hay más de veinte intendentes que han hecho de esta ley una trampa y han tomado atajos. La modificación no abre una solución, abre interrogantes hacia adelante”, planteó la diputada Maricel Etchecoin su disidencia dentro de Juntos (fue una de las que votó en contra), achacando esos atajos al peronismo.

“El único que tiene el poder de la alternancia es el pueblo de la provincia. Personalizar en que los peronistas toman atajos me parece un agravio”, planteó la diputada del Frente de Todos Susana González, recordando que “en San Isidro hay una familia que está en el poder hace muchos años y hace una buena gestión”. “Tomar atajos es preconstruir prueba en una mesa judicial para perseguir y encarcelar a opositores y sindicalistas, sin respetar el debido proceso”, cruzó.

El toque lo dio el diputado de Avanza Libertad (y exhombre de Elisa Carrió) Guillermo Castello. “Yo no me voy a hacer cargo de ningún error del decreto reglamentario porque yo no lo firmé, es espantoso, muchos de nosotros nos enteramos hace dos meses de que existía”, blanqueó. “Tampoco voy a avalar que la voluntad popular debe primar siempre. Eso es chaviasmo puro, Nicaragua, Evo Morales. La voluntad popular debe tener límites, si no estamos engendrando pequeños Maduros”, argumentó.

La reforma de la Ley de Ministerios se da tras el anuncio del gobernador Axel Kicillof el pasado 9 de diciembre, cuando presentó el Programa de Reconstrucción y Transformación Provincial. Al frente del ministerio de Transporte quedará el exlegislador massista Jorge D’Onofrio; el flamante ministerio de Vivienda será conducido por el exministro de Infraestructura Agustín Simone; La diputada nacional de La Cámpora Daniela Vilar será la primera ministra de Ambiente en la historia de la provincia. El Instituto Cultural como ente autárquico quedará a cargo de la exdiputada y exdecana de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, Florencia Saintout.