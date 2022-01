La cantidad de vehículos patentados durante diciembre ascendió a 17.672 unidades, lo que representa una baja del 14,4 por ciento interanual, en tanto que el año se completó con 381.777 patentamientos, 11,5 por ciento más que 2020, de acuerdo con el reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).

La automotriz Toyota finalizó 2021 como la marca de mayor cantidad de ventas en el mercado local, lo que le permitió alcanzar el 20,7 por ciento de participación (73.567 vehículos) y desplazar del podio a Volkswagen que ocupó ese lugar por 16 años de manera ininterrumpida. Esta última firma vendió 55.457 unidades (15,6 por ciento), seguida de Fiat con 50.377 vehículos (14,2 por ciento) para completar el podio de los tres primeros. Hasta el décimo lugar se ubicaron Renault (9,9 por ciento), Ford (8,2), Chevrolet (7,7), Peugeot (7,6), Nissan (4,4), Citroën (3,5), y Jeep (3,2 por ciento).

El buen desempeño de Toyota no le permitió hacerse con el logro del vehículo 0 kilómetro más vendido del año, que pasó a manos del Fiat Cronos, producido en la provincia de Córdoba, con 37.449 unidades vendidas y 10,5 por ciento de participación del mercado.

La pick up Hilux de Toyota se quedó con el segundo lugar con 27.128 vehículos (7,6 por ciento), y la también pick up Volkswagen Amarok en el tercero con 18.682 unidades (5,3 por ciento). Cuarto se ubicó el Peugeot 208 (4,4) que se produce en la planta industrial de El Palomar y quinta la pick up Ford Ranger (4,2) que sale de la terminal de General Pacheco. De este modo, los cinco vehículos más vendidos del año fueron de producción nacional, tres de ellos pick ups.

El listado se completó con el Toyota Etios (4), el Toyota Yaris (3,3), el Toyota Corolla (2,6), el Chevrolet Onix (2,5), el Chevrolet Cruze (2,4), la Renault Kangoo II (2,4) y el Renault Sandero (2,3 por ciento).

Finalmente, en el segmento de comerciales pesados, las marcas mejor posicionadas en el 2021 fueron Mercedes Benz con el 39,1 por ciento de participación de mercado, Iveco (28,1 por ciento), Scania (10,6), Volkswagen (8), Volvo (5,6) y Agrale (4.9) sobre el resto que se atomizaron por debajo del 0,2 por ciento del rubro.

En 2021 Volkswagen perdió el liderazgo luego de 16 años ininterrumpidos. En 2009 fue cuando mayor diferencia le sacó al segundo, por aquel entonces General Motors con 6,2 por ciento menos de participación sobre el total de patentamientos. En 2019 Toyota logró el segundo lugar en el mercado argentino y -finalmente- en 2021 el liderazgo.

Otro dato que se desprende del análisis de Acara fue el de la evolución de las ventas por origen del vehículo: el 50 por ciento salió de las terminales nacionales frente al 35 por ciento de 2020; mientras que los brasileños explicaron el 41 por ciento contra el 56 por ciento del previo.

El presidente de Acara, Ricardo Salomé, destacó que "se completa 2021 con 381.777 patentamientos, y si bien son 68.223 unidades menos que las proyecciones de las 450.000 iniciales, es una cifra que no es menor y que nos lleva a destacar el enorme esfuerzo hecho por toda la cadena de valor para responder una demanda que ha sido muy fuerte durante todo el año".

"Es el momento de mirar para adelante, siendo positivos y esperanzados de que vamos a un 2022 con un crecimiento de un mínimo de un 5 por ciento para poder sobrepasar los 400.000 vehículos", proyectó el titular de Acara.

Con vista al año próximo, para el sector anticipa que "nuevamente el punto crítico estará en la producción por falta de chips, por un tema muy preocupante como el Covid y por la restricción a las importaciones por falta de dólares".

"Para poder disponer de los vehículos que los argentinos necesitamos, seguimos trabajando juntos todos los eslabones de nuestra cadena de valor, en una mesa bien amplia de la que también participan las autoridades del gobierno nacional", agregó el directivo.