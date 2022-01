Boca Juniors y otros 16 equipos de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) comenzarán este lunes, primer día hábil del año, la pretemporada con vistas a las diferentes competencias de 2022.



Racing Club, Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Huracán, Lanús, Newell's Old Boys de Rosario, Patronato de Paraná, Rosario Central, Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba y Vélez Sarsfield completan el 60% de los planteles que terminarán sus vacaciones.



Después de hacer oficial la continuidad del DT Sebastián Battaglia en el último día de 2021, Boca pondrá en marcha una nueva campaña con una sesión de trabajo vespertina en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza.



El plantel se presentará sin caras nuevas, con la baja del colombiano Edwin Cardona -no se hizo uso de la opción de compra fijada por el Tijuana de México- y el retorno de un grupo de jugadores que permanecían cedidos en otras instituciones.



De todos ellos, quién más posibilidades tiene de quedar es el defensor Gastón Avila, de último paso por Rosario Central, debido a que Boca no pondrá contar con sus zagueros titulares (Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo), en casi toda la fase de grupo de la Copa Libertadores por la sanción tras incidentes frente a Atlético Mineiro en Brasil.



En el grupo de los que deben reincorporarse también figura los delanteros Ramón Abila, Walter Bou y Mateo Retegui, entre otros.



Boca espera cerrar en los primeros días del año un refuerzo por línea. Los nombres apuntados son Lautaro Giannetti, Nicolás Figal y Sergio Barreto en la defensa; Andrés Cubas y Guillermo Fernández en el mediocampo y Darío Benedetto, Gabriel Avalos, Angel Romero, Facundo Farías y Roger Martínez para el ataque.



El equipo "xeneize" realizará toda su preparación en Ezeiza, estará concentrado en el hotel Intercontinental de esa localidad y jugará amistosos en La Plata ante Colo Colo de Chile (lunes 17) y Universidad de Chile (jueves 20), válido por un hexagonal del que también participarán Independiente, San Lorenzo y Talleres.



Racing será el otro grande en ponerse en marcha este lunes en el Cilindro de Avellaneda, con la vuelta de Gabriel Hauche y la incorporación de Facundo Mura como novedad.



Al mando de Fernando Gago, la "Academia", que tiene previsto tres encuentros preparatorios, trabajará hasta el miércoles en el estadio, pasará una semana en el predio de AFA (del 6 al 12 de enero) y del 13 al 21 se entrenará en el complejo Tita Mattiussi.



Entre los 15 clubes restantes que volverán de las vacaciones, cinco de ellos darán comienzo a un nuevo ciclo de trabajo.



Arsenal, con un plantel diezmado, presentará a Leonardo Carol Madelón; Atlético Tucumán tendrá el retorno del "Vasco" Juan Manuel Azconzábal; Lanús, el de Jorge Almirón -técnico tres veces campeón en el club-, Newell's dará luz verde al ciclo de Javier Sanguinetti -ex Banfield- y Sarmiento iniciará la gestión de Israel Damonte.



Talleres, uno de los seis clasificados a la Libertadores 2022, trabajará sin técnico confirmado, a la espera del sucesor del uruguayo Alexander Medina, que se marchó al Inter de Porto Alegre.



El plantel cordobés volvió parcialmente al trabajo antes de fin de año pero desde mañana lo hará de forma completa en el predio Amadeo Nuccetelli.



Para el martes están agendados los retornos de Gimnasia y Esgrima La Plata, el ascendido Tigre, Unión de Santa Fe y San Lorenzo, que demoró un día su vuelta luego de arreglar la llegada por un año de Pedro Troglio, quien debe viajar a Honduras para resolver su desvinculación del club Olimpia.



El miércoles será el turno de los planteles de Aldosivi de Mar del Plata, Central Córdoba de Santiago del Estero, Platense y Colón de Santa Fe, que también lo hará sin entrenador confirmado luego de la salida de Eduardo Domínguez, campeón de la Copa LPF 2021.



Domínguez está en negociaciones para suceder a Julio César Falcioni en Independiente, cuyo plantel se presentará el jueves próximo a las 9.30 en el complejo de Villa Domínico.



River Plate, que terminó su competencia el 18 de diciembre con la conquista del Trofeo de Campeones en Santiago del Estero, regresará el 8 de enero y partirá rumbo a Estados Unidos.



Barracas Central, el segundo y último ascendido a primera división, todavía no definió su regreso a los entrenamientos.